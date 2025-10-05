6,5 миллиона туристов этим летом: что скрывает главный курорт России

Сочи снова доказал, что остаётся главным туристическим направлением России. По итогам лета 2025 года город принял 6,5 миллиона гостей, из которых 4,5 миллиона приехали именно в теплые месяцы — с мая по сентябрь. Такие данные представил мэр курорта Андрей Прошунин на итоговом заседании летнего штаба, где подвели итоги сезона и обсудили, как сделать отдых в следующем году ещё комфортнее.
"Отдых для наших жителей и соотечественников был организован по высоким стандартам безопасности и комфорта. С уверенностью могу об этом говорить. Велся постоянный мониторинг чистоты пляжных территорий и качества морской воды: все пять тысяч проб соответствуют норме", — сказал мэр Андрей Прошунин.
Контроль над состоянием пляжей, морской воды и инфраструктуры велся ежедневно. В Сочи действовала система регулярных проверок: сотрудники Роспотребнадзора, МЧС и городской администрации совместно отслеживали показатели чистоты и безопасности, включая качество воды и санитарное состояние береговой линии.
На дежурстве у моря всё лето находились 750 спасателей, готовых прийти на помощь отдыхающим в любой момент. Их работа позволила избежать серьёзных происшествий и обеспечить безопасность на сотнях километров побережья.
Сочи — это не только пляжи, но и тысячи людей, работающих для туристов. По данным администрации, в индустрии гостеприимства задействовано около 30 тысяч специалистов: от сотрудников отелей и ресторанов до экскурсоводов и транспортных операторов.
"Этим летом наши отельеры внедрили систему преференций для отдыха семей с детьми, и это дало большой социально-экономический эффект", — подчеркнул Андрей Прошунин.
Такая инициатива помогла сделать отдых доступнее для семейных путешественников: многие гостиницы предлагали бесплатное проживание для детей, скидки на питание и развлекательные программы. Это способствовало росту спроса на семейный отдых и увеличению загрузки отелей.
Несмотря на то что официальный купальный сезон завершился 1 октября, на некоторых пляжах его продлили до 15 октября. Тёплая погода и высокий интерес со стороны туристов позволили сохранить высокий поток отдыхающих даже осенью.
Пляжи "Ривьера", "Маяк" и "Адлерский" продолжали принимать гостей до середины месяца. Местные гостиницы отмечают, что уровень бронирования в октябре почти не уступал сентябрю, особенно среди туристов из центральных регионов России, Урала и Поволжья.
Идея круглогодичного туризма обсуждается в администрации не первый год. Зимой сюда едут любители горнолыжного отдыха в Красной Поляне, весной — те, кто ищет тишину и прогулки вдоль моря.
Сейчас мэрия разрабатывает новые маршруты и программы для осенне-зимнего сезона: гастрономические фестивали, СПА-туризм, йога-ретриты и эко-маршруты в горы. Таким образом, Сочи стремится стать не только летним, но и всесезонным направлением для отдыха.
Когда лучше ехать в Сочи?
С мая по октябрь — основной сезон. Бархатный период (сентябрь-октябрь) подходит для спокойного отдыха.
Сколько стоит отдых на двоих?
Средний чек за неделю — от 80 до 120 тысяч рублей с проживанием и питанием.
Какие пляжи самые чистые?
"Ривьера", "Чайка", "Маяк" и "Адлерский" — все прошли экологическую сертификацию.
Можно ли купаться в октябре?
Да, при температуре воды 22-24 °C многие пляжи работают до середины месяца.
Есть ли в Сочи что делать зимой?
Да, в Красной Поляне действуют горнолыжные трассы, термальные источники и зимние фестивали.
Уточнения
Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.
