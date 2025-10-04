Дождь не помеха: 10 удивительных способов провести время в Турции без солнца

Туризм

Осень постепенно вступает в свои права, и Турция встречает туристов не только солнцем, но и дождями. Метеорологическая служба страны предупредила о неблагоприятных погодных условиях: в ближайшие дни во многих регионах пройдут грозы и ливни. Особенно это коснётся популярных у россиян направлений — Анталии, Бодрума и Мармариса.

Фото: commons.wikimedia.org by Emin Başar ÖZDEMİR, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Анталия

В провинции Мугла введён "оранжевый" уровень опасности из-за сильных дождей, а в восьми других регионах страны действует "желтый" уровень. Под удар стихии попадают Айдын, Измир, Чанаккале, Баликесир и другие провинции.

Где ждать непогоду

Согласно прогнозам Главного управления метеорологии Турции, кратковременные дожди и грозы пройдут в Мраморном регионе, на Эгейском побережье, в Западном Средиземноморье и даже в Центральной Анатолии. Самые интенсивные осадки ожидаются вдоль побережья Муглы, где ливни могут быть продолжительными.

Ветер в основном южный, местами усиливающийся до 60 км/ч. При этом температура воздуха останется в пределах сезонной нормы, без резких перепадов.

Анталия: прогноз на неделю

Анталия и её окрестности также окажутся во власти дождей. В Алании, Кемере, Манавгате и других курортных зонах туристов ждут сильные грозы. Однако ненастье продлится недолго: после выходных в регионе снова установится солнечная погода.

Советы шаг за шагом: чем заняться в дождь

В Анталии

Зайти в Анталийский археологический музей — крупнейший в регионе. Сходить в Музей игрушек или Дом-музей Ататюрка. Провести день в торговом центре: шопинг, кино, детские зоны и кафе. Попробовать традиционный хамам, чтобы совместить отдых с ритуалом очищения. Заказать экскурсию — например, на винодельню или в гончарную мастерскую.

В Стамбуле

Посетить Голубую мечеть, собор Святой Софии или Цистерну Базилику — все они доступны под крышей. Прогуляться по музеям: археологии, современного искусства или турецкой культуры. Устроить шопинг на Гранд Базаре, где сотни лавок ждут покупателей. Посетить кофейни с турецким кофе и сладостями. Вечером посмотреть шоу дервишей или танец живота.

А что если…

А что если дождь продлится несколько дней? В этом случае Турция открывается с другой стороны. Непогода может стать поводом познакомиться с культурой и традициями страны глубже. Ведь музеи, галереи, рынки и хамамы — это не менее важная часть турецкого опыта, чем пляжи.

FAQ

Как подготовиться к поездке в Турцию в дождливый сезон?

Возьмите зонт или лёгкий плащ, предусмотрите план Б на случай непогоды — музеи, торговые центры, хамам.

Сколько обычно длятся дожди в Турции осенью?

Обычно это кратковременные ливни или грозы, но бывают периоды до нескольких дней.

Стоит ли отменять поездку в октябре?

Нет, так как погода остаётся мягкой, а туристический поток снижается, что делает отдых комфортнее.

Мифы и правда

Миф: "В Турции всегда солнечно".

Правда: осенью в стране нередки дожди, особенно в прибрежных районах.

Миф: "Дождь портит отпуск".

Правда: это шанс открыть для себя турецкие музеи, хамамы и гастрономию.

Миф: "После дождя становится холодно".

Правда: температура в Анталии и на Эгейском побережье остаётся комфортной — около +25°C.

3 факта о турецкой погоде

В Мугле и Анталии чаще всего наблюдаются самые сильные осадки осенью. Октябрь считается переходным месяцем между пляжным сезоном и сезоном дождей. Даже в непогоду Турция остаётся одной из самых посещаемых стран среди российских туристов.

Уточнения

Анта́лья (тур. Antalya) — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, который является центром провинции Анталья. В летний период число фактически находящихся в городе людей может превышать 2 миллиона из-за активного туристического потока.

