Замок Сфорца хранит вековое молчание: подземные лабиринты Милана скрывают гений эпохи Возрождения

Италия часто воспринимается как огромный музей под открытым небом: десятки объектов ЮНЕСКО, античные руины, средневековые соборы и живописные деревни создают уникальный культурный ландшафт. Но даже здесь есть открытия, способные поразить воображение. Одним из таких стало подтверждение существования секретных подземных ходов под замком Сфорца в Милане — места, где творил сам Леонардо да Винчи.
Слухи о туннелях ходили более полувека. Их впервые упомянули в Codex Forster I — записной книжке Леонардо конца XV века. В ней он описывал не только инженерные идеи, но и быт двора Лодовико Сфорца. Среди зеркальных чертежей встречались и карты загадочных подземных помещений, о которых не говорили ни хроники, ни описания замка XIV века.
Долгие годы учёные сомневались: вымысел это или гениальная идея, оставшаяся на бумаге. Но в 2021 году исследовательница Миланского политехнического университета Франческа Биоло использовала георадар и лазерное сканирование.
Она обнаружила каналы и комнаты прямо под башнями и дворами замка, которые совпадали с чертежами да Винчи. Так одна из самых таинственных историй эпохи Возрождения получила подтверждение.
Туннели представляют собой кирпичные галереи с цилиндрическими сводами. Один из них тянется почти на километр и ведёт к базилике Санта-Мария-делле-Грацие — именно там находится "Тайная вечеря" Леонардо.
По мнению историков, этот ход мог быть личным: герцог Лодовико Сфорца потерял жену при родах и, возможно, создал тайный путь к её усыпальнице. Это превращает находку не только в инженерное чудо, но и в трогательный символ любви.
Посетителям пока закрыт доступ в сами туннели. Но можно прогуляться по траншее Гирланда под рвом, окружавшим замок. Здесь легко представить, как да Винчи проектировал укрепления, чтобы защитить крепость от врагов.
Не менее впечатляет Зал осей с фреской, где оптическая иллюзия создаёт трёхмерный эффект. Шестнадцать тутовых деревьев, переплетаясь в арку, образуют герб Сфорца. Этот мотив символизирует прозвище герцога "Иль Моро" и его политическую дальновидность: шелковица в итальянской культуре означает благоразумие.
Это станет одной из самых популярных экскурсий Милана, сопоставимой с посещением "Тайной вечери". Однако потребуется серьёзная реставрация и система безопасности. Эксперты считают, что открытие может увеличить поток туристов в город на десятки тысяч человек ежегодно.
Можно ли увидеть туннели?
Нет, но доступна траншея вокруг замка.
Где хранится Codex Forster I?
В Лондоне, в коллекции музея Виктории и Альберта.
Есть ли ещё загадки да Винчи в Милане?
Да, его следы можно найти в Пинакотеке Амброзиана и в каналах Навильи.
