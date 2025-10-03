Россия возвращает забытые перелёты: новый маршрут соединит Сибирь и юг страны

В России продолжают постепенно восстанавливаться авиамаршруты, ранее закрытые по соображениям безопасности. С 13 ноября жителям Кузбасса станет доступен новый вариант путешествия на юг страны: из Новокузнецка в Краснодар через Казань.
Пресс-служба новокузнецкого аэропорта уточнила, что рейсы будут выполняться по четвергам. Вылет из Новокузнецка запланирован на 07:35 по местному времени (03:35 мск). После этого пассажиры прибывают в Казань, где их ждёт стыковка длительностью около пяти часов.
Такое время пересадки позволяет спокойно оформить необходимые процедуры и без спешки пройти регистрацию на следующий сегмент маршрута. После пересадки — вылет в Краснодар.
"С 13 ноября по четвергам пассажирам из Новокузнецка станут доступны трансферные перелёты в Краснодар с удобной пересадкой в Казани", — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Напомним, что Краснодарский аэропорт возобновил деятельность относительно недавно. С конца февраля 2022 года он не обслуживал рейсы по соображениям безопасности. Лишь 11 сентября этого года появилось официальное сообщение о его возвращении к работе. А 17 сентября авиакомпания "Аэрофлот" выполнила первый рейс, сообщает "Царьград".
Теперь аэропорт постепенно расширяет расписание и подключается к сети внутренних маршрутов. Новый трансфер из Новокузнецка — часть этого процесса.
|Параметр
|Прямой рейс (до 2022 г.)
|Новый трансфер через Казань
|Длительность в пути
|5-6 часов
|около 9-10 часов (с пересадкой)
|Удобство
|Максимальное
|Среднее, требуется стыковка
|Доступность
|Отсутствует (прямых рейсов нет)
|Реальная альтернатива
|Дополнительные возможности
|Нет
|Время в Казани для короткой экскурсии
|Плюсы
|Минусы
|Возможность лететь в Краснодар из Кузбасса
|Более длительное время в пути
|Удобная пересадка в крупном хабе
|Пересадка занимает около 5 часов
|Возвращение южного направления в расписание
|Пока только один рейс в неделю
|Шанс увидеть Казань между перелётами
|Риск задержек при пересадке
Ошибка: покупать билеты впритык к стыковке.
Последствие: можно опоздать на второй сегмент.
Альтернатива: брать рейсы только с гарантированной пересадкой в рамках единого билета.
Ошибка: не учитывать время ожидания.
Последствие: дискомфорт и усталость в аэропорту.
Альтернатива: заранее планировать отдых или экскурсию в Казани.
Ошибка: рассчитывать на прямой рейс.
Последствие: разочарование при поиске билетов.
Альтернатива: учитывать, что пока доступен только вариант с пересадкой.
А что если в будущем появятся прямые рейсы Новокузнецк — Краснодар? Это значительно сократит время в пути и увеличит привлекательность маршрута. Но даже текущий вариант важен: он показывает постепенное восстановление транспортной доступности южных регионов.
Как часто будут выполняться рейсы?
Раз в неделю, по четвергам.
Сколько длится пересадка в Казани?
Около пяти часов.
Почему нет прямого рейса?
На данный момент прямые полёты в Краснодар из Новокузнецка не выполняются.
Можно ли выйти в город во время пересадки?
Теоретически — да, но нужно учитывать время на прохождение досмотра и регистрацию.
