Швейцарский капкан: как Цюрих вырвался в лидеры самых дорогих городов мира

4:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жизнь в мегаполисе всегда стоит дороже, чем в маленьком городе. Но в 2025 году мировой лидер по стоимости жизни определился окончательно — им стал Цюрих. Живописный швейцарский город с историей, уходящей в Средневековье, официально возглавил индекс стоимости жизни Numbeo, обогнав Нью-Йорк и Сан-Франциско.

Фото: commons.wikimedia.org by Norbert Aepli, Switzerland (, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Цюрих, Швейцария

Цюрих и рейтинг Numbeo

Индекс Numbeo показывает сравнительный уровень расходов в разных странах и городах мира. При этом Нью-Йорку присвоено 100 баллов, а Цюрих получил 112,5. Это означает, что среднестатистические траты на еду, транспорт, медицину и повседневные услуги здесь выше, чем почти в любой другой точке земного шара.

В десятку самых дорогих городов сразу вошли шесть швейцарских: Цюрих, Женева, Берн, Базель, Лугано и Лозанна. Такой результат подчеркивает: высокая стоимость жизни — не исключение, а особенность всей страны.

Почему в Цюрихе так дорого

Причины высокой стоимости жизни в Швейцарии хорошо понятны:

ограниченное предложение жилья и высокий спрос,

импорт товаров через горные регионы, что повышает логистику,

доминирование нескольких крупных сетей супермаркетов,

высокие налоги, обеспечивающие качество транспорта, медицины и образования.

При этом Швейцария поддерживает имидж одной из самых чистых и благоустроенных стран мира.

Советы шаг за шагом: как сэкономить в Цюрихе

Снимайте жильё не в центре, а в пригородах: это снижает расходы на 20-30%. Пользуйтесь абонементами на транспорт — месячный проездной стоит 98 франков и выгоднее, чем разовые поездки. Покупайте продукты в супермаркетах Lidl или Aldi, где цены ниже, чем у Migros или Coop. Готовьте дома — ужин в ресторане обходится в 25-30 франков за человека. Используйте городские карты туриста: они включают бесплатный транспорт и скидки на музеи.

А что если цены будут расти дальше?

Экономисты прогнозируют, что в ближайшие годы стоимость жизни в Швейцарии продолжит увеличиваться. Это может подтолкнуть часть местных жителей к эмиграции или вынудить правительство разрабатывать программы поддержки среднего класса. Для экспатов и туристов Цюрих останется дорогим направлением, но его высокий уровень жизни продолжит привлекать специалистов.

FAQ

Сколько стоит аренда квартиры в Цюрихе?

Однокомнатная — от 1650 франков, семейный дом — около 3500 франков.

Какова средняя зарплата?

Около 7048 франков в месяц, но в банковской сфере доходы могут достигать 360 000 франков в год.

Можно ли сэкономить на продуктах?

Да, выбирая дискаунтеры и готовя дома, а не питаясь в ресторанах.

Мифы и правда

Миф: "В Швейцарии дорого всё".

Правда: транспорт и коммунальные услуги относительно доступны.

Правда: транспорт и коммунальные услуги относительно доступны. Миф: "Высокая зарплата полностью компенсирует цены".

Правда: многие жители уже сокращают расходы на досуг и рестораны.

Правда: многие жители уже сокращают расходы на досуг и рестораны. Миф: "Цюрих дорог только для туристов".

Правда: и местные жители чувствуют давление цен.

3 интересных факта

Цюрих — один из самых чистых городов мира, и эта репутация напрямую связана с высокими налогами. В городе более 1200 фонтанов с питьевой водой — они бесплатны для всех. Несмотря на дороговизну, Цюрих стабильно входит в топ-3 городов с лучшим качеством жизни.

Исторический контекст

Средневековье: Цюрих — торговый центр Швейцарии.

XX век: превращение в финансовую столицу Европы.

XXI век: лидер рейтингов по уровню жизни и одновременно по стоимости.

Уточнения

Цю́рих (нем. Zürich, итал. Zurigo) — город на севере Швейцарии. Столица немецкоязычного кантона Цюрих и административный центр одноимённого округа. Расположен на берегу Цюрихского озера у истока реки Лиммат, в долине между горами Утлиберг и Цюрихберг.

