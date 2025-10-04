Африка манит без визы: новые страны открывают двери на 90 дней приключений

Российские туристы получили новые возможности для путешествий по Африке: безвизовый режим стал доступен ещё в четырёх странах. Теперь в Замбии можно находиться до 90 дней, а в Зимбабве, Мозамбике и Эсватини — до 30 дней. Эти изменения увеличили список африканских государств, открытых для россиян без виз, до пятнадцати.
МИД России сообщил, что документы о взаимной отмене виз с рядом африканских стран уже находятся на рассмотрении у иностранных партнёров.
"Говорить о конкретных сроках подписания соглашений пока преждевременно", — указали во внешнеполитическом ведомстве.
Михаил Абасов, эксперт РСТ, отметил, что подобные шаги — это сигнал о растущей роли Африки на туристическом рынке и о том, что Россия для этих стран становится важным партнёром.
"Безвиз решил лишь одну, прикладную проблему, остались системные", — подчеркнул Михаил Абасов.
Главные сложности связаны с перелётами и инфраструктурой. Прямых рейсов из России в Замбию, Зимбабве, Мозамбик и Эсватини нет. Дорога занимает сутки и более, а стоимость авиабилета доходит до 60-200 тысяч рублей в одну сторону.
Заранее уточните медицинские требования. Для Мозамбика и Эсватини обязательны прививки и защита от малярии.
Спланируйте перелёт: удобнее всего лететь через Дубай, Доху или Йоханнесбург.
Забронируйте трансферы и экскурсии у проверенных операторов — общественный транспорт развит слабо.
Подготовьте наличные в долларах США или местной валюте.
Используйте переводчики и фразы на английском или португальском, чтобы облегчить общение.
А что если совместить поездку в одну из новых стран с уже популярными направлениями? Замбию удобно комбинировать с сафари в Ботсване, Мозамбик — с пляжным отдыхом на Сейшелах, а Эсватини часто включают в маршруты по ЮАР. Это позволит сократить время перелёта и разнообразить программу путешествия.
|Плюсы
|Минусы
|Уникальная природа и сафари
|Долгие и дорогие перелёты
|Безвизовый режим
|Слабая инфраструктура
|Богатая культура и кухня
|Ограниченный выбор отелей
|Возможность совместить с соседними странами
|Медицинские риски (малярия, вакцинация)
Как выбрать страну для поездки?
Замбия и Зимбабве — для сафари и водопада Виктория, Мозамбик — для пляжного отдыха, Эсватини — для этнографических туров.
Что лучше: сафари или пляж?
Любителям дикой природы подойдут Замбия и Зимбабве, а для дайвинга и спокойного отдыха на берегу Индийского океана — Мозамбик.
Миф: "В Африке небезопасно для туристов".
Правда: в туристических зонах уровень безопасности достаточно высокий, но важно следовать рекомендациям гидов.
Миф: "Поездка невозможна без визы в Европу".
Правда: многие маршруты строятся через Дубай, Доху или Аддис-Абебу.
Водопад Виктория — один из крупнейших в мире, его ширина почти два километра.
На архипелаге Базаруто в Мозамбике обитают редкие дюгони — морские млекопитающие, находящиеся под угрозой исчезновения.
Эсватини — одно из немногих оставшихся абсолютных монархий в мире.
XI-XV вв. — строительство Великого Зимбабве, крупнейшего средневекового города региона.
XVI в. — появление португальцев на побережье Мозамбика.
XIX в. — образование королевства Свазиленд (ныне Эсватини).
XX в. — активное развитие национальных парков и сафари-индустрии в Замбии и Зимбабве.
