Двухдневный круиз почти разрушил семью: история туристки, которая попала, не купив страховку

Для большинства туристов круиз — это символ идеального отдыха: солнце, океан, развлечения и никаких забот. Но история Кьяли Бакстер из Техаса показывает, что даже двухдневное путешествие может закончиться катастрофой, если пренебречь туристической страховкой. То, что должно было стать романтическим уикендом, превратилось для семьи в тяжёлое испытание и долги на десятки тысяч долларов.
Кьяли и её парень отправились в короткий круиз компании Royal Caribbean. Уже на второй день путешествия девушка почувствовала сильное недомогание — началась рвота с кровью. Медицинская бригада на борту немедленно оказала помощь и диагностировала внутреннее кровотечение, потребовавшее срочной госпитализации.
Чтобы спасти жизнь пассажирки, судно направилось в ближайший порт — в Мексике, где Кьяли доставили в больницу в Коста-Майя. Однако на этом испытания семьи только начались.
"Мы будем работать столько, сколько потребуется за эти 2500 долларов. Я никогда в жизни такого не слышал", — вспоминает отец девушки Крейг Бакстер.
Персонал клиники потребовал 2500 долларов авансом, прежде чем начать обследование. Несмотря на экстренный случай, помощь оказали только после внесения депозита.
Сегодня семья должна больнице в Коста-Майя 9970 долларов и круизной компании ещё 4048 долларов — общий долг превысил 13 тысяч. Причину внутреннего кровотечения врачи так и не установили.
По словам семьи, ситуация усугубилась долгим ожиданием медицинской помощи: получить разрешение на высадку с лайнера оказалось непросто. На борту оказалась лишь базовая медицинская служба, способная стабилизировать состояние, но не провести полноценное лечение.
"Это душераздирающее напоминание о том, что даже если кажется, что всё под контролем, отсутствие страховки может превратить отпуск в кошмар", — отметил Крейг Бакстер.
После возвращения домой родственники запустили кампанию GoFundMe, чтобы собрать деньги на оплату лечения. Их история стала вирусной — тысячи людей узнали, что даже короткая поездка без страховки может закончиться финансовым крахом.
Эксперты по туризму признают: большинство путешественников не хотят тратить дополнительные средства на страховку. Кажется, что это пустая трата — ведь никто не планирует болезни или несчастные случаи.
"Туристическая страховка часто остаётся без внимания, пока не случается что-то непредвиденное", — сказала президент Aon Affinity Travel Practice Бет Годлин.
По её словам, стандартная стоимость страховки составляет от 5 до 6% от цены поездки. Если тур стоит несколько тысяч долларов, многие считают дополнительный платёж излишним. Но когда случается экстренная ситуация, именно страховка становится единственным щитом между туристом и огромным счётом за лечение.
Не все страховые полисы одинаковы. Многие базовые пакеты не включают медицинские расходы за границей. Особенно это касается стандартных страховок, предлагаемых круизными компаниями.
Если вы планируете путешествие по морю, важно уточнить, где действует страховка — на борту, в порту или на суше. Некоторые полисы покрывают только случаи, произошедшие во время нахождения на корабле, а лечение в иностранной клинике может не входить в пакет.
Если непредвиденная ситуация застала вас во время поездки, не паникуйте. Многие крупные страховые компании имеют круглосуточные горячие линии. В экстренных случаях оператор поможет найти ближайший госпиталь, перевести средства напрямую и объяснить персоналу условия покрытия.
Даже если у вас нет страховки, стоит связаться с консульством — там могут дать контакты проверенных медицинских учреждений или помочь с экстренным переводом денег.
Сколько стоит туристическая страховка?
Обычно 5-6% от стоимости поездки. Например, при туре за 2000 долларов страховка обойдётся примерно в 100-120 долларов.
Что должна включать надёжная страховка?
Медицинские расходы, эвакуацию, отмену поездки и потерю багажа.
Действует ли медицинская страховка за рубежом?
Только если в договоре указано международное покрытие. Уточните это у вашей страховой компании.
Стоит ли покупать страховку у круизной компании?
Да, но нужно внимательно читать условия — чаще всего они ограничены. Лучше оформить дополнительный полис самостоятельно.
Что делать, если заболел за границей без страховки?
Связаться с консульством, сохранить все квитанции и обратиться за юридической консультацией после возвращения.
Уточнения
Royal Caribbean International — американская круизная компания со штаб-квартирой в Майами, США, держит под контролем 25,6 % мирового круизного рынка. Все суда, начиная с 1991 года имеют of the Seas в конце названия.
