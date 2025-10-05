Рай под запретом: что теперь грозит туристам с сигаретами и электронными устройствами

2:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мальдивы известны как одно из самых популярных направлений для отдыха, но теперь туристам придётся учитывать новые строгие правила в отношении табачных изделий. В стране начали действовать ограничения, которые существенно меняют порядок ввоза сигарет и электронных устройств для курения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Таможенный контроль на Мальдивах

Разъяснения от властей

Таможенная служба Мальдив выпустила специальный циркуляр, чтобы разъяснить новые меры. Документ был направлен туроператорам, в том числе компании "Интурист".

Официально подчеркивается: меры введены ради защиты здоровья населения и туристов. По статистике, курят более 30% жителей Мальдив, а уровень смертности от рака остаётся высоким.

Мнение эксперта

"Ситуация требует серьёзного вмешательства. Ограничения, введённые правительством, в первую очередь направлены на защиту нации от курения. Но даже с учётом послаблений туристов смущают ограничения", — сказала эксперт по туризму в странах Индийского океана Елена Киселева.

Эксперт также отметила, что в обществе широко распространено мнение о возможном присутствии наркотических веществ в картриджах для электронных сигарет. Это одна из причин, почему власти занимают жёсткую позицию в отношении таких устройств.

Плюсы и минусы ограничений

Плюсы Минусы Улучшение здоровья населения Недовольство со стороны туристов Снижение числа курильщиков Удлинение процедур досмотра Борьба с нелегальным ввозом Риск падения туристической привлекательности Соответствие глобальным трендам anti-smoking Открытые вопросы по контролю и реализации

Вопросы без ответов

Елена Киселева подчёркивает: пока не ясно, как именно будут изымать электронные устройства. Выборочно или повально? Не приведёт ли это к задержкам на таможне? На момент её пребывания на островах жестких досмотров не проводилось: из группы в 10 человек трое имели с собой электронные устройства.

FAQ

Сколько сигарет можно ввезти в Мальдивы?

Сейчас туристам разрешается ввозить один блок (10 пачек) сигарет.

Можно ли привезти электронные сигареты или вейпы?

Формально их ввоз ограничен очень жёстко, возможна конфискация.

Что будет, если превысить норму?

Все излишки изымаются на таможне и хранятся до выезда туриста.

Повлияет ли это на туризм?

Меры могут отпугнуть часть путешественников, но власти считают здоровье нации приоритетом.

Мальдивская Республика последовательно ограничивает ввоз и распространение табачной продукции. Новые правила отражают глобальную тенденцию к снижению потребления никотина, но одновременно ставят вопросы о балансе между заботой о здоровье и комфортом туристов.