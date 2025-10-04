От Дальнего Востока до малых городов: инвесторы в туризм делают ставку

В Москве состоялся юбилейный, пятый по счёту, Форум регионов России "Развитие туристской инфраструктуры". Мероприятие объединило более 250 спикеров и свыше 1200 участников, приехавших из 42 регионов страны. За два дня здесь обсудили десятки тем, связанных с будущим внутреннего туризма: от инвестиций до кадрового вопроса.
"Наш Форум создан для всех, кто инвестирует свои силы, знания, финансы, время, идеи и возможности в создание и развитие туристической инфраструктуры нашей страны", — сказал директор Форума регионов России Станислав Муханов.
Организаторы поставили перед собой амбициозную задачу: показать, какие возможности открываются в сфере туризма, и помочь бизнесу найти надежных партнёров для реализации проектов.
Ключевым событием стала пленарная сессия "Инвестиционная стратегия 2030. Туризм". На ней эксперты и представители власти обсудили меры господдержки, эффективность взаимодействия бизнеса и государства и новые перспективы развития инфраструктуры.
"Каждый 10-й инвестпроект на Дальнем Востоке реализуется резидентами преференциальных режимов в сфере туризма", — отметил статс-секретарь — замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский.
По его словам, регионы Дальневосточного федерального округа остаются одними из самых востребованных: ежегодно сюда приезжают около 6,5 миллиона туристов, а общий объём частных инвестиций в отрасль составляет порядка 250 миллиардов рублей.
Что если малые города России станут центрами туризма? Потенциал здесь огромный: интерес к локальной культуре, ремёслам, гастрономии и природе может превратить даже небольшой населённый пункт в точку притяжения. Для этого нужны лишь базовые элементы — благоустроенные гостиницы, удобный транспорт и программы продвижения.
Как выбрать регион для инвестиций в туризм?
Ориентируйтесь на транспортную доступность, количество туристов и наличие господдержки. Например, Крым, Алтай, Кавказские Минеральные Воды.
Сколько стоит открыть глэмпинг?
Минимальный проект обойдётся от 5-7 млн рублей, крупные форматы могут достигать 30-40 млн рублей.
Что лучше: гостиница или санаторий?
Гостиница быстрее окупается, но санаторий имеет стабильный поток гостей и более высокую маржинальность.
Уточнения
Да́льний Восто́к Росси́и - восточная часть России, к которой относят области бассейнов рек, впадающих в Тихий океан, а также остров Сахалин, Курильские острова, остров Врангеля, Командорские и Шантарские острова.
Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?