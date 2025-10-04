Замок Сфорца хранит вековое молчание: подземные лабиринты Милана скрывают гений эпохи Возрождения

Италия часто воспринимается как огромный музей под открытым небом: десятки объектов ЮНЕСКО, античные руины, средневековые соборы и живописные деревни создают уникальный культурный ландшафт. Но даже здесь есть открытия, способные поразить воображение. Одним из таких стало подтверждение существования секретных подземных ходов под замком Сфорца в Милане — места, где творил сам Леонардо да Винчи.

Фото: commons.wikimedia.org by Fishponds1981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Замок Сфорца в Милане

Легенды, которые оказались правдой

Слухи о туннелях ходили более полувека. Их впервые упомянули в Codex Forster I — записной книжке Леонардо конца XV века. В ней он описывал не только инженерные идеи, но и быт двора Лодовико Сфорца. Среди зеркальных чертежей встречались и карты загадочных подземных помещений, о которых не говорили ни хроники, ни описания замка XIV века.

Долгие годы учёные сомневались: вымысел это или гениальная идея, оставшаяся на бумаге. Но в 2021 году исследовательница Миланского политехнического университета Франческа Биоло использовала георадар и лазерное сканирование.

Она обнаружила каналы и комнаты прямо под башнями и дворами замка, которые совпадали с чертежами да Винчи. Так одна из самых таинственных историй эпохи Возрождения получила подтверждение.

Тайна герцога и тайный ход к базилике

Туннели представляют собой кирпичные галереи с цилиндрическими сводами. Один из них тянется почти на километр и ведёт к базилике Санта-Мария-делле-Грацие — именно там находится "Тайная вечеря" Леонардо.

По мнению историков, этот ход мог быть личным: герцог Лодовико Сфорца потерял жену при родах и, возможно, создал тайный путь к её усыпальнице. Это превращает находку не только в инженерное чудо, но и в трогательный символ любви.

Что доступно туристам

Посетителям пока закрыт доступ в сами туннели. Но можно прогуляться по траншее Гирланда под рвом, окружавшим замок. Здесь легко представить, как да Винчи проектировал укрепления, чтобы защитить крепость от врагов.

Не менее впечатляет Зал осей с фреской, где оптическая иллюзия создаёт трёхмерный эффект. Шестнадцать тутовых деревьев, переплетаясь в арку, образуют герб Сфорца. Этот мотив символизирует прозвище герцога "Иль Моро" и его политическую дальновидность: шелковица в итальянской культуре означает благоразумие.

Советы путешественнику

Начните осмотр с замка Сфорца: выделите не менее половины дня. Посетите Зал осей и музей в замке — здесь собраны артефакты и картины. Совместите маршрут с базиликой Санта-Мария-делле-Грацие. Билеты лучше бронировать заранее. Загляните в Музей науки и техники, где хранятся модели изобретений Леонардо. Прогуляйтесь по каналам Навильи — это ещё одно творение маэстро.

А что если туннели откроют для туристов?

Это станет одной из самых популярных экскурсий Милана, сопоставимой с посещением "Тайной вечери". Однако потребуется серьёзная реставрация и система безопасности. Эксперты считают, что открытие может увеличить поток туристов в город на десятки тысяч человек ежегодно.

FAQ

Можно ли увидеть туннели?

Нет, но доступна траншея вокруг замка.

Где хранится Codex Forster I?

В Лондоне, в коллекции музея Виктории и Альберта.

Есть ли ещё загадки да Винчи в Милане?

Да, его следы можно найти в Пинакотеке Амброзиана и в каналах Навильи.

Мифы и правда

Миф: "Туннели придумал не Леонардо, а более поздние архитекторы".

Правда: находки совпадают с его чертежами XV века.

Миф: "Подземные ходы — часть городской легенды".

Правда: их подтвердили современные технологии сканирования.

Миф: "Тайный ход использовался только военными".

Правда: есть версия, что он вёл к усыпальнице супруги Сфорца.

3 интересных факта

Да Винчи писал зеркальным шрифтом, чтобы скрыть свои идеи от посторонних глаз. Фреска в Зале осей считается одним из первых примеров трёхмерной иллюзии. Каналы Навильи, которые он проектировал, до сих пор используются как транспортные и туристические артерии.

Исторический контекст

XIV век: строительство замка Сфорца как крепости.

XV век: Леонардо работает при дворе герцога Лодовико.

XVI век: замок перестраивается и становится резиденцией.

XXI век: находки Биоло подтверждают гениальные идеи мастера спустя 500 лет.

Уточнения

Леона́рдо ди сер Пье́ро да Ви́нчи (итал. Leonardo di ser Piero da Vinci; 15 апреля 1452, селение Анкиано, около городка Винчи, близ Флоренции — 2 мая 1519, замок Кло-Люсе, близ Амбуаза, Турень, Франция) — итальянский художник и учёный, изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, яркий пример «универсального человека» (лат. homo universalis).



Мила́н (итал. Milano, лат. Mediolanum — в центре равнины) — главный город северной Италии. Милан является вторым по величине городом Италии и центром крупнейшей городской агломерации страны, имеет репутацию финансово-экономической и научной столицы страны и одной из мировых столиц моды.

