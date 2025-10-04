Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лёд против болезней: правда ли холодная вода превращает тело в машину без сбоев
Французский вулкан, который заставил учёных всего мира сменить парадигму — вот почему
Права аннулируют автоматически: новые правила для водителей с опасными диагнозами
Секрет крепких клубней до весны: ошибки, которые совершают даже опытные дачники
Квартира задышала: эти 7 вредных привычек превращают дом в мусорный полигон
Кремы по цене смартфона: элитная магия ухода или красивый обман маркетологов
Прочь от плиты: готовим сочные фрикадельки с коричневым соусом в духовке — и экономим время
Оригинал и жалкая пародия: Рудковская сравнила Памелу Андерсон с советской кинодивой — что общего
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром

Венгерский дендрарий: живой класс, где студенты изучают ботанику в реальном времени

5:02
Туризм

Когда мы слышим слово "музей", в воображении возникает зал с витринами и экспонатами за стеклом. Но есть музеи, где экспонаты дышат, растут и взаимодействуют с окружающей средой.

Сад
Фото: web.archive.org by Krystyna W. is licensed under Commons, the free media repository
Сад

Один из таких — дендрарий ботанического сада кампуса Георгикон Венгерского университета сельского хозяйства и естественных наук (MATE). Это место сочетает три функции: живой музей, живой класс и живая лаборатория, где природа и наука сливаются в единое целое.

История и значение

Дендрарий был основан в 1967 году на территории кампуса университета в Кестхее. Его предшественник восходит ко временам графа Дьёрдя Фештетича, когда ещё в начале XIX века при Георгиконе создавались первые коллекции растений.

Сегодня площадь сада составляет около 6 гектаров, и это не просто парк для прогулок. Это — продолжение многолетней традиции Венгрии в области сельского хозяйства, ботаники и экологии.

Ректор MATE Чаба Дьюрича подчеркнул:

"Для университета, который готовит специалистов в области сельского хозяйства и наук о жизни, практическая подготовка так же важна, как и теоретическая. Дендрарий помогает студентам осваивать ботанику и другие фундаментальные дисциплины в живой среде".

Живой музей

В дендрарии можно увидеть сотни растений — от привычных европейских пород до редких видов. Это музей природы без витрин, где каждый может прикоснуться к разнообразию растительного мира.

Что здесь можно встретить

  • декоративные кустарники и деревья,

  • редкие виды флоры, адаптированные к венгерскому климату,

  • коллекции грибов и трав, используемых для исследований.

Посетители могут свободно гулять по тропинкам, читать информационные таблички и наслаждаться спокойной атмосферой.

Живой класс

Для студентов Георгикона дендрарий — это учебный класс под открытым небом. Лекции здесь проходят среди растений, лабораторные занятия — прямо в природе.

Практика в дендрарии помогает:

  • научиться определять виды растений,

  • изучать экосистемы и взаимодействие флоры,

  • проводить эксперименты и наблюдения в реальных условиях.

Живая лаборатория

Научная работа в дендрарии не ограничивается учебными занятиями. Здесь проходят исследования по экологии и биологии растений, а также эксперименты, например, по изучению грибов или влияния изменений климата на флору.

Для университета дендрарий стал важной частью исследовательской базы. Он позволяет соединить фундаментальную науку с практическими проектами, привлекать студентов к академическим исследованиям и готовить специалистов, которые не ограничиваются теорией.

Открытость для общества

Новый этап развития дендрария связан не только с университетом, но и с самим городом Кестхей. Теперь это место открыто для широкой публики.

Посетители найдут:

  • прогулочные тропинки среди зелени,

  • новые скамейки и скворечники,

  • информационные таблички с названиями растений.

Цель — превратить дендрарий в пространство для экологического образования и духовного обогащения.

Факты о дендрарии

  • Основан в 1967 году на базе старого сада Георгикона.

  • Площадь — около 6 гектаров.

  • В коллекции сотни растений и деревьев, включая редкие виды.

  • Здесь проходят лекции, исследования и практики студентов MATE.

  • Сад открыт для горожан и туристов бесплатно.

Советы посетителям

  1. Лучшее время для прогулки - весна и осень, когда сад особенно живописен.

  2. Возьмите с собой фотоаппарат: дендрарий — отличное место для натурной фотосъёмки.

  3. Используйте дендрарий как образовательное пространство для детей: это хороший способ познакомить их с природой.

  4. Уважайте экосистему: не срывайте растения, не оставляйте мусор.

FAQ

❓ Сколько стоит вход в дендрарий?
Вход бесплатный, сад открыт для широкой публики.

❓ Можно ли приходить с детьми?
Да, дендрарий отлично подходит для семейных прогулок и образовательных экскурсий.

❓ Есть ли здесь редкие растения?
Да, коллекция включает как местные виды, так и экзотические растения, адаптированные к климату региона.

❓ Проводятся ли экскурсии?
Да, университет и сад периодически организуют образовательные программы и экскурсии для студентов и школьников.

❓ Как найти дендрарий?
Он расположен за общежитием кампуса Георгикон в городе Кестхей.

Дендрарий Георгикон учит уважать природу, вдохновляет исследователей и даёт каждому возможность прикоснуться к живому миру растений.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Наука и техника
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Садоводство, цветоводство
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Наука и техника
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Автовладельцы вышли на цифровую баррикаду: закон об утильсборе встретил протест
Скрытые хитрости гибридного салона: как экран и кнопки создают идеальный баланс Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Россия закроет небо над Ираном и Ираком. Израилю надо задуматься
В США объяснили, как Орешник стал самым опасным сюрпризом Москвы за десятилетия
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Последние материалы
Природные батарейки: 6 веществ, которые снимают усталость, возвращают энергию и продлевают молодость
Американский стартап совершил прорыв в термоядерном синтезе: будущее энергетики меняется
В России вступает в силу закон: такси допустят только на локализованных автомобилях
Ошибка, которая крадёт рост мышц: спортсмены годами игнорируют нюансы хвата
Как сын Надежды Кадышевой получил контроль над Золотым кольцом — что это значит для театра
Вкус осени на вашем столе: готовим пышный пирог на сметане с виноградом и орехами
Эта собака умнее пятиклассника: породу, которая всех обхитрит, признали официально
Тимбалэнд в Москве: сколько заплатили американской звезде за выступление на закрытой вечеринке
Тёплый секрет осени: пикантное пюре из тыквы, которое заменяет и гарнир, и закуску
На Варшавском форуме безопасности призвали сделать Крым непригодным для проживания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.