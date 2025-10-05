Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эстетика кофе с корицей: тренд, который заменил белый мрамор и стал символом тепла
Четыре дня погони: как в Петербурге ловили сбежавшего тропического калао с метровым клювом и крыльями-парусами
Дакота Джонсон рушит ожидания: комедия Нескромные удивит не откровенными сценами, а кое-чем другим
Муляжи превратили дороги в театр: водитель играет, а зрителей давно не осталось
Сердце разгоняет кровь до предела: когда это безопасно для сердца
В сердце шахты вырос цифровой монстр: что это значит для будущего Земли
Тренировки утром дают энергию, вечером — силу, но какая принесёт результат именно вам
Ветеринарный паспорт не спасёт: что на самом деле отберут на границе, если едешь с животным
Забудьте про соль: всего три специи из кухонного шкафа сделают любое блюдо деликатесом

Рай под запретом: что теперь грозит туристам с сигаретами и электронными устройствами

2:57
Туризм

Мальдивы известны как одно из самых популярных направлений для отдыха, но теперь туристам придётся учитывать новые строгие правила в отношении табачных изделий. В стране начали действовать ограничения, которые существенно меняют порядок ввоза сигарет и электронных устройств для курения.

Таможенный контроль на Мальдивах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Таможенный контроль на Мальдивах

Разъяснения от властей

Таможенная служба Мальдив выпустила специальный циркуляр, чтобы разъяснить новые меры. Документ был направлен туроператорам, в том числе компании "Интурист".

Официально подчеркивается: меры введены ради защиты здоровья населения и туристов. По статистике, курят более 30% жителей Мальдив, а уровень смертности от рака остаётся высоким.

Мнение эксперта

"Ситуация требует серьёзного вмешательства. Ограничения, введённые правительством, в первую очередь направлены на защиту нации от курения. Но даже с учётом послаблений туристов смущают ограничения", — сказала эксперт по туризму в странах Индийского океана Елена Киселева.

Эксперт также отметила, что в обществе широко распространено мнение о возможном присутствии наркотических веществ в картриджах для электронных сигарет. Это одна из причин, почему власти занимают жёсткую позицию в отношении таких устройств.

Плюсы и минусы ограничений

Плюсы Минусы
Улучшение здоровья населения Недовольство со стороны туристов
Снижение числа курильщиков Удлинение процедур досмотра
Борьба с нелегальным ввозом Риск падения туристической привлекательности
Соответствие глобальным трендам anti-smoking Открытые вопросы по контролю и реализации

Вопросы без ответов

Елена Киселева подчёркивает: пока не ясно, как именно будут изымать электронные устройства. Выборочно или повально? Не приведёт ли это к задержкам на таможне? На момент её пребывания на островах жестких досмотров не проводилось: из группы в 10 человек трое имели с собой электронные устройства.

FAQ

Сколько сигарет можно ввезти в Мальдивы?

Сейчас туристам разрешается ввозить один блок (10 пачек) сигарет.

Можно ли привезти электронные сигареты или вейпы?

Формально их ввоз ограничен очень жёстко, возможна конфискация.

Что будет, если превысить норму?

Все излишки изымаются на таможне и хранятся до выезда туриста.

Повлияет ли это на туризм?

Меры могут отпугнуть часть путешественников, но власти считают здоровье нации приоритетом.

Мальдивская Республика последовательно ограничивает ввоз и распространение табачной продукции. Новые правила отражают глобальную тенденцию к снижению потребления никотина, но одновременно ставят вопросы о балансе между заботой о здоровье и комфортом туристов.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Карлик с дьявольской славой: зверёк весом меньше спичечного коробка пугает сильнее хищников джунглей
Домашние животные
Карлик с дьявольской славой: зверёк весом меньше спичечного коробка пугает сильнее хищников джунглей
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Домашние животные
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Популярное
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами

Китоглав — необычная птица, обитающая в Восточной Африке, с мистическим клювом и особыми окрасами. Узнайте о его военной стратегии и угрозах.

Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Без запаха, без грязи, но с урожаем: альтернатива навозу, от которой земля скажет спасибо
Без запаха, без грязи, но с урожаем: альтернатива навозу, от которой земля скажет спасибо
Последние материалы
Муляжи превратили дороги в театр: водитель играет, а зрителей давно не осталось
Сердце разгоняет кровь до предела: когда это безопасно для сердца
В сердце шахты вырос цифровой монстр: что это значит для будущего Земли
Тренировки утром дают энергию, вечером — силу, но какая принесёт результат именно вам
Рай под запретом: что теперь грозит туристам с сигаретами и электронными устройствами
Ветеринарный паспорт не спасёт: что на самом деле отберут на границе, если едешь с животным
Забудьте про соль: всего три специи из кухонного шкафа сделают любое блюдо деликатесом
Дешевле квартиры, но дороже нервов: ловушка для экономных, кто покупает комнату
Отжимания — старое доброе чудо фитнеса: работают на тело лучше, чем половина тренажёров
Посеял в феврале — собрал в июле ведро гигантов: секрет, о котором молчат агрономы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.