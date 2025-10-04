Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обычный сэндвич уже не впечатляет? Попробуйте японский вариант без грамма теста
Травы размножаются быстрее кроликов: лайфхак, после которого кухня станет зелёной оранжереей
Лишний вес исчезает на глазах: всего 10 минут дома становятся пусковой кнопкой для нового тела
Утренний секрет долголетия: вот когда нужно завтракать, чтобы годы шли вспять
Луна раскрыла секреты: новые породы показали температурный контраст между сторонами
Биология против Толкина: почему природа не способна вырастить ни одного настоящего бессмертного эльфа
15 лет ада: что на самом деле покупают люди, очарованные внешностью хаски и их улыбкой
Молчаливый убийца бытовой техники живёт в вашем кране: как вода уничтожает стиралку и чайник
Легенда off-road снова в строю: Toyota оживляет внедорожник без гибридов и дизелей

Африка манит без визы: новые страны открывают двери на 90 дней приключений

4:10
Туризм

Российские туристы получили новые возможности для путешествий по Африке: безвизовый режим стал доступен ещё в четырёх странах. Теперь в Замбии можно находиться до 90 дней, а в Зимбабве, Мозамбике и Эсватини — до 30 дней. Эти изменения увеличили список африканских государств, открытых для россиян без виз, до пятнадцати.

Водопад
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Водопад

Африка без виз: что изменилось

МИД России сообщил, что документы о взаимной отмене виз с рядом африканских стран уже находятся на рассмотрении у иностранных партнёров.

"Говорить о конкретных сроках подписания соглашений пока преждевременно", — указали во внешнеполитическом ведомстве.

Михаил Абасов, эксперт РСТ, отметил, что подобные шаги — это сигнал о растущей роли Африки на туристическом рынке и о том, что Россия для этих стран становится важным партнёром.

"Безвиз решил лишь одну, прикладную проблему, остались системные", — подчеркнул Михаил Абасов.

Главные сложности связаны с перелётами и инфраструктурой. Прямых рейсов из России в Замбию, Зимбабве, Мозамбик и Эсватини нет. Дорога занимает сутки и более, а стоимость авиабилета доходит до 60-200 тысяч рублей в одну сторону.

Советы шаг за шагом: как готовиться к поездке

  1. Заранее уточните медицинские требования. Для Мозамбика и Эсватини обязательны прививки и защита от малярии.

  2. Спланируйте перелёт: удобнее всего лететь через Дубай, Доху или Йоханнесбург.

  3. Забронируйте трансферы и экскурсии у проверенных операторов — общественный транспорт развит слабо.

  4. Подготовьте наличные в долларах США или местной валюте.

  5. Используйте переводчики и фразы на английском или португальском, чтобы облегчить общение.

А что если…

А что если совместить поездку в одну из новых стран с уже популярными направлениями? Замбию удобно комбинировать с сафари в Ботсване, Мозамбик — с пляжным отдыхом на Сейшелах, а Эсватини часто включают в маршруты по ЮАР. Это позволит сократить время перелёта и разнообразить программу путешествия.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Уникальная природа и сафари Долгие и дорогие перелёты
Безвизовый режим Слабая инфраструктура
Богатая культура и кухня Ограниченный выбор отелей
Возможность совместить с соседними странами Медицинские риски (малярия, вакцинация)

FAQ

Как выбрать страну для поездки?
Замбия и Зимбабве — для сафари и водопада Виктория, Мозамбик — для пляжного отдыха, Эсватини — для этнографических туров.

Что лучше: сафари или пляж?
Любителям дикой природы подойдут Замбия и Зимбабве, а для дайвинга и спокойного отдыха на берегу Индийского океана — Мозамбик.

Мифы и правда

  • Миф: "В Африке небезопасно для туристов".
    Правда: в туристических зонах уровень безопасности достаточно высокий, но важно следовать рекомендациям гидов.

  • Миф: "Поездка невозможна без визы в Европу".
    Правда: многие маршруты строятся через Дубай, Доху или Аддис-Абебу.

Три факта об Африке

  1. Водопад Виктория — один из крупнейших в мире, его ширина почти два километра.

  2. На архипелаге Базаруто в Мозамбике обитают редкие дюгони — морские млекопитающие, находящиеся под угрозой исчезновения.

  3. Эсватини — одно из немногих оставшихся абсолютных монархий в мире.

Исторический контекст

  • XI-XV вв. — строительство Великого Зимбабве, крупнейшего средневекового города региона.

  • XVI в. — появление португальцев на побережье Мозамбика.

  • XIX в. — образование королевства Свазиленд (ныне Эсватини).

  • XX в. — активное развитие национальных парков и сафари-индустрии в Замбии и Зимбабве.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Наука и техника
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Домашние животные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Карлик с дьявольской славой: зверёк весом меньше спичечного коробка пугает сильнее хищников джунглей
Домашние животные
Карлик с дьявольской славой: зверёк весом меньше спичечного коробка пугает сильнее хищников джунглей
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Последние материалы
Биология против Толкина: почему природа не способна вырастить ни одного настоящего бессмертного эльфа
Луна раскрыла секреты: новые породы показали температурный контраст между сторонами
15 лет ада: что на самом деле покупают люди, очарованные внешностью хаски и их улыбкой
Молчаливый убийца бытовой техники живёт в вашем кране: как вода уничтожает стиралку и чайник
Легенда off-road снова в строю: Toyota оживляет внедорожник без гибридов и дизелей
Блондинка на грани: 5 правил, без которых светлые волосы превращаются в солому
Туристы рушат рынок: почему аренда в мегаполисах становится золотой клеткой
Марокко протестует: страна готовится к ЧМ-2030, а народ требует реформ в социальной сфере
Артур Смольянинов* неожиданно высказался о Лие Ахеджаковой — пост вызвал бурю комментариев
Полёт через континенты: рекордные маршруты, которые делают журавлей бессмертными в небесах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.