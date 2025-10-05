Триумфальное возрождение: Шарджа стала новой жемчужиной для российских туристов

С каждым годом эмират Шарджа укрепляет статус одного из самых привлекательных направлений Ближнего Востока. По прогнозам на 2025 год, курорт намерен принять до 330 тысяч туристов из России, что станет новым рекордом. Об этом сообщили представители Комитета по развитию коммерции и туризма Шарджи (SCTDA) на презентации в московском отеле Four Seasons 1 октября.
По данным SCTDA, только за первое полугодие 2025 года Шарджа уже приняла на 14% больше российских туристов, чем за аналогичный период прошлого года — 174 540 человек. Председатель SCTDA Халид Джасим Аль Мидфа отметил, что четвёртый квартал традиционно является пиковым для турпотока из России, и в этом году спрос у туроператоров превысил прошлогодние показатели на 18%.
"Российский рынок для нас — один из приоритетных. Мы видим стабильный рост интереса и стремимся создавать для гостей всё более комфортные условия", — сказал Халид Джасим Аль Мидфа.
В 2024 году эмират посетили 1,6 миллиона иностранных туристов, среди которых россияне заняли первое место (279,7 тыс., +18% к 2023 году). За ними следуют гости из Индии (172,8 тыс.) и Европы (более 100 тыс.), а самым динамичным рынком стал Китай — рост более чем на 800%.
Во время презентации представитель Международного аэропорта Шарджи Лола Исхаки рассказала о масштабном строительстве нового терминала. После завершения в 2027 году он сможет принимать до 25 миллионов пассажиров в год.
Архитектурная концепция нового терминала выполнена в форме книги — символа статуса Шарджи как культурной столицы ОАЭ. Авиакомпания Air Arabia, базирующаяся в эмирате, уже выполняет 19 рейсов в Россию еженедельно, соединяя Шарджу с Москвой, Казанью, Екатеринбургом и Сочи.
Эмират выгодно отличается от соседнего Дубая своей атмосферой спокойствия, уважением к традициям и ориентацией на семейный отдых. Здесь нет ночных клубов и шумных вечеринок — зато есть музеи, исторические достопримечательности, природные парки и пляжи.
Шарджа активно развивает семейный туризм. Здесь множество парков, аквапарков и игровых площадок, а пляжи считаются одними из самых чистых в ОАЭ. Отели предлагают семейные номера, детские клубы и услуги няни.
"Мы стремимся, чтобы каждая семья чувствовала себя в Шардже как дома", — отметил Халид Джасим Аль Мидфа.
Почти все пляжи принадлежат отелям, но есть и муниципальные зоны. Важно помнить: Шарджа — консервативный эмират, поэтому купальники допустимы только на пляже, а в общественных местах нужно соблюдать дресс-код.
Нужна ли виза россиянам?
Нет, если срок пребывания не превышает 90 дней за каждые 180.
Можно ли купаться на городских пляжах?
Да, но только в купальниках на специально отведённых территориях.
Есть ли в Шардже развлечения для детей?
Да, аквапарки, игровые центры и зоопарк доступны круглый год.
Как добраться из России?
Air Arabia выполняет 19 рейсов в неделю из Москвы, Казани, Сочи и Екатеринбурга.
Можно ли путешествовать по эмирату самостоятельно?
Да, аренда авто доступна, но требуется международное водительское удостоверение.
Уточнения
Ша́рджа (араб الشارقة, аш-Ша́рика Aš Šāriqah) — эмират в ОАЭ с одноимённой столицей. Среди семи эмиратов, входящих в состав страны, занимает третье место как по площади, так и по численности населения.
Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.