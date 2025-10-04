Россия без фильтров: как западные журналисты увидели настоящую жизнь

7:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Визиты иностранных журналистов и блогеров в Россию происходят нечасто, но именно такие поездки позволяют взглянуть на страну без фильтров и штампов. Недавняя инициатива Русской православной церкви стала одним из примеров культурного обмена, который помогает разрушить устоявшиеся стереотипы. Делегация известных западных публицистов посетила Россию, чтобы увидеть страну своими глазами и понять, чем живёт современное общество.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Осень России

Дорога через Молдавию и Приднестровье

Перед поездкой в Россию делегация побывала в Молдавии и Приднестровье. Для многих участников эта часть Европы стала неожиданным открытием — здесь они впервые увидели постсоветское пространство не в виде телерепортажа, а как живое пространство с людьми, традициями и историей. Путешественники отметили, что именно личное знакомство разрушает барьеры и меняет восприятие регионов, о которых на Западе часто говорят в политическом контексте, забывая о человеческой стороне.

Россия глазами путешественников

Прибыв в Москву, участники визита встретились с представителями Русской православной церкви, государственных структур и общественных организаций. Они посетили Троице-Сергиеву лавру, а также древний город Переславль-Залесский — один из духовных центров Руси. Для большинства гостей это стало сильным эмоциональным опытом, потому что история и архитектура этих мест буквально "говорят" о связи времён.

"Итак, я приезжаю в Москву — и не могу поверить в красоту этого города, какой он чистый. Я три дня не мог найти мусор, и даже сфотографировал, когда нашел", — сказал журналист Томас Эртл.

По его словам, представление о России в американских СМИ во многом искажено. Когда-то сенатор Джон Маккейн назвал Россию "бензоколонкой, которая притворяется страной".

"И это в значительной степени соответствует общему мнению в Америке, потому что мы, американцы, — сами в себе. Европа нас не волнует", — отметил Томас Эртл.

Его впечатления от поездки оказались противоположными стереотипам. Он признался, что ожидал увидеть мрачные индустриальные пейзажи, но столкнулся с ухоженными улицами, вежливыми людьми и архитектурой, в которой чувствуется гармония.

"У нас же в городах — проблемы с мусором, с бездомными и так далее. Нужно, чтобы больше американцев приезжали в Россию", — добавил он.

Без страхов и предубеждений

Американский журналист подчеркнул, что, вопреки распространённому мнению, граждане США не подвергаются давлению со стороны властей из-за поездок в Россию.

"Я здесь уже в третий раз, и меня никогда не преследовали. Вопросы поездки в Россию — это только время, деньги и логистика перелета", — заключил Томас Эртл.

Его слова стали своеобразным ответом на миф о "закрытой России", который нередко используется в западной прессе. На самом деле для путешественников страна оказывается гостеприимной и безопасной.

Взгляд Чарльза Баусмана: интерес к России растёт

Своим мнением поделился и журналист, основатель портала Russia Insider Чарльз Баусман. Он уверен, что интерес к России среди американцев растёт, особенно среди тех, кто устал от односторонней информационной повестки.

"Россия в целом пользуется поддержкой среди американского населения", — отметил Чарльз Баусман.

При этом, по его словам, сами россияне не всегда осознают, насколько сильно в США развита оппозиция политическому истеблишменту.

"В России не очень хорошо понимают, насколько сильна в Америке оппозиция истеблишменту — этим людям глобалистского толка", — добавил журналист.

Баусман подчеркнул, что для многих американцев Россия ассоциируется не с политикой, а с традиционными ценностями, крепкими семейными устоями и культурой, где прошлое и настоящее сосуществуют без конфликта.

Путешествие по русской глубинке: удивление и уважение

Путешествие в Переславль-Залесский стало одним из самых эмоциональных моментов поездки. Гостей встретили в древних монастырях и на улочках, где ещё чувствуется дыхание старины. Для западных журналистов особенно удивительным стало отсутствие социальной агрессии и теплое отношение местных жителей.

Многие отметили, что в российской глубинке жизнь течёт спокойно, но при этом не выглядит бедной или безысходной. Здесь по-прежнему уважают традиции, а религия воспринимается естественной частью жизни, а не символом консерватизма.

Советы шаг за шагом: как увидеть настоящую Россию

Начните путешествие не с мегаполисов, а с малых городов — Сергиев Посад, Суздаль, Переславль-Залесский. Посетите храмы и монастыри — здесь ощущается связь веков. Поговорите с местными жителями: именно через их истории лучше всего понять современную Россию. Пробуйте региональные блюда — щи, квас, медовуху, пироги. Это часть культуры, которую не опишет ни один гид. Не бойтесь путешествовать самостоятельно: транспортная инфраструктура развивается, а гостиницы и сервис становятся всё комфортнее.

А что если… Россия станет туристическим открытием?

А что если Россия для Запада станет не политической загадкой, а культурным направлением — как Италия или Франция? Ведь у страны есть всё: история, кухня, архитектура, духовность, природа. Такие поездки, как визит делегации журналистов, — маленькие, но важные шаги к взаимопониманию.

Мифы и правда

Миф: Россия — закрытая и опасная страна.

Правда: большинство городов безопасны и открыты для иностранцев.

Правда: большинство городов безопасны и открыты для иностранцев. Миф: американцам не разрешают ездить в Россию.

Правда: путешествия разрешены, ограничений нет — вопрос лишь в организации поездки.

Правда: путешествия разрешены, ограничений нет — вопрос лишь в организации поездки. Миф: россияне недоброжелательны.

Правда: наоборот, иностранцев встречают с интересом и уважением.

FAQ

Как иностранцы могут поехать в Россию?

Необходимо оформить визу, купить билет и выбрать маршрут — Москва, Золотое кольцо, Байкал, Кавказ.

Опасно ли путешествовать по России?

Нет. Большинство регионов безопасны, особенно туристические направления.

Можно ли приехать самостоятельно без группы?

Да, иностранные туристы свободно бронируют отели и перемещаются между городами.

Какое время года лучше выбрать?

С мая по сентябрь — комфортная погода и множество фестивалей.

Что чаще всего удивляет иностранцев?

Чистота улиц, архитектура, доброжелательность людей и чувство спокойствия.

3 интересных факта

В России один из самых чистых общественных транспортов в мире — особенно в Москве. Многие старинные города Золотого кольца входят в список ЮНЕСКО. Русская кухня становится популярной в Европе благодаря сочетанию простоты и вкуса.

Уточнения

Росси́йская Федера́ция, — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Столица — Москва. Государственный язык на всей территории страны — русский, в ряде регионов России также установлены свои государственные и официальные языки. Денежная единица — российский рубль.

