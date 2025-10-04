Она веками спала под лианами — и вдруг проснулась: как Камбоджа покоряет туристов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Камбоджа — небольшое, но удивительно контрастное государство на юге Индокитая. Здесь величие кхмерских храмов соседствует с тропическими зарослями, а простые рыбацкие деревни — с шумными городами. Страна словно создана для путешественников, которые ищут не только экзотику, но и ощущение спокойствия.

Ангкор-Ват
Фото: commons.wikimedia.org by Chi King, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ангкор-Ват

Страна рек и легенд

По площади Камбоджа сопоставима с Сирией и граничит с Вьетнамом, Таиландом и Лаосом. Сердце страны — река Тонлесап, которая дважды в год меняет направление течения. Её пресноводное озеро летом увеличивается почти в шесть раз, затапливая поля и превращая окрестности в сеть каналов.

Здесь гармонично сочетаются древние традиции и современный ритм. Любители приключений отправляются в джунгли парка Реам, на бамбуковый остров или к водопадам в горах. Тем, кто ищет умиротворение, подойдут белоснежные пляжи и лодочные прогулки среди мангров.

Пномпень — город на слиянии двух рек

Столица Камбоджи, Пномпень, расположена в месте, где соединяются Меконг и Тонлесап. Город известен с XIV века и хранит множество легенд. Его название переводится как "Холм матушки Пень" — в честь монахини, построившей первый храм.

Главная достопримечательность города — пагода Ват Пном, куда местные жители приносят гирлянды жасмина и бананы, а туристы поднимаются по лестнице, украшенной змеями-нагами. Отсюда открывается панорама старого города. Здесь можно отпустить из клетки птичку — древний символ удачи и обновления.

Лучшее время для путешествия — с ноября по январь: сухой сезон, мягкое солнце и чистое небо. Рядом с холмом находится одно из самых красивых сооружений страны — Королевский дворец.

Королевский дворец — золото и благоговение

Построенный в XIX веке дворец служит резиденцией короля Камбоджи. Это настоящий город в городе: тронный зал с 60-метровой башней, Лунный павильон для народных обращений и Серебряная пагода, выложенная более чем пятью тысячами серебряных плит.

На территории дворца разбиты тенистые сады, напоминающие французские Тюильри, а рядом стоит миниатюрный макет храма Ангкор. Туристы могут посетить часть комплекса: билет стоит около 6 долларов. Следует помнить о дресс-коде — закрытые плечи и колени.

До дворца легко добраться на тук-туке или такси — из аэропорта поездка займёт около 20 минут.

Ангкор — город богов

Главная гордость Камбоджи — древний комплекс Ангкор, построенный кхмерами в IX-XIII веках. Он занимал площадь почти 200 квадратных километров и был крупнейшим городом средневекового Востока. После упадка империи Ангкор затерялся в джунглях и был заново открыт лишь в XIX веке.

Сегодня это музей под открытым небом, куда ежегодно приезжают миллионы туристов. Комплекс удобно осматривать из соседнего города Сиемреап: отсюда можно взять тук-тук, велосипед или экскурсию с гидом.

Для путешественников разработаны два маршрута:

  1. Малый круг - Ангкор Ват, Ангкор Тхом, Байон и Та Пром (около 30 км).

  2. Большой круг - включает отдалённые монастыри и занимает примерно 40 км.

Даже за два дня можно увидеть главное и почувствовать дух древнего города.

Ангкор Ват — восьмое чудо света

Храмовый комплекс Ангкор Ват - символ Камбоджи и одно из самых узнаваемых мест Азии. Построенный в XII веке, он посвящён богу Вишну и олицетворяет священную гору Меру.

Храм окружён рвом, в котором когда-то водились крокодилы. Его пять башен символизируют вершины небесного мира. На стенах высечены тысячи рельефов: боги, воины и небесные танцовщицы апсары. Ни одна из более чем двух тысяч фигур не повторяется.

Считается, что Ангкор Ват — одно из самых совершенных культовых сооружений мира, где архитектура, религия и искусство слились воедино. Не случайно его изображение украшает национальный флаг Камбоджи.

Плюсы и минусы путешествия по Камбодже

Плюсы Минусы
Доступные цены на жильё, еду и транспорт Жара и высокая влажность летом
Добродушные местные жители Не везде говорят по-английски
Множество уникальных достопримечательностей Ограниченная медицина в провинциях
Возможность безопасно путешествовать самостоятельно Наличие комаров и тропических насекомых

Советы путешественникам

  • Лучше ехать с ноября по февраль — в этот период нет дождей.
  • Однодневный билет в Ангкор Ват стоит около 37 долларов, трёхдневный — 62.
  • В Камбодже ходят доллары США и местные риели — их можно использовать одновременно.
  • Для въезда нужна виза (около 30 долларов), оформить можно онлайн или по прибытии.
  • В крупных городах безопасно, но в провинциях желательно иметь страховку и репеллент.

Часто задаваемые вопросы

Какое лучшее время для поездки?
С ноября по февраль — сухой сезон, комфортный для прогулок и экскурсий.

Как добраться до Ангкора из Пномпеня?
Самый удобный вариант — внутренний авиарейс до Сиемреапа (примерно 50 минут). Можно также ехать автобусом 5-6 часов.

Нужна ли виза россиянам?
Да, но оформить её просто — по прибытии или онлайн, стоимость около 30 долларов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
