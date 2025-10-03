Авиахаос неминуем: 11 000 увольнений и приостановка правительства в США могут сорвать авиаперелёты

Остановка работы правительства в США — событие, которое на первый взгляд кажется далеким от жизни обычных путешественников. Однако именно она может повлиять на полёты и комфорт поездок. Дело в том, что авиационная отрасль напрямую зависит от тысяч сотрудников, занятых в обеспечении безопасности и управления воздушным движением. И хотя они считаются работниками критически важных служб, задержка выплат и нехватка персонала способны вызвать серьёзные сбои.
Последний крупный случай пришёлся на 2018 год. Тогда рейсы продолжали выполняться, но в работе аэропортов появились сбои:
Особенно остро проблемы проявились в Нью-Йорке (Ла-Гуардия), Атланте, Филадельфии и Нью-Джерси. Десять авиадиспетчеров, отказавшихся работать без зарплаты, вызвали задержки, которые затронули тысячи пассажиров.
По данным Министерства транспорта США, более 11 тысяч сотрудников Федерального управления гражданской авиации (FAA) могут потерять работу, если кризис затянется. Это отразится на:
Авиакомпании предупреждают: если штат сотрудников сократится, операции замедлятся, а задержки будут накапливаться.
Ассоциация туризма США оценила возможный ущерб отрасли в 1 млрд долларов еженедельно. Опрос Ipsos показал, что более половины американцев пересмотрели свои планы на поездки из-за шатдауна.
Если приостановка работы правительства продлится больше месяца, авиаперевозки могут столкнуться с серьёзным кризисом. Нехватка авиадиспетчеров создаст угрозу безопасности. В этом случае возможны массовые задержки и даже отмены. Для туристов это значит — планировать поездки с гибкими датами и возможностью возврата билетов.
Отменят ли мой рейс?
Скорее всего нет, но возможны задержки.
Стоит ли переносить поездку?
Если это короткая поездка и даты не критичны — лучше иметь запасные варианты.
Какие документы нужны для полёта?
Паспорт или водительское удостоверение, соответствующее стандарту REAL ID (с октября 2025 года он обязателен для внутренних рейсов в США).
Уточнения
Шатдаун (англ. Shutdown) — приостановка работы правительства США
