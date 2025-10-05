Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Железо без отдыха ржавеет: почему ежедневные тренировки с весом тормозят рост и разрушают прогресс
Кожа кричит SOS: эти симптомы указывают на острый дефицит витамина B6
Стоит ли бежать за сахаром? Заговор против покупателей или маркетинговый ход
Почему американцы не отдыхают, а атакуют мир — секрет их туристической философии
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Любимые фильмы великих режиссёров: как классика влияет на творчество Скорсезе, Спилберга и других
Тренировка, после которой вы не сможете вернуться в зал: ошибка, которую совершают почти все
Секрет раскрыт: почему Меркель рассмеялась в лицо требованиям Трампа о финансировании НАТО
Когда волк живёт в собаке: тёмная сторона алабая, о которой молчат заводчики

Загадка золотого песка: место, где встречаются легенды древности и кристально чистая вода, покорившая миллионы сердец

Туризм

Пляж Клеопатры в Алании — это не просто песчаная полоса у моря. Это легенда, романтическая история и одна из главных жемчужин Турции. Золотой песок, бирюзовая вода и удобное расположение рядом с историческими памятниками сделали его обязательным пунктом для посещения всех, кто приезжает в Аланью.

Пляж Клеопатры в Алании
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пляж Клеопатры в Алании

Легенда о подарке Антония

Согласно преданию, римский полководец Марк Антоний решил удивить и порадовать свою возлюбленную — египетскую царицу Клеопатру. В 32 году до н. э. он приказал привезти корабли с египетским песком в бухту Алании. Так появился пляж, где Клеопатра якобы купалась каждый день.

Песок на этом побережье и правда необычный — крупнозернистый, золотистый и почти без пыли. Именно он считается главным подтверждением легенды.

Пляж Клеопатры сегодня

  • Пляж отмечен Голубым флагом за чистоту и безопасность.
  • Глубина моря увеличивается всего через 5-6 метров от берега — удобно для опытных пловцов.
  • Рядом находится знаменитая пещера Дамлаташ.
  • Пляж расположен в черте города, что делает его доступным и удобным.

Сегодня Клеопатра — символ туризма в Алании. Здесь сочетаются античная история и комфорт современного курорта.

Другие пляжи Турции, которые стоит посетить

В провинции Анталия

  • Капуташ. Бирюзовая вода, живописный каньон и лестница к морю. Один из самых красивых пляжей страны.
  • Олимпос. Дикая красота и древние руины. Здесь можно увидеть огни Химеры.
  • Лара. Протяжённый песчаный берег, отели и развлечения — идеально для семейного отдыха.
  • Белек. Центр роскошных отелей и гольф-клубов. Спокойный отдых и спорт.
  • Патара. 18 километров золотого песка и гнездовья морских черепах. Заповедная зона с руинами древнего города.

В провинции Мугла

  • Олюдениз. Голубая лагуна, чистейшая вода и одно из лучших мест в мире для параглайдинга.
  • Изтузу. Черепаший пляж, разделяющий пресноводную дельту и море. Заповедник для каретт.
  • Остров Седир. Второй "пляж Клеопатры", по легенде песок сюда тоже привезли из Египта.
  • Памуджак. Тёмный вулканический песок и виндсёрфинг.
  • Бодрум. Пляж в центре курортного города, окружённый кафе и барами.

Плюсы и минусы пляжа Клеопатры

Плюсы Минусы
Удобное расположение в центре Аланьи В сезон очень многолюдно
Чистая вода, Голубой флаг Глубина быстро увеличивается, не для малышей
Историческая атмосфера и легенда Высокие цены на услуги у пляжа
Развитая инфраструктура рядом Иногда бывают сильные волны

FAQ

Правда ли, что песок завезён из Египта?

Это легенда. Но необычные свойства песка поддерживают её популярность.

Можно ли купаться детям?

Да, но у берега глубина быстро увеличивается, поэтому детям нужен присмотр.

Когда лучше ехать?

Оптимально с мая по октябрь. Летом здесь жарко, осенью море всё ещё тёплое.

Есть ли поблизости достопримечательности?

Да, рядом крепость Аланьи и пещера Дамлаташ.

Мифы и правда

  • Миф: Пляж Клеопатры — единственный в Турции с легендой о царице.
  • Правда: Подобная история есть и у пляжа на острове Седир.
  • Миф: Пляж полностью бесплатный.
  • Правда: Вход свободный, но аренда шезлонгов и зонтов оплачивается отдельно.
  • Миф: Это самый большой пляж Турции.
  • Правда: Нет, например, Патара в Анталии почти в 10 раз длиннее.

Пляж Клеопатры в Алании — это сочетание античной легенды и современных курортных удобств. А Турция в целом предлагает десятки уникальных пляжей: от шумных и популярных до заповедных и уединённых. Путешествие сюда подарит отдых на любой вкус.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
