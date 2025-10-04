Где искать рай на карте Азии: подземные чудеса, скалы и города-призраки

Палаван — один из самых живописных островов Филиппин, протянувшийся вдоль Южно-Китайского моря на 425 километров. Узкий, вытянутый, с лазурными лагунами и густыми джунглями, он словно создан для тех, кто мечтает о тропическом покое и красоте без толп туристов. Столица провинции — Пуэрто-Принсеса, современный город с отелями, рынками, кафе и прогулочной набережной.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Пляж Сабанг, Палаван, Филиппины

Пуэрто-Принсеса — ворота на Палаван

Пуэрто-Принсеса — современный, но при этом уютный город, где сосредоточены лучшие отели и рестораны острова. Отсюда начинаются почти все экскурсии. Главная достопримечательность — подземная река длиной восемь километров, признанная одной из крупнейших в мире. Туристы проплывают по ней на лодке, наслаждаясь видом сталактитов и подсвеченных сводов.

Доступ открыт только на первые полтора километра, дальше начинаются узкие коридоры с нехваткой кислорода. Попасть сюда можно только по разрешению — заявки подаются заранее, а лучше бронировать экскурсию через турфирму.

Неподалёку расположен собор Непорочного Зачатия, построенный в 1872 году. Это редкий образец испано-готического стиля в Азии: светлый фасад, витражи и скульптура Девы Марии над алтарём. Вход свободный, фотографировать можно.

Эль-Нидо — заповедный север

Эль-Нидо находится в 260 км от Пуэрто-Принсесы. Это небольшой городок, окружённый известняковыми скалами и лазурными лагунами. Когда-то здесь была рыбацкая деревня, но в 1979 году территория получила статус заповедника. Сегодня Эль-Нидо — одно из лучших мест Азии для дайвинга и снорклинга. Подводный мир поражает разнообразием: кораллы, черепахи, рифовые акулы и сотни видов рыб.

Корон — остров для любителей приключений

Муниципалитет Корон объединяет десятки крошечных островов. Здесь можно жить в бунгало на пляже, кататься на лодках и купаться в пресноводных лагунах. Банкоматов нет, поэтому наличные стоит менять заранее. Местные кафе предлагают свежие морепродукты и блюда филиппинской кухни. Корон особенно популярен у дайверов: на дне залива покоятся затонувшие японские корабли времён Второй мировой.

Порт Бартон — тихий уголок без суеты

Порт Бартон, в 145 км от столицы, — находка для тех, кто ищет уединения. Это небольшой прибрежный посёлок, где всего несколько улиц, но десятки кафе и гостевых домов. Здесь приятно провести несколько дней, купаясь, загорая и катаясь на каяках. Можно отправиться к водопадам или арендовать лодку для морской прогулки.

Сабанг — ворота к подземной реке

Маленький прибрежный городок Сабанг находится в 75 км от Пуэрто-Принсесы. Здесь начинается маршрут к знаменитой подземной реке. Электричество подаётся от генераторов — всего несколько часов в день, но это лишь добавляет уюта. Два пляжа с бунгало, спа, рестораны и кафе делают Сабанг отличной базой для отдыха вдали от цивилизации.

Кесон и пещеры Табон

В муниципалитете Кесон туристов привлекают пещеры Табон, где археологи обнаружили останки древнейших людей Юго-Восточной Азии возрастом около 47 тысяч лет. Это древнейшая стоянка на Филиппинах, и здесь даже появился термин — табонский человек. Сейчас открыто лишь семь пещер из двух сотен, остальные пока изучаются.

Сравнение курортов Палавана

Место Особенности отдыха Кому подойдёт Пуэрто-Принсеса Экскурсии, подземная река, культурные места Любителям активного отдыха и экскурсий Эль-Нидо Дайвинг, лагуны, скалы Тем, кто ищет живописную природу и экстрим Корон Пляжи, затонувшие корабли Дайверам и фотографам Порт Бартон Тишина, рыбалка, каяки Парам и уставшим от суеты путешественникам Сабанг Подземная река, джунгли Экотуристам и любителям необычных мест Кесон Пещеры Табон, археология Ценителям истории и науки

Плюсы и минусы отдыха

Плюсы Минусы Райские пляжи и чистейшая вода Долгий путь от Манилы Богатый подводный мир Плохая связь и редкие банкоматы Недорогие отели и еда Переменная погода в сезон дождей Безопасная и доброжелательная атмосфера Турпоток в пиковые месяцы

А что если…

А что если вы хотите совместить пляжный отдых с приключениями? Лучший вариант — Эль-Нидо или Корон. Для спокойствия и уединения — Порт Бартон. А если интересует история и культура, начните с Пуэрто-Принсесы и Кесона.

FAQ

Как добраться до Палавана?

Самый удобный способ — перелёт из Манилы до Пуэрто-Принсесы (около 1,5 часа).

Когда лучше ехать?

Сухой сезон длится с ноября по май — море спокойное, погода тёплая.

Нужна ли виза россиянам?

Нет, при въезде до 30 дней — безвизовый режим.