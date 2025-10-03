Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Личная трагедия Айзы: бывшая жена Гуфа поделилась откровением о потере ребёнка
Гробница Менодоры: как трагедия превратилась в наследие города
Прагматичное решение Иды Галич: почему телезвезда не внесла новорождённую дочь в завещание
Планета помнит удар, но потеряла кратер: чем опасна эта находка
Секрет больших и сочных головок чеснока: простой ориентир подскажет идеальное время посадки
Чем усерднее вы исправляете осанку, тем хуже она становится: вот в чём подвох
Вино вытягивает вкус из еды — и делает блюда опасно вкусными
Путин наступает на хвост США: Куба станет российской военной базой
Устали от 10 баночек косметики? Скинимализм — лёгкий путь к чистой и спокойной коже

Карелия снова удивляет: как маленький мыс стал символом умиротворения и силы

3:14
Туризм

Карелия всегда славилась своими природными контрастами. Даже в небольших городах можно увидеть удивительное сочетание индустриального и дикого. Так, в Питкяранте рядом с трубами целлюлозного завода скрывается одно из самых атмосферных мест Северного Приладожья — мыс Ристиниеми.

Мыс Ристиниеми в Карелии, берег
Фото: commons.wikimedia.org by Drbug, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мыс Ристиниеми в Карелии, берег

Путь к мысу

Дорога начинается у деревни Юляристиоя. На машине можно доехать только до маленького пляжа, а дальше — пешком. Прогулка займёт чуть больше километра. Тропа идёт через сосновый лес: мягкая хвоя под ногами, лёгкий аромат смолы, высокие деревья по бокам.

Чтобы туристам было проще, местный краеведческий клуб "Оберег" поставил самодельные указатели. Это добавляет маршруту уюта и ощущения, что здесь действительно заботятся о каждом госте.

Атмосфера Ладожского озера

Финальная точка пути — скалистый мыс, покрытый мхом. С него открывается вид на Ладожское озеро. Горизонт кажется бесконечным, а звуки города растворяются в тишине. Сюда приезжают ради умиротворения, фотографий и ощущения свободы.

История места

В финские времена на Ристиниеми добывали мрамор для металлургии. Здесь действовал карьер и узкоколейная дорога для вывоза камня. Сейчас карьер затоплен, и лишь местные легенды напоминают о промышленном прошлом.

Название мыса переводится с финского как "крестовый мыс". Почему именно так — загадка. Возможно, из-за формы береговой линии. Сегодня на мысе стоит православный крест, придающий имени новое символическое звучание.

Плюсы и минусы путешествия

Плюсы Минусы
Уникальные виды на Ладожское озеро Добраться можно только пешком
Исторический след (мраморный карьер) Нет туристической инфраструктуры
Атмосфера уединения Переменчивая карельская погода
Простой и короткий маршрут Не всегда удобный подъезд к началу тропы

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: отправиться без удобной обуви.
Последствие: скользкие скалы и усталость.
Альтернатива: взять кроссовки или походные ботинки.

Ошибка: не учесть погоду.
Последствие: сильный ветер на открытом мысе.
Альтернатива: взять ветровку и дождевик.

Ошибка: рассчитывать на кафе или магазин рядом.
Последствие: остаться без еды и воды.
Альтернатива: взять термос и перекус с собой.

А что если…

Что если мыс станет официальной туристической точкой? Возможно, здесь появятся оборудованные смотровые площадки, информационные щиты и даже экскурсии по следам старого карьера. Но многие опасаются, что это разрушит атмосферу "дикого" места.

FAQ

Сколько идти пешком до мыса?
Около 1-1,2 км от деревни Юляристиоя.

Есть ли экскурсии?
Пока нет официальных туров, но краеведы могут провести индивидуальные прогулки.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Гнездо-музей: стервятники 650 лет оберегали тайну, которая потрясла исследователей
Наука и техника
Гнездо-музей: стервятники 650 лет оберегали тайну, которая потрясла исследователей
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Наука и техника
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Еда и рецепты
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Скрытые хитрости гибридного салона: как экран и кнопки создают идеальный баланс Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Последние материалы
Чем усерднее вы исправляете осанку, тем хуже она становится: вот в чём подвох
Вино вытягивает вкус из еды — и делает блюда опасно вкусными
Путин наступает на хвост США: Куба станет российской военной базой
Устали от 10 баночек косметики? Скинимализм — лёгкий путь к чистой и спокойной коже
Сирена смерти: Волгоград пережил ночную атаку БПЛА
Автокатастрофа без аварий: рынок сжался на пятую часть
Миллиардный контракт на самолёты без окон: кто и зачем покупает такие бизнес-джеты
Мышцы расслабляются, мысли успокаиваются: метод, который обходит лекарства и медитацию
Поразительное сходство: 10 совпадений в поведении женщин и кошек, которые заставят задуматься
Жарим шашлыки на природе: где в Кургане устроить пикник, как в кино
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.