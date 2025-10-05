Рай под запретом: что теперь грозит туристам с сигаретами и электронными устройствами

Мальдивы известны как одно из самых популярных направлений для отдыха, но теперь туристам придётся учитывать новые строгие правила в отношении табачных изделий. В стране начали действовать ограничения, которые существенно меняют порядок ввоза сигарет и электронных устройств для курения.
Таможенная служба Мальдив выпустила специальный циркуляр, чтобы разъяснить новые меры. Документ был направлен туроператорам, в том числе компании "Интурист".
Официально подчеркивается: меры введены ради защиты здоровья населения и туристов. По статистике, курят более 30% жителей Мальдив, а уровень смертности от рака остаётся высоким.
"Ситуация требует серьёзного вмешательства. Ограничения, введённые правительством, в первую очередь направлены на защиту нации от курения. Но даже с учётом послаблений туристов смущают ограничения", — сказала эксперт по туризму в странах Индийского океана Елена Киселева.
Эксперт также отметила, что в обществе широко распространено мнение о возможном присутствии наркотических веществ в картриджах для электронных сигарет. Это одна из причин, почему власти занимают жёсткую позицию в отношении таких устройств.
|Плюсы
|Минусы
|Улучшение здоровья населения
|Недовольство со стороны туристов
|Снижение числа курильщиков
|Удлинение процедур досмотра
|Борьба с нелегальным ввозом
|Риск падения туристической привлекательности
|Соответствие глобальным трендам anti-smoking
|Открытые вопросы по контролю и реализации
Елена Киселева подчёркивает: пока не ясно, как именно будут изымать электронные устройства. Выборочно или повально? Не приведёт ли это к задержкам на таможне? На момент её пребывания на островах жестких досмотров не проводилось: из группы в 10 человек трое имели с собой электронные устройства.
Сейчас туристам разрешается ввозить один блок (10 пачек) сигарет.
Формально их ввоз ограничен очень жёстко, возможна конфискация.
Все излишки изымаются на таможне и хранятся до выезда туриста.
Меры могут отпугнуть часть путешественников, но власти считают здоровье нации приоритетом.
Мальдивская Республика последовательно ограничивает ввоз и распространение табачной продукции. Новые правила отражают глобальную тенденцию к снижению потребления никотина, но одновременно ставят вопросы о балансе между заботой о здоровье и комфортом туристов.
