6,5 миллиона туристов этим летом: что скрывает главный курорт России

Сочи снова доказал, что остаётся главным туристическим направлением России. По итогам лета 2025 года город принял 6,5 миллиона гостей, из которых 4,5 миллиона приехали именно в теплые месяцы — с мая по сентябрь. Такие данные представил мэр курорта Андрей Прошунин на итоговом заседании летнего штаба, где подвели итоги сезона и обсудили, как сделать отдых в следующем году ещё комфортнее.

Фото: Wikipedia by Arne Müseler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ сочи

Безопасность и комфорт — приоритет сезона

"Отдых для наших жителей и соотечественников был организован по высоким стандартам безопасности и комфорта. С уверенностью могу об этом говорить. Велся постоянный мониторинг чистоты пляжных территорий и качества морской воды: все пять тысяч проб соответствуют норме", — сказал мэр Андрей Прошунин.

Контроль над состоянием пляжей, морской воды и инфраструктуры велся ежедневно. В Сочи действовала система регулярных проверок: сотрудники Роспотребнадзора, МЧС и городской администрации совместно отслеживали показатели чистоты и безопасности, включая качество воды и санитарное состояние береговой линии.

На дежурстве у моря всё лето находились 750 спасателей, готовых прийти на помощь отдыхающим в любой момент. Их работа позволила избежать серьёзных происшествий и обеспечить безопасность на сотнях километров побережья.

Туризм как драйвер экономики

Сочи — это не только пляжи, но и тысячи людей, работающих для туристов. По данным администрации, в индустрии гостеприимства задействовано около 30 тысяч специалистов: от сотрудников отелей и ресторанов до экскурсоводов и транспортных операторов.

"Этим летом наши отельеры внедрили систему преференций для отдыха семей с детьми, и это дало большой социально-экономический эффект", — подчеркнул Андрей Прошунин.

Такая инициатива помогла сделать отдых доступнее для семейных путешественников: многие гостиницы предлагали бесплатное проживание для детей, скидки на питание и развлекательные программы. Это способствовало росту спроса на семейный отдых и увеличению загрузки отелей.

Сезон под знаком высокого спроса

Несмотря на то что официальный купальный сезон завершился 1 октября, на некоторых пляжах его продлили до 15 октября. Тёплая погода и высокий интерес со стороны туристов позволили сохранить высокий поток отдыхающих даже осенью.

Пляжи "Ривьера", "Маяк" и "Адлерский" продолжали принимать гостей до середины месяца. Местные гостиницы отмечают, что уровень бронирования в октябре почти не уступал сентябрю, особенно среди туристов из центральных регионов России, Урала и Поволжья.

Советы шаг за шагом: как сделать отдых в Сочи ещё лучше

Выбирайте семейные отели. Программы "дети бесплатно" или "всё включено" помогают сократить расходы. Посещайте пляжи с сертификатом безопасности. На сайте администрации можно проверить, где установлены спасательные посты и камеры наблюдения. Используйте городские сервисы для туристов. Приложение "Отдыхаем в Сочи" подскажет актуальные мероприятия, экскурсии и погодные условия. Планируйте поездку заранее. В высокий сезон бронировать жильё лучше за 1-2 месяца до поездки. Выбирайте "бархатный сезон". В сентябре-октябре меньше туристов, цены падают, а море остаётся тёплым.

А что если Сочи станет круглогодичным курортом?

Идея круглогодичного туризма обсуждается в администрации не первый год. Зимой сюда едут любители горнолыжного отдыха в Красной Поляне, весной — те, кто ищет тишину и прогулки вдоль моря.

Сейчас мэрия разрабатывает новые маршруты и программы для осенне-зимнего сезона: гастрономические фестивали, СПА-туризм, йога-ретриты и эко-маршруты в горы. Таким образом, Сочи стремится стать не только летним, но и всесезонным направлением для отдыха.

Мифы и правда

Миф: море в Сочи грязное.

Правда: по данным проверок, все пять тысяч проб воды соответствуют санитарным нормам.

Миф: курорт живёт только летом.

Правда: осенью и зимой в Сочи развиваются гастро-, СПА- и спортивные туры.

Миф: инфраструктура устарела.

Правда: большинство отелей и пляжей прошли реновацию за последние 3 года.

FAQ

Когда лучше ехать в Сочи?

С мая по октябрь — основной сезон. Бархатный период (сентябрь-октябрь) подходит для спокойного отдыха.

Сколько стоит отдых на двоих?

Средний чек за неделю — от 80 до 120 тысяч рублей с проживанием и питанием.

Какие пляжи самые чистые?

"Ривьера", "Чайка", "Маяк" и "Адлерский" — все прошли экологическую сертификацию.

Можно ли купаться в октябре?

Да, при температуре воды 22-24 °C многие пляжи работают до середины месяца.

Есть ли в Сочи что делать зимой?

Да, в Красной Поляне действуют горнолыжные трассы, термальные источники и зимние фестивали.

3 интересных факта

В 2025 году в Сочи планируют установить первую панорамную канатную дорогу от побережья до гор.

Курорт входит в топ-3 городов России по количеству туристов после Москвы и Санкт-Петербурга.

Сочи — единственный российский город, где в один день можно купаться в море и кататься на лыжах.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.

