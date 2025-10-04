Дождь не помеха: 10 удивительных способов провести время в Турции без солнца

Осень постепенно вступает в свои права, и Турция встречает туристов не только солнцем, но и дождями. Метеорологическая служба страны предупредила о неблагоприятных погодных условиях: в ближайшие дни во многих регионах пройдут грозы и ливни. Особенно это коснётся популярных у россиян направлений — Анталии, Бодрума и Мармариса.
В провинции Мугла введён "оранжевый" уровень опасности из-за сильных дождей, а в восьми других регионах страны действует "желтый" уровень. Под удар стихии попадают Айдын, Измир, Чанаккале, Баликесир и другие провинции.
Согласно прогнозам Главного управления метеорологии Турции, кратковременные дожди и грозы пройдут в Мраморном регионе, на Эгейском побережье, в Западном Средиземноморье и даже в Центральной Анатолии. Самые интенсивные осадки ожидаются вдоль побережья Муглы, где ливни могут быть продолжительными.
Ветер в основном южный, местами усиливающийся до 60 км/ч. При этом температура воздуха останется в пределах сезонной нормы, без резких перепадов.
Анталия и её окрестности также окажутся во власти дождей. В Алании, Кемере, Манавгате и других курортных зонах туристов ждут сильные грозы. Однако ненастье продлится недолго: после выходных в регионе снова установится солнечная погода.
А что если дождь продлится несколько дней? В этом случае Турция открывается с другой стороны. Непогода может стать поводом познакомиться с культурой и традициями страны глубже. Ведь музеи, галереи, рынки и хамамы — это не менее важная часть турецкого опыта, чем пляжи.
Как подготовиться к поездке в Турцию в дождливый сезон?
Возьмите зонт или лёгкий плащ, предусмотрите план Б на случай непогоды — музеи, торговые центры, хамам.
Сколько обычно длятся дожди в Турции осенью?
Обычно это кратковременные ливни или грозы, но бывают периоды до нескольких дней.
Стоит ли отменять поездку в октябре?
Нет, так как погода остаётся мягкой, а туристический поток снижается, что делает отдых комфортнее.
Уточнения
Анта́лья (тур. Antalya) — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, который является центром провинции Анталья. В летний период число фактически находящихся в городе людей может превышать 2 миллиона из-за активного туристического потока.
