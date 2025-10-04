Швейцарский капкан: как Цюрих вырвался в лидеры самых дорогих городов мира

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:14
Туризм

Жизнь в мегаполисе всегда стоит дороже, чем в маленьком городе. Но в 2025 году мировой лидер по стоимости жизни определился окончательно — им стал Цюрих. Живописный швейцарский город с историей, уходящей в Средневековье, официально возглавил индекс стоимости жизни Numbeo, обогнав Нью-Йорк и Сан-Франциско.

Цюрих, Швейцария
Фото: commons.wikimedia.org by Norbert Aepli, Switzerland (, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Цюрих, Швейцария

Цюрих и рейтинг Numbeo

Индекс Numbeo показывает сравнительный уровень расходов в разных странах и городах мира. При этом Нью-Йорку присвоено 100 баллов, а Цюрих получил 112,5. Это означает, что среднестатистические траты на еду, транспорт, медицину и повседневные услуги здесь выше, чем почти в любой другой точке земного шара.

В десятку самых дорогих городов сразу вошли шесть швейцарских: Цюрих, Женева, Берн, Базель, Лугано и Лозанна. Такой результат подчеркивает: высокая стоимость жизни — не исключение, а особенность всей страны.

Почему в Цюрихе так дорого

Причины высокой стоимости жизни в Швейцарии хорошо понятны:

  • ограниченное предложение жилья и высокий спрос,
  • импорт товаров через горные регионы, что повышает логистику,
  • доминирование нескольких крупных сетей супермаркетов,
  • высокие налоги, обеспечивающие качество транспорта, медицины и образования.

При этом Швейцария поддерживает имидж одной из самых чистых и благоустроенных стран мира.

Советы шаг за шагом: как сэкономить в Цюрихе

  1. Снимайте жильё не в центре, а в пригородах: это снижает расходы на 20-30%.
  2. Пользуйтесь абонементами на транспорт — месячный проездной стоит 98 франков и выгоднее, чем разовые поездки.
  3. Покупайте продукты в супермаркетах Lidl или Aldi, где цены ниже, чем у Migros или Coop.
  4. Готовьте дома — ужин в ресторане обходится в 25-30 франков за человека.
  5. Используйте городские карты туриста: они включают бесплатный транспорт и скидки на музеи.

А что если цены будут расти дальше?

Экономисты прогнозируют, что в ближайшие годы стоимость жизни в Швейцарии продолжит увеличиваться. Это может подтолкнуть часть местных жителей к эмиграции или вынудить правительство разрабатывать программы поддержки среднего класса. Для экспатов и туристов Цюрих останется дорогим направлением, но его высокий уровень жизни продолжит привлекать специалистов.

FAQ

Сколько стоит аренда квартиры в Цюрихе?
Однокомнатная — от 1650 франков, семейный дом — около 3500 франков.

Какова средняя зарплата?
Около 7048 франков в месяц, но в банковской сфере доходы могут достигать 360 000 франков в год.

Можно ли сэкономить на продуктах?
Да, выбирая дискаунтеры и готовя дома, а не питаясь в ресторанах.

Мифы и правда

  • Миф: "В Швейцарии дорого всё".
    Правда: транспорт и коммунальные услуги относительно доступны.
  • Миф: "Высокая зарплата полностью компенсирует цены".
    Правда: многие жители уже сокращают расходы на досуг и рестораны.
  • Миф: "Цюрих дорог только для туристов".
    Правда: и местные жители чувствуют давление цен.

3 интересных факта

  1. Цюрих — один из самых чистых городов мира, и эта репутация напрямую связана с высокими налогами.
  2. В городе более 1200 фонтанов с питьевой водой — они бесплатны для всех.
  3. Несмотря на дороговизну, Цюрих стабильно входит в топ-3 городов с лучшим качеством жизни.

Исторический контекст

  • Средневековье: Цюрих — торговый центр Швейцарии.
  • XX век: превращение в финансовую столицу Европы.
  • XXI век: лидер рейтингов по уровню жизни и одновременно по стоимости.

Уточнения

Цю́рих (нем. Zürich, итал. Zurigo) — город на севере Швейцарии. Столица немецкоязычного кантона Цюрих и административный центр одноимённого округа. Расположен на берегу Цюрихского озера у истока реки Лиммат, в долине между горами Утлиберг и Цюрихберг.

Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
