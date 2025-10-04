От Дальнего Востока до малых городов: инвесторы в туризм делают ставку

4:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Москве состоялся юбилейный, пятый по счёту, Форум регионов России "Развитие туристской инфраструктуры". Мероприятие объединило более 250 спикеров и свыше 1200 участников, приехавших из 42 регионов страны. За два дня здесь обсудили десятки тем, связанных с будущим внутреннего туризма: от инвестиций до кадрового вопроса.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Владивосток

"Наш Форум создан для всех, кто инвестирует свои силы, знания, финансы, время, идеи и возможности в создание и развитие туристической инфраструктуры нашей страны", — сказал директор Форума регионов России Станислав Муханов.

Организаторы поставили перед собой амбициозную задачу: показать, какие возможности открываются в сфере туризма, и помочь бизнесу найти надежных партнёров для реализации проектов.

Основные направления форума

Ключевым событием стала пленарная сессия "Инвестиционная стратегия 2030. Туризм". На ней эксперты и представители власти обсудили меры господдержки, эффективность взаимодействия бизнеса и государства и новые перспективы развития инфраструктуры.

"Каждый 10-й инвестпроект на Дальнем Востоке реализуется резидентами преференциальных режимов в сфере туризма", — отметил статс-секретарь — замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский.

По его словам, регионы Дальневосточного федерального округа остаются одними из самых востребованных: ежегодно сюда приезжают около 6,5 миллиона туристов, а общий объём частных инвестиций в отрасль составляет порядка 250 миллиардов рублей.

Советы шаг за шагом: как инвестировать в туризм

Определите регион: оцените туристический поток, конкурентную среду, доступность. Изучите меры поддержки: налоговые льготы, преференциальные режимы, гранты. Продумайте концепцию: гостиница, глэмпинг, санаторий или тематический парк. Рассчитайте бюджет: учитывайте расходы на предевелопмент, маркетинг, персонал. Найдите партнёров: банки, девелоперы, региональные администрации. Участвуйте в отраслевых форумах и питч-сессиях для продвижения проекта.

А что если…

Что если малые города России станут центрами туризма? Потенциал здесь огромный: интерес к локальной культуре, ремёслам, гастрономии и природе может превратить даже небольшой населённый пункт в точку притяжения. Для этого нужны лишь базовые элементы — благоустроенные гостиницы, удобный транспорт и программы продвижения.

FAQ

Как выбрать регион для инвестиций в туризм?

Ориентируйтесь на транспортную доступность, количество туристов и наличие господдержки. Например, Крым, Алтай, Кавказские Минеральные Воды.

Сколько стоит открыть глэмпинг?

Минимальный проект обойдётся от 5-7 млн рублей, крупные форматы могут достигать 30-40 млн рублей.

Что лучше: гостиница или санаторий?

Гостиница быстрее окупается, но санаторий имеет стабильный поток гостей и более высокую маржинальность.

Мифы и правда

Миф: Туризм развивается только в крупных городах.

Правда: Малые города и новые территории становятся ключевыми точками роста.

Правда: Малые города и новые территории становятся ключевыми точками роста. Миф: Гостиничный бизнес всегда убыточен.

Правда: При грамотной стратегии окупаемость возможна за 5-7 лет.

Правда: При грамотной стратегии окупаемость возможна за 5-7 лет. Миф: Глэмпинг — временный тренд.

Правда: Сегмент активно растёт и формирует новые стандарты отдыха.

3 интересных факта

Более 40 инвестиционных проектов были представлены в формате питч-сессий. На форуме работала "Школа девелопера" с темой "Новые инвестиционные сочетания на стыке форматов и функций". Выставочная экспозиция включала готовые решения для гостиниц и туристических комплексов.

Исторический контекст

2019: первый Форум регионов собрал около 500 участников.

2020: акцент сделан на цифровизации туризма и онлайн-бронировании.

2022: внимание уделено внутреннему туризму в условиях закрытых границ.

2023: активно обсуждались глэмпинги и санаторные проекты.

2025: юбилейный форум, более 1200 участников и новые инвестиционные стратегии.

Уточнения

Да́льний Восто́к Росси́и - восточная часть России, к которой относят области бассейнов рек, впадающих в Тихий океан, а также остров Сахалин, Курильские острова, остров Врангеля, Командорские и Шантарские острова.

