Россия возвращает забытые перелёты: новый маршрут соединит Сибирь и юг страны

В России продолжают постепенно восстанавливаться авиамаршруты, ранее закрытые по соображениям безопасности. С 13 ноября жителям Кузбасса станет доступен новый вариант путешествия на юг страны: из Новокузнецка в Краснодар через Казань.

Подробности перелёта

Пресс-служба новокузнецкого аэропорта уточнила, что рейсы будут выполняться по четвергам. Вылет из Новокузнецка запланирован на 07:35 по местному времени (03:35 мск). После этого пассажиры прибывают в Казань, где их ждёт стыковка длительностью около пяти часов.

Такое время пересадки позволяет спокойно оформить необходимые процедуры и без спешки пройти регистрацию на следующий сегмент маршрута. После пересадки — вылет в Краснодар.

"С 13 ноября по четвергам пассажирам из Новокузнецка станут доступны трансферные перелёты в Краснодар с удобной пересадкой в Казани", — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Возобновление работы аэропорта Краснодара

Напомним, что Краснодарский аэропорт возобновил деятельность относительно недавно. С конца февраля 2022 года он не обслуживал рейсы по соображениям безопасности. Лишь 11 сентября этого года появилось официальное сообщение о его возвращении к работе. А 17 сентября авиакомпания "Аэрофлот" выполнила первый рейс, сообщает "Царьград".

Теперь аэропорт постепенно расширяет расписание и подключается к сети внутренних маршрутов. Новый трансфер из Новокузнецка — часть этого процесса.

Сравнение: прямые и стыковочные рейсы

Параметр Прямой рейс (до 2022 г.) Новый трансфер через Казань Длительность в пути 5-6 часов около 9-10 часов (с пересадкой) Удобство Максимальное Среднее, требуется стыковка Доступность Отсутствует (прямых рейсов нет) Реальная альтернатива Дополнительные возможности Нет Время в Казани для короткой экскурсии

Плюсы и минусы маршрута

Плюсы Минусы Возможность лететь в Краснодар из Кузбасса Более длительное время в пути Удобная пересадка в крупном хабе Пересадка занимает около 5 часов Возвращение южного направления в расписание Пока только один рейс в неделю Шанс увидеть Казань между перелётами Риск задержек при пересадке

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать билеты впритык к стыковке.

Последствие: можно опоздать на второй сегмент.

Альтернатива: брать рейсы только с гарантированной пересадкой в рамках единого билета.

Ошибка: не учитывать время ожидания.

Последствие: дискомфорт и усталость в аэропорту.

Альтернатива: заранее планировать отдых или экскурсию в Казани.

Ошибка: рассчитывать на прямой рейс.

Последствие: разочарование при поиске билетов.

Альтернатива: учитывать, что пока доступен только вариант с пересадкой.

А что если…

А что если в будущем появятся прямые рейсы Новокузнецк — Краснодар? Это значительно сократит время в пути и увеличит привлекательность маршрута. Но даже текущий вариант важен: он показывает постепенное восстановление транспортной доступности южных регионов.

FAQ

Как часто будут выполняться рейсы?

Раз в неделю, по четвергам.

Сколько длится пересадка в Казани?

Около пяти часов.

Почему нет прямого рейса?

На данный момент прямые полёты в Краснодар из Новокузнецка не выполняются.

Можно ли выйти в город во время пересадки?

Теоретически — да, но нужно учитывать время на прохождение досмотра и регистрацию.