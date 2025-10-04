Швейцарский капкан: как Цюрих вырвался в лидеры самых дорогих городов мира

Жизнь в мегаполисе всегда стоит дороже, чем в маленьком городе. Но в 2025 году мировой лидер по стоимости жизни определился окончательно — им стал Цюрих. Живописный швейцарский город с историей, уходящей в Средневековье, официально возглавил индекс стоимости жизни Numbeo, обогнав Нью-Йорк и Сан-Франциско.
Индекс Numbeo показывает сравнительный уровень расходов в разных странах и городах мира. При этом Нью-Йорку присвоено 100 баллов, а Цюрих получил 112,5. Это означает, что среднестатистические траты на еду, транспорт, медицину и повседневные услуги здесь выше, чем почти в любой другой точке земного шара.
В десятку самых дорогих городов сразу вошли шесть швейцарских: Цюрих, Женева, Берн, Базель, Лугано и Лозанна. Такой результат подчеркивает: высокая стоимость жизни — не исключение, а особенность всей страны.
Причины высокой стоимости жизни в Швейцарии хорошо понятны:
При этом Швейцария поддерживает имидж одной из самых чистых и благоустроенных стран мира.
Экономисты прогнозируют, что в ближайшие годы стоимость жизни в Швейцарии продолжит увеличиваться. Это может подтолкнуть часть местных жителей к эмиграции или вынудить правительство разрабатывать программы поддержки среднего класса. Для экспатов и туристов Цюрих останется дорогим направлением, но его высокий уровень жизни продолжит привлекать специалистов.
Сколько стоит аренда квартиры в Цюрихе?
Однокомнатная — от 1650 франков, семейный дом — около 3500 франков.
Какова средняя зарплата?
Около 7048 франков в месяц, но в банковской сфере доходы могут достигать 360 000 франков в год.
Можно ли сэкономить на продуктах?
Да, выбирая дискаунтеры и готовя дома, а не питаясь в ресторанах.
Уточнения
Цю́рих (нем. Zürich, итал. Zurigo) — город на севере Швейцарии. Столица немецкоязычного кантона Цюрих и административный центр одноимённого округа. Расположен на берегу Цюрихского озера у истока реки Лиммат, в долине между горами Утлиберг и Цюрихберг.
