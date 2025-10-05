6,5 миллиона туристов этим летом: что скрывает главный курорт России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Сочи снова доказал, что остаётся главным туристическим направлением России. По итогам лета 2025 года город принял 6,5 миллиона гостей, из которых 4,5 миллиона приехали именно в теплые месяцы — с мая по сентябрь. Такие данные представил мэр курорта Андрей Прошунин на итоговом заседании летнего штаба, где подвели итоги сезона и обсудили, как сделать отдых в следующем году ещё комфортнее.

сочи
Фото: Wikipedia by Arne Müseler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
сочи

Безопасность и комфорт — приоритет сезона

"Отдых для наших жителей и соотечественников был организован по высоким стандартам безопасности и комфорта. С уверенностью могу об этом говорить. Велся постоянный мониторинг чистоты пляжных территорий и качества морской воды: все пять тысяч проб соответствуют норме", — сказал мэр Андрей Прошунин.

Контроль над состоянием пляжей, морской воды и инфраструктуры велся ежедневно. В Сочи действовала система регулярных проверок: сотрудники Роспотребнадзора, МЧС и городской администрации совместно отслеживали показатели чистоты и безопасности, включая качество воды и санитарное состояние береговой линии.

На дежурстве у моря всё лето находились 750 спасателей, готовых прийти на помощь отдыхающим в любой момент. Их работа позволила избежать серьёзных происшествий и обеспечить безопасность на сотнях километров побережья.

Туризм как драйвер экономики

Сочи — это не только пляжи, но и тысячи людей, работающих для туристов. По данным администрации, в индустрии гостеприимства задействовано около 30 тысяч специалистов: от сотрудников отелей и ресторанов до экскурсоводов и транспортных операторов.

"Этим летом наши отельеры внедрили систему преференций для отдыха семей с детьми, и это дало большой социально-экономический эффект", — подчеркнул Андрей Прошунин.

Такая инициатива помогла сделать отдых доступнее для семейных путешественников: многие гостиницы предлагали бесплатное проживание для детей, скидки на питание и развлекательные программы. Это способствовало росту спроса на семейный отдых и увеличению загрузки отелей.

Сезон под знаком высокого спроса

Несмотря на то что официальный купальный сезон завершился 1 октября, на некоторых пляжах его продлили до 15 октября. Тёплая погода и высокий интерес со стороны туристов позволили сохранить высокий поток отдыхающих даже осенью.

Пляжи "Ривьера", "Маяк" и "Адлерский" продолжали принимать гостей до середины месяца. Местные гостиницы отмечают, что уровень бронирования в октябре почти не уступал сентябрю, особенно среди туристов из центральных регионов России, Урала и Поволжья.

Советы шаг за шагом: как сделать отдых в Сочи ещё лучше

  1. Выбирайте семейные отели. Программы "дети бесплатно" или "всё включено" помогают сократить расходы.
  2. Посещайте пляжи с сертификатом безопасности. На сайте администрации можно проверить, где установлены спасательные посты и камеры наблюдения.
  3. Используйте городские сервисы для туристов. Приложение "Отдыхаем в Сочи" подскажет актуальные мероприятия, экскурсии и погодные условия.
  4. Планируйте поездку заранее. В высокий сезон бронировать жильё лучше за 1-2 месяца до поездки.
  5. Выбирайте "бархатный сезон". В сентябре-октябре меньше туристов, цены падают, а море остаётся тёплым.

А что если Сочи станет круглогодичным курортом?

Идея круглогодичного туризма обсуждается в администрации не первый год. Зимой сюда едут любители горнолыжного отдыха в Красной Поляне, весной — те, кто ищет тишину и прогулки вдоль моря.

Сейчас мэрия разрабатывает новые маршруты и программы для осенне-зимнего сезона: гастрономические фестивали, СПА-туризм, йога-ретриты и эко-маршруты в горы. Таким образом, Сочи стремится стать не только летним, но и всесезонным направлением для отдыха.

Мифы и правда

  • Миф: море в Сочи грязное.
    Правда: по данным проверок, все пять тысяч проб воды соответствуют санитарным нормам.
  • Миф: курорт живёт только летом.
    Правда: осенью и зимой в Сочи развиваются гастро-, СПА- и спортивные туры.
  • Миф: инфраструктура устарела.
    Правда: большинство отелей и пляжей прошли реновацию за последние 3 года.

FAQ

Когда лучше ехать в Сочи?
С мая по октябрь — основной сезон. Бархатный период (сентябрь-октябрь) подходит для спокойного отдыха.

Сколько стоит отдых на двоих?
Средний чек за неделю — от 80 до 120 тысяч рублей с проживанием и питанием.

Какие пляжи самые чистые?
"Ривьера", "Чайка", "Маяк" и "Адлерский" — все прошли экологическую сертификацию.

Можно ли купаться в октябре?
Да, при температуре воды 22-24 °C многие пляжи работают до середины месяца.

Есть ли в Сочи что делать зимой?
Да, в Красной Поляне действуют горнолыжные трассы, термальные источники и зимние фестивали.

3 интересных факта

  • В 2025 году в Сочи планируют установить первую панорамную канатную дорогу от побережья до гор.
  • Курорт входит в топ-3 городов России по количеству туристов после Москвы и Санкт-Петербурга.
  • Сочи — единственный российский город, где в один день можно купаться в море и кататься на лыжах.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
