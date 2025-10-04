Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без запаха, без грязи, но с урожаем: альтернатива навозу, от которой земля скажет спасибо
Серый не скучный, а бордовый — переоценён: мода этой осени расставляет цвета по местам
Таяние ледников открывает путь магме: учёные предупреждают о росте вулканической активности
Последняя Granta с автоматом ушла: почему Granta с автоматом Jatco стали последними в своём роде
Секрет долголетия раскрыт: вот сколько яиц на самом деле нужно есть в неделю
Железо отдыхает: идеальные ягодицы лепятся не штангой, а точностью, терпением и лёгким упрямством
Жду вас: после долгого молчания Меладзе пообещал поклонникам неожиданный подарок
История великого недопонимания: как несколько капель воды превращают пушистого любимца в хищника
Аромат на всю кухню: как правильно жарить грибы, чтобы все ахнули от восторга

Рай для туристов или ад для местных: конфликт на Майорке грозит взрывом цен

4:33
Туризм

В туристической сфере Майорки назревает серьёзный спор, который уже вышел за рамки обычных деловых разногласий. Речь идёт о противостоянии отельеров и владельцев баров с ресторанами. Каждая из сторон обвиняет другую в том, что именно она перетягивает на себя большую часть туристических доходов, оставляя коллегам лишь "объедки". Ситуация осложняется тем, что параллельно с бизнес-конфликтом на острове усиливаются протесты местных жителей против чрезмерного туризма.

пляж отдыха
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
пляж отдыха

Почему возник конфликт

Суть претензий проста: владельцы баров утверждают, что рост цен на проживание в отелях делает отдых слишком дорогим, поэтому туристы экономят на развлечениях, еде и напитках. Их логика очевидна — потратив значительную часть бюджета на номер, гости острова уже не хотят лишний раз заказывать дорогой ужин или устраивать вечеринки в барах.

Отельеры, напротив, уверены, что их подход оправдан. За последние годы они вложили немалые суммы в ремонт, расширение номерного фонда, развитие инфраструктуры и сервис. Многие гостиницы достигли уровня "четырёх звёзд", а это, по их мнению, вполне объясняет повышение стоимости проживания. Более того, именно инвестиции в качественные отели, как считают собственники, сделали Майорку привлекательной для туристов с высоким уровнем дохода.

Как разворачивается ситуация

Интересно, что отельеры не только оправдываются, но и переводят стрелки: они винят именно бары и ночные заведения в нашествии "алкотуристов". Дешёвый алкоголь и многочисленные акции привлекают публику, ориентированную не на культурный отдых, а на дешёвые вечеринки. В результате страдает репутация региона, а вместе с ней и впечатления более состоятельных гостей.

При этом статистика показывает: рестораны на Майорке сами за последние годы существенно подняли цены. В популярных районах они стали такими высокими, что не только туристы, но и местные жители предпочитают искать более доступные заведения в других местах.

Советы шаг за шагом: как туристу ориентироваться в ситуации

  1. Перед бронированием сравните предложения отелей разного уровня: трёхзвёздочные гостиницы могут оказаться оптимальными по цене и качеству.

  2. Планируйте бюджет заранее, оставив отдельную сумму на питание и развлечения — это позволит избежать разочарований.

  3. Используйте сервисы бронирования столиков и меню со скидками — на Майорке работает несколько приложений, которые позволяют экономить до 20%.

  4. Если важна аутентичность, выбирайте семейные рестораны вне туристических зон — там и цены ниже, и кухня более традиционная.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: бронировать отель без учёта дополнительных расходов.
    Последствие: отсутствие бюджета на экскурсии и рестораны.
    Альтернатива: заранее распределить траты, выбрав более доступный отель.

  • Ошибка: посещать только заведения в туристических кварталах.
    Последствие: высокие цены и низкое качество.
    Альтернатива: изучить отзывы и выбрать кафе, где едят местные.

А что если…

Что будет, если власти Майорки пойдут навстречу протестующим и введут жёсткие квоты на количество туристов? С одной стороны, остров сможет сохранить природу, снизить нагрузку на инфраструктуру и вернуть комфорт жителям. С другой — турпоток уменьшится, а вместе с ним упадут доходы как у отелей, так и у ресторанов. Возможно, это станет стимулом для поиска баланса между качеством и количеством.

FAQ

Как выбрать отель на Майорке, чтобы не переплатить?
Лучше бронировать заранее, избегать пиковых дат и рассматривать гостиницы 3*, где сервис всё ещё высокий.

Что лучше: отель "всё включено" или питание в ресторанах?
Для семей с детьми выгоднее "all inclusive", а для тех, кто хочет попробовать местную кухню, лучше питаться в ресторанах.

Интересные факты

  1. На Майорке ежегодно отдыхает около 12 миллионов туристов — это в 10 раз больше, чем численность местного населения.

  2. Власти острова рассматривают вариант экологического налога для туристов, чтобы компенсировать нагрузку на инфраструктуру.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Домашние животные
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Наука и техника
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Последние материалы
Последняя Granta с автоматом ушла: почему Granta с автоматом Jatco стали последними в своём роде
Секрет долголетия раскрыт: вот сколько яиц на самом деле нужно есть в неделю
Железо отдыхает: идеальные ягодицы лепятся не штангой, а точностью, терпением и лёгким упрямством
Жду вас: после долгого молчания Меладзе пообещал поклонникам неожиданный подарок
История великого недопонимания: как несколько капель воды превращают пушистого любимца в хищника
Аромат на всю кухню: как правильно жарить грибы, чтобы все ахнули от восторга
Рай для туристов или ад для местных: конфликт на Майорке грозит взрывом цен
Стекло в душе засияет как зеркало: простые средства убирают накипь без химии и лишних усилий
Когда хочется тепла и уюта — тушите курицу вот так: соус делает мясо нежнее сливочного масла
Экспортный эндшпиль: кто выиграет и кто проиграет в новой игре с пошлинами и квотами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.