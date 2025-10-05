Триумфальное возрождение: Шарджа стала новой жемчужиной для российских туристов

6:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

С каждым годом эмират Шарджа укрепляет статус одного из самых привлекательных направлений Ближнего Востока. По прогнозам на 2025 год, курорт намерен принять до 330 тысяч туристов из России, что станет новым рекордом. Об этом сообщили представители Комитета по развитию коммерции и туризма Шарджи (SCTDA) на презентации в московском отеле Four Seasons 1 октября.

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ОАЭ

Рост туристического потока и ставка на Россию

По данным SCTDA, только за первое полугодие 2025 года Шарджа уже приняла на 14% больше российских туристов, чем за аналогичный период прошлого года — 174 540 человек. Председатель SCTDA Халид Джасим Аль Мидфа отметил, что четвёртый квартал традиционно является пиковым для турпотока из России, и в этом году спрос у туроператоров превысил прошлогодние показатели на 18%.

"Российский рынок для нас — один из приоритетных. Мы видим стабильный рост интереса и стремимся создавать для гостей всё более комфортные условия", — сказал Халид Джасим Аль Мидфа.

В 2024 году эмират посетили 1,6 миллиона иностранных туристов, среди которых россияне заняли первое место (279,7 тыс., +18% к 2023 году). За ними следуют гости из Индии (172,8 тыс.) и Европы (более 100 тыс.), а самым динамичным рынком стал Китай — рост более чем на 800%.

Новые проекты и модернизация аэропорта

Во время презентации представитель Международного аэропорта Шарджи Лола Исхаки рассказала о масштабном строительстве нового терминала. После завершения в 2027 году он сможет принимать до 25 миллионов пассажиров в год.

Архитектурная концепция нового терминала выполнена в форме книги — символа статуса Шарджи как культурной столицы ОАЭ. Авиакомпания Air Arabia, базирующаяся в эмирате, уже выполняет 19 рейсов в Россию еженедельно, соединяя Шарджу с Москвой, Казанью, Екатеринбургом и Сочи.

Почему туристы выбирают Шарджу

Эмират выгодно отличается от соседнего Дубая своей атмосферой спокойствия, уважением к традициям и ориентацией на семейный отдых. Здесь нет ночных клубов и шумных вечеринок — зато есть музеи, исторические достопримечательности, природные парки и пляжи.

Основные достопримечательности Шарджи

"Сердце Шарджи" (Heart of Sharjah) — крупнейший исторический комплекс, где можно увидеть старинные дома, музеи и суки (рынки).

Комната дождя (Rain Room) — интерактивная инсталляция, где можно гулять под дождём, не намокая.

Сафари-парк Шарджи — крупнейший за пределами Африки, где живут редкие животные.

Район Аль-Джада — современный квартал с кафе, ресторанами и парками.

Библиотека "Дом мудрости" (House of Wisdom) — современное культурное пространство с арт-залами и мультимедийными выставками.

Плотина Аль-Рафиса, парк Шис и Висячие сады Кальбы — новые природные зоны для отдыха и пикников.

Отдых для всей семьи

Шарджа активно развивает семейный туризм. Здесь множество парков, аквапарков и игровых площадок, а пляжи считаются одними из самых чистых в ОАЭ. Отели предлагают семейные номера, детские клубы и услуги няни.

"Мы стремимся, чтобы каждая семья чувствовала себя в Шардже как дома", — отметил Халид Джасим Аль Мидфа.

Пляжи, где хочется остаться

Al Khan Beach — городской пляж недалеко от центра, с ресторанами и пунктами проката оборудования для водных видов спорта.

Khorfakkan Beach — живописное место на восточном побережье, окружённое горами. Подходит для дайвинга и сноркелинга.

Loulou'a Beach — уютный пляж с мелким песком, популярный у семей с детьми.

Почти все пляжи принадлежат отелям, но есть и муниципальные зоны. Важно помнить: Шарджа — консервативный эмират, поэтому купальники допустимы только на пляже, а в общественных местах нужно соблюдать дресс-код.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к поездке

Выберите сезон. Оптимальное время — октябрь-апрель: комфортная температура и минимум жары. Забронируйте отель заранее. В высокий сезон лучшие варианты разбирают за месяцы. Соблюдайте местные традиции. Скромная одежда и уважение к обычаям обязательны. Изучите транспорт. Такси, автобусы и трансферы из аэропорта работают круглосуточно. Посетите культурные объекты. Музеи и выставки Шарджи — это её визитная карточка.

Мифы и правда

Миф: Шарджа скучная.

Правда: эмират предлагает десятки музеев, парков и новых туристических проектов.

Правда: эмират предлагает десятки музеев, парков и новых туристических проектов. Миф: без алкоголя невозможно отдыхать.

Правда: большинство приезжающих семей выбирают Шарджу именно за спокойствие и атмосферу.

Правда: большинство приезжающих семей выбирают Шарджу именно за спокойствие и атмосферу. Миф: здесь сложно общаться без арабского.

Правда: английский язык распространён повсеместно — от отелей до такси.

FAQ

Нужна ли виза россиянам?

Нет, если срок пребывания не превышает 90 дней за каждые 180.

Можно ли купаться на городских пляжах?

Да, но только в купальниках на специально отведённых территориях.

Есть ли в Шардже развлечения для детей?

Да, аквапарки, игровые центры и зоопарк доступны круглый год.

Как добраться из России?

Air Arabia выполняет 19 рейсов в неделю из Москвы, Казани, Сочи и Екатеринбурга.

Можно ли путешествовать по эмирату самостоятельно?

Да, аренда авто доступна, но требуется международное водительское удостоверение.

3 интересных факта

Шарджа трижды получала статус "Культурной столицы арабского мира" по версии ЮНЕСКО. В эмирате действует крупнейшая в ОАЭ сеть музеев — более 20 объектов. Архитектура нового аэропортового терминала вдохновлена формой книги как символом знаний и просвещения.

Уточнения

Ша́рджа (араб الشارقة‎, аш-Ша́рика Aš Šāriqah) — эмират в ОАЭ с одноимённой столицей. Среди семи эмиратов, входящих в состав страны, занимает третье место как по площади, так и по численности населения.

