Туристы рушат рынок: почему аренда в мегаполисах становится золотой клеткой

4:17
Туризм

Рост стоимости аренды жилья в крупнейших мегаполисах мира стал одной из самых обсуждаемых тем последних лет. Исследование Deutsche Bank показало: цены на аренду подскочили настолько, что даже для обеспеченных категорий населения они становятся ощутимой статьёй расходов. Причины очевидны — бурное развитие туризма, переход миллионов людей на удалённую работу, а также ограниченное предложение на рынке недвижимости.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Лидеры рейтинга дорогой аренды

Самым дорогим городом для съёма жилья ожидаемо признан Нью-Йорк. Здесь средняя стоимость аренды квартиры в месяц составляет $4143. На втором месте Бостон — $3394, за ним следуют Сан-Франциско ($3332) и Сингапур ($3167). Пятёрку замыкает Лондон с ценой $2985.

Эксперты считают, что сочетание туристического потока, притока мигрантов и ограниченных возможностей для строительства нового жилья формирует спрос, который превышает предложение. При этом крупные цифровые сервисы краткосрочной аренды, такие как Airbnb, заметно усиливают конкуренцию с традиционными гостиницами.

"Впереди по стоимости аренды города с более высоким туристическим потенциалом", — отметил председатель Ассоциации экспортёров услуг в сфере недвижимости Байрам Текче.

Как действуют власти

Популярность краткосрочной аренды не только помогает путешественникам, но и создаёт проблемы для местных жителей. Например, в Барселоне резко ограничили выдачу лицензий на сдачу квартир туристам. В Амстердаме владельцы, нарушающие правила, вынуждены платить крупные штрафы. Подобные меры должны охладить рынок и удержать цены на доступном уровне.

А что если…

А что если рост цен не остановится? Тогда жители мегаполисов начнут искать новые форматы — от коливинга до микроапартаментов. Туристы же будут чаще рассматривать менее популярные города, где аренда и питание обходятся дешевле, но уровень комфорта сопоставим.

Плюсы и минусы краткосрочной аренды

Плюсы Минусы
Более доступно, чем отели Риск наткнуться на нелегальные предложения
Возможность готовить самостоятельно Нет гарантированного сервиса
Уют и домашняя атмосфера Сложности с возвратом денег при отмене
Большой выбор форматов (квартиры, апартаменты, студии) Жёсткие правила проживания

Рынок в России

В России лидируют Москва и Санкт-Петербург. Здесь аренда на сутки колеблется от 5000 до 15000 рублей, в зависимости от класса жилья, района и сезона. Казань, Сочи и Екатеринбург предлагают более демократичные варианты — от 2500 рублей в сутки.

Для туристов краткосрочная аренда остаётся удобным и доступным форматом. Но специалисты предупреждают: важно заключать договор и проверять документы собственников.

FAQ

Как выбрать квартиру для аренды за границей?
Используйте только проверенные сервисы, читайте отзывы, обращайте внимание на фото и рейтинг хозяина.

Что лучше — отель или квартира?
Если важен сервис и удобство, выбирайте отель. Если нужна экономия и домашняя атмосфера — квартира.

Мифы и правда

  • Миф: аренда в центре — лучший выбор.
    Правда: в пригороде можно найти жильё удобнее и дешевле, если рядом метро или транспорт.

  • Миф: хозяева всегда честны.
    Правда: встречаются мошенники, поэтому проверка документов обязательна.

Интересные факты

  1. В Лондоне средняя цена аренды превышает половину дохода среднего класса.

  2. В Сингапуре правительство активно регулирует рынок, чтобы сдерживать цены.

Исторический контекст

  • 2008 год: мировой кризис и запуск Airbnb изменили рынок.

  • 2020-е: пандемия ускорила переход к удалённой работе, увеличив спрос на аренду жилья.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
