Африка манит без визы: новые страны открывают двери на 90 дней приключений

4:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы получили новые возможности для путешествий по Африке: безвизовый режим стал доступен ещё в четырёх странах. Теперь в Замбии можно находиться до 90 дней, а в Зимбабве, Мозамбике и Эсватини — до 30 дней. Эти изменения увеличили список африканских государств, открытых для россиян без виз, до пятнадцати.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Водопад

Африка без виз: что изменилось

МИД России сообщил, что документы о взаимной отмене виз с рядом африканских стран уже находятся на рассмотрении у иностранных партнёров.

"Говорить о конкретных сроках подписания соглашений пока преждевременно", — указали во внешнеполитическом ведомстве.

Михаил Абасов, эксперт РСТ, отметил, что подобные шаги — это сигнал о растущей роли Африки на туристическом рынке и о том, что Россия для этих стран становится важным партнёром.

"Безвиз решил лишь одну, прикладную проблему, остались системные", — подчеркнул Михаил Абасов.

Главные сложности связаны с перелётами и инфраструктурой. Прямых рейсов из России в Замбию, Зимбабве, Мозамбик и Эсватини нет. Дорога занимает сутки и более, а стоимость авиабилета доходит до 60-200 тысяч рублей в одну сторону.

Советы шаг за шагом: как готовиться к поездке

Заранее уточните медицинские требования. Для Мозамбика и Эсватини обязательны прививки и защита от малярии. Спланируйте перелёт: удобнее всего лететь через Дубай, Доху или Йоханнесбург. Забронируйте трансферы и экскурсии у проверенных операторов — общественный транспорт развит слабо. Подготовьте наличные в долларах США или местной валюте. Используйте переводчики и фразы на английском или португальском, чтобы облегчить общение.

А что если…

А что если совместить поездку в одну из новых стран с уже популярными направлениями? Замбию удобно комбинировать с сафари в Ботсване, Мозамбик — с пляжным отдыхом на Сейшелах, а Эсватини часто включают в маршруты по ЮАР. Это позволит сократить время перелёта и разнообразить программу путешествия.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Уникальная природа и сафари Долгие и дорогие перелёты Безвизовый режим Слабая инфраструктура Богатая культура и кухня Ограниченный выбор отелей Возможность совместить с соседними странами Медицинские риски (малярия, вакцинация) FAQ Как выбрать страну для поездки?

Замбия и Зимбабве — для сафари и водопада Виктория, Мозамбик — для пляжного отдыха, Эсватини — для этнографических туров. Что лучше: сафари или пляж?

Любителям дикой природы подойдут Замбия и Зимбабве, а для дайвинга и спокойного отдыха на берегу Индийского океана — Мозамбик. Мифы и правда Миф: "В Африке небезопасно для туристов".

Правда: в туристических зонах уровень безопасности достаточно высокий, но важно следовать рекомендациям гидов.

Миф: "Поездка невозможна без визы в Европу".

Правда: многие маршруты строятся через Дубай, Доху или Аддис-Абебу. Три факта об Африке Водопад Виктория — один из крупнейших в мире, его ширина почти два километра. На архипелаге Базаруто в Мозамбике обитают редкие дюгони — морские млекопитающие, находящиеся под угрозой исчезновения. Эсватини — одно из немногих оставшихся абсолютных монархий в мире. Исторический контекст XI-XV вв. — строительство Великого Зимбабве, крупнейшего средневекового города региона.

XVI в. — появление португальцев на побережье Мозамбика.

XIX в. — образование королевства Свазиленд (ныне Эсватини).

XX в. — активное развитие национальных парков и сафари-индустрии в Замбии и Зимбабве.