Амерсфорт: Голландская сказка с каналами и средневековыми воротами, о которой вы не знали

6:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы мечтали о прогулках вдоль тихих каналов, уютных кафе и мостов, не утопающих в туристах, вам стоит открыть для себя Амерсфорт. Этот город в сердце Нидерландов сочетает в себе очарование Брюгге, атмосферу старой Европы и душевное гостеприимство маленького города. Здесь нет суеты Амстердама, зато есть узкие улочки, древние ворота и живописные каналы, вдоль которых приятно просто идти, наблюдая, как отражаются фасады домов в воде.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Berger (, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Амерсфорт, Нидерланды

Город, где время течёт медленнее

Амерсфорт расположен всего в 53 километрах от Амстердама — сюда можно доехать на поезде из аэропорта Схипхол менее чем за час. Этот компактный городок вошёл в список лучших городов Европы по версии Академии урбанизма в Лондоне в 2023 году — и не случайно. Стоит лишь ступить на брусчатку его старинных улиц, чтобы понять, почему именно здесь ощущаешь особую гармонию между прошлым и настоящим.

Главная торговая улица Krommestraat наполнена бутиками и магазинчиками, где легко потерять счёт времени. В Dille & Kamille можно выбрать эко-товары для дома, а в Tara Buddha Store — благовония и предметы для медитации. Перед прогулкой загляните в туристический центр на Breestraat 1: там выдадут карты и подскажут, какие маршруты помогут увидеть Амерсфорт со всех сторон.

Если вы без машины, лучше остановиться в центре — например, в бутик-отеле Logement De Gaper на Hof 39. Здание с аптечной вывеской — старейшее жилое строение города, и от него удобно добираться пешком до всех достопримечательностей.

Старые ворота и новые впечатления

Одна из визитных карточек Амерсфорта — древние ворота, сохранившиеся со времён Средневековья.

Водные ворота Monnickendam, выстроенные из красного кирпича, когда-то защищали город и служили проходом для судов. Их башни соединяет мост, по которому сегодня можно пройти, словно по границе времён.

Ещё одни — Koppelpoort, датированные 1425 годом. Во времена осад защитники выливали отсюда кипящее масло на врагов, а теперь вечером ворота подсвечиваются, создавая волшебное отражение в воде.

Третьи, Kamperbinnenpoort, — старейшие городские ворота. Они когда-то входили в первую линию укреплений, а теперь украшают оживлённый квартал Kamp. Здесь кипит жизнь: кафе, пекарни, салоны, рынки и бары создают неповторимую атмосферу. Для неспешного отдыха стоит заглянуть в уютный Theehuis Something Else, а на ужин — в французское бистро De Aubergerie или в эфиопский ресторан Awazé, где подают ароматные блюда на тонких лепёшках-инджере.

Как увидеть Амерсфорт без спешки

Амерсфорт — это город, созданный для прогулок. Пешие маршруты пролегают вдоль каналов, по улицам с аккуратными домами, утопающими в цветах. На улице Muurhuizen особенно красиво: старинные стены и дома с черепичными крышами образуют живую открытку.

Советы шаг за шагом: как познакомиться с городом

Начните с прогулки вдоль канала Eem — набережные здесь полны уличных музыкантов и художников. Возьмите билет на водную экскурсию (от Krommestraat 3). Тур длится около 45 минут и проходит с апреля по октябрь. Гид рассказывает о легендах города и его жителях. Посетите музей Flehite (Westsingel 50) — три соединённых здания с оригинальными фресками. Здесь хранятся артефакты и картины голландских мастеров. Сделайте паузу в одном из кафе с видом на канал, чтобы попробовать свежую выпечку с карамельным сиропом — голландские stroopwafels. Завершите день дегустацией крафтового пива в Rock City или в De Dikke Koning Biercafe, где представлено более 600 сортов напитков.

Башни, тайны и немного мистики

Любителям истории стоит заглянуть к башне Plompetoren, или "Башне воров". В Средние века здесь держали преступников, а теперь здание принадлежит тайной Гильдии благородных фламандцев и открыто для публики лишь один день в году. Даже если попасть внутрь не удастся, прогулка вокруг башни впечатлит своей атмосферой.

Исторический контекст

XV век — время строительства Monnickendam и Koppelpoort.

XVII век — расцвет торговли и ремёсел, появление первых домов на улице Muurhuizen.

XXI век — реставрация старых зданий и превращение Амерсфорта в один из самых гармоничных городов Европы.

А что если остаться подольше?

Амерсфорт идеален для короткого отдыха, но если вы решите задержаться, город порадует спокойным ритмом и насыщенной культурной жизнью. В театре Flint регулярно проходят концерты и спектакли, а летом устраиваются фестивали на открытом воздухе. В окрестностях можно взять напрокат велосипед и доехать до национального парка Utrechtse Heuvelrug с его сосновыми лесами и замками.

Мифы и правда

Миф: Амерсфорт — это "маленький Амстердам".

Правда: у города своя неповторимая аура и размеренный темп жизни.

Правда: у города своя неповторимая аура и размеренный темп жизни. Миф: здесь нечего делать, кроме прогулок.

Правда: от музеев до дегустаций — развлечений хватает.

Правда: от музеев до дегустаций — развлечений хватает. Миф: местные не говорят по-английски.

Правда: большинство жителей легко понимают туристов и рады помочь.

FAQ

Как добраться из Амстердама?

На поезде от вокзала или аэропорта Схипхол — около 40-50 минут.

Где остановиться?

Лучше выбирать бутик-отели в центре, такие как Logement De Gaper или Lange Jan Hotel.

Что попробовать из еды?

Голландские блины (pannenkoeken), сыр, местное пиво и свежие stroopwafels.

Сколько стоит проживание?

От 100 евро за ночь в отеле 3-4 звезды.

Можно ли путешествовать с детьми?

Да, в Амерсфорте безопасно и много парков для прогулок.

3 интересных факта

Амерсфорт — родина известного художника Пита Мондриана; его музей открыт на месте рождения мастера. Здесь находится самая высокая церковная башня провинции — Onze Lieve Vrouwetoren (98 м). Город активно использует зелёные технологии: часть освещения питается от солнечных панелей.

Уточнения

А́мерсфорт или Амерсфоорт (нид. Amersfoort) — город и община в Нидерландах, в провинции Утрехт. Поселение Амерсфорт впервые упоминается в грамоте императора Священной Римской империи Конрада II (1028 год).

