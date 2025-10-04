От Дальнего Востока до малых городов: инвесторы в туризм делают ставку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:47
Туризм

В Москве состоялся юбилейный, пятый по счёту, Форум регионов России "Развитие туристской инфраструктуры". Мероприятие объединило более 250 спикеров и свыше 1200 участников, приехавших из 42 регионов страны. За два дня здесь обсудили десятки тем, связанных с будущим внутреннего туризма: от инвестиций до кадрового вопроса.

Владивосток
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Владивосток

"Наш Форум создан для всех, кто инвестирует свои силы, знания, финансы, время, идеи и возможности в создание и развитие туристической инфраструктуры нашей страны", — сказал директор Форума регионов России Станислав Муханов.

Организаторы поставили перед собой амбициозную задачу: показать, какие возможности открываются в сфере туризма, и помочь бизнесу найти надежных партнёров для реализации проектов.

Основные направления форума

Ключевым событием стала пленарная сессия "Инвестиционная стратегия 2030. Туризм". На ней эксперты и представители власти обсудили меры господдержки, эффективность взаимодействия бизнеса и государства и новые перспективы развития инфраструктуры.

"Каждый 10-й инвестпроект на Дальнем Востоке реализуется резидентами преференциальных режимов в сфере туризма", — отметил статс-секретарь — замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский.

По его словам, регионы Дальневосточного федерального округа остаются одними из самых востребованных: ежегодно сюда приезжают около 6,5 миллиона туристов, а общий объём частных инвестиций в отрасль составляет порядка 250 миллиардов рублей.

Советы шаг за шагом: как инвестировать в туризм

  1. Определите регион: оцените туристический поток, конкурентную среду, доступность.
  2. Изучите меры поддержки: налоговые льготы, преференциальные режимы, гранты.
  3. Продумайте концепцию: гостиница, глэмпинг, санаторий или тематический парк.
  4. Рассчитайте бюджет: учитывайте расходы на предевелопмент, маркетинг, персонал.
  5. Найдите партнёров: банки, девелоперы, региональные администрации.
  6. Участвуйте в отраслевых форумах и питч-сессиях для продвижения проекта.

А что если…

Что если малые города России станут центрами туризма? Потенциал здесь огромный: интерес к локальной культуре, ремёслам, гастрономии и природе может превратить даже небольшой населённый пункт в точку притяжения. Для этого нужны лишь базовые элементы — благоустроенные гостиницы, удобный транспорт и программы продвижения.

FAQ

Как выбрать регион для инвестиций в туризм?
Ориентируйтесь на транспортную доступность, количество туристов и наличие господдержки. Например, Крым, Алтай, Кавказские Минеральные Воды.

Сколько стоит открыть глэмпинг?
Минимальный проект обойдётся от 5-7 млн рублей, крупные форматы могут достигать 30-40 млн рублей.

Что лучше: гостиница или санаторий?
Гостиница быстрее окупается, но санаторий имеет стабильный поток гостей и более высокую маржинальность.

Мифы и правда

  • Миф: Туризм развивается только в крупных городах.
    Правда: Малые города и новые территории становятся ключевыми точками роста.
  • Миф: Гостиничный бизнес всегда убыточен.
    Правда: При грамотной стратегии окупаемость возможна за 5-7 лет.
  • Миф: Глэмпинг — временный тренд.
    Правда: Сегмент активно растёт и формирует новые стандарты отдыха.

3 интересных факта

  1. Более 40 инвестиционных проектов были представлены в формате питч-сессий.
  2. На форуме работала "Школа девелопера" с темой "Новые инвестиционные сочетания на стыке форматов и функций".
  3. Выставочная экспозиция включала готовые решения для гостиниц и туристических комплексов.

Исторический контекст

  • 2019: первый Форум регионов собрал около 500 участников.
  • 2020: акцент сделан на цифровизации туризма и онлайн-бронировании.
  • 2022: внимание уделено внутреннему туризму в условиях закрытых границ.
  • 2023: активно обсуждались глэмпинги и санаторные проекты.
  • 2025: юбилейный форум, более 1200 участников и новые инвестиционные стратегии.

Уточнения

Да́льний Восто́к Росси́и - восточная часть России, к которой относят области бассейнов рек, впадающих в Тихий океан, а также остров Сахалин, Курильские острова, остров Врангеля, Командорские и Шантарские острова.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
