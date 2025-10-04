Амерсфорт: Голландская сказка с каналами и средневековыми воротами, о которой вы не знали

Если вы мечтали о прогулках вдоль тихих каналов, уютных кафе и мостов, не утопающих в туристах, вам стоит открыть для себя Амерсфорт. Этот город в сердце Нидерландов сочетает в себе очарование Брюгге, атмосферу старой Европы и душевное гостеприимство маленького города. Здесь нет суеты Амстердама, зато есть узкие улочки, древние ворота и живописные каналы, вдоль которых приятно просто идти, наблюдая, как отражаются фасады домов в воде.
Амерсфорт расположен всего в 53 километрах от Амстердама — сюда можно доехать на поезде из аэропорта Схипхол менее чем за час. Этот компактный городок вошёл в список лучших городов Европы по версии Академии урбанизма в Лондоне в 2023 году — и не случайно. Стоит лишь ступить на брусчатку его старинных улиц, чтобы понять, почему именно здесь ощущаешь особую гармонию между прошлым и настоящим.
Главная торговая улица Krommestraat наполнена бутиками и магазинчиками, где легко потерять счёт времени. В Dille & Kamille можно выбрать эко-товары для дома, а в Tara Buddha Store — благовония и предметы для медитации. Перед прогулкой загляните в туристический центр на Breestraat 1: там выдадут карты и подскажут, какие маршруты помогут увидеть Амерсфорт со всех сторон.
Если вы без машины, лучше остановиться в центре — например, в бутик-отеле Logement De Gaper на Hof 39. Здание с аптечной вывеской — старейшее жилое строение города, и от него удобно добираться пешком до всех достопримечательностей.
Одна из визитных карточек Амерсфорта — древние ворота, сохранившиеся со времён Средневековья.
Водные ворота Monnickendam, выстроенные из красного кирпича, когда-то защищали город и служили проходом для судов. Их башни соединяет мост, по которому сегодня можно пройти, словно по границе времён.
Ещё одни — Koppelpoort, датированные 1425 годом. Во времена осад защитники выливали отсюда кипящее масло на врагов, а теперь вечером ворота подсвечиваются, создавая волшебное отражение в воде.
Третьи, Kamperbinnenpoort, — старейшие городские ворота. Они когда-то входили в первую линию укреплений, а теперь украшают оживлённый квартал Kamp. Здесь кипит жизнь: кафе, пекарни, салоны, рынки и бары создают неповторимую атмосферу. Для неспешного отдыха стоит заглянуть в уютный Theehuis Something Else, а на ужин — в французское бистро De Aubergerie или в эфиопский ресторан Awazé, где подают ароматные блюда на тонких лепёшках-инджере.
Амерсфорт — это город, созданный для прогулок. Пешие маршруты пролегают вдоль каналов, по улицам с аккуратными домами, утопающими в цветах. На улице Muurhuizen особенно красиво: старинные стены и дома с черепичными крышами образуют живую открытку.
Любителям истории стоит заглянуть к башне Plompetoren, или "Башне воров". В Средние века здесь держали преступников, а теперь здание принадлежит тайной Гильдии благородных фламандцев и открыто для публики лишь один день в году. Даже если попасть внутрь не удастся, прогулка вокруг башни впечатлит своей атмосферой.
Амерсфорт идеален для короткого отдыха, но если вы решите задержаться, город порадует спокойным ритмом и насыщенной культурной жизнью. В театре Flint регулярно проходят концерты и спектакли, а летом устраиваются фестивали на открытом воздухе. В окрестностях можно взять напрокат велосипед и доехать до национального парка Utrechtse Heuvelrug с его сосновыми лесами и замками.
Как добраться из Амстердама?
На поезде от вокзала или аэропорта Схипхол — около 40-50 минут.
Где остановиться?
Лучше выбирать бутик-отели в центре, такие как Logement De Gaper или Lange Jan Hotel.
Что попробовать из еды?
Голландские блины (pannenkoeken), сыр, местное пиво и свежие stroopwafels.
Сколько стоит проживание?
От 100 евро за ночь в отеле 3-4 звезды.
Можно ли путешествовать с детьми?
Да, в Амерсфорте безопасно и много парков для прогулок.
Уточнения
А́мерсфорт или Амерсфоорт (нид. Amersfoort) — город и община в Нидерландах, в провинции Утрехт. Поселение Амерсфорт впервые упоминается в грамоте императора Священной Римской империи Конрада II (1028 год).
