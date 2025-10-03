Авиахаос неминуем: 11 000 увольнений и приостановка правительства в США могут сорвать авиаперелёты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Остановка работы правительства в США — событие, которое на первый взгляд кажется далеким от жизни обычных путешественников. Однако именно она может повлиять на полёты и комфорт поездок. Дело в том, что авиационная отрасль напрямую зависит от тысяч сотрудников, занятых в обеспечении безопасности и управления воздушным движением. И хотя они считаются работниками критически важных служб, задержка выплат и нехватка персонала способны вызвать серьёзные сбои.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by Автор изображения: DALL·E 3 by OpenAI, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Что происходило во время прошлой приостановки

Последний крупный случай пришёлся на 2018 год. Тогда рейсы продолжали выполняться, но в работе аэропортов появились сбои:

  • сотрудники TSA (служба безопасности) начали массово уходить на больничные,
  • очереди на досмотр растянулись,
  • некоторые контрольно-пропускные пункты временно закрывали,
  • авиадиспетчеры в ряде аэропортов объявили забастовку.

Особенно остро проблемы проявились в Нью-Йорке (Ла-Гуардия), Атланте, Филадельфии и Нью-Джерси. Десять авиадиспетчеров, отказавшихся работать без зарплаты, вызвали задержки, которые затронули тысячи пассажиров.

Возможные последствия новой приостановки

По данным Министерства транспорта США, более 11 тысяч сотрудников Федерального управления гражданской авиации (FAA) могут потерять работу, если кризис затянется. Это отразится на:

  • инспекциях воздушных судов,
  • обучении новых специалистов,
  • приёме на работу,
  • проверках безопасности.

Авиакомпании предупреждают: если штат сотрудников сократится, операции замедлятся, а задержки будут накапливаться.

Ассоциация туризма США оценила возможный ущерб отрасли в 1 млрд долларов еженедельно. Опрос Ipsos показал, что более половины американцев пересмотрели свои планы на поездки из-за шатдауна.

А что если шатдаун затянется?

Если приостановка работы правительства продлится больше месяца, авиаперевозки могут столкнуться с серьёзным кризисом. Нехватка авиадиспетчеров создаст угрозу безопасности. В этом случае возможны массовые задержки и даже отмены. Для туристов это значит — планировать поездки с гибкими датами и возможностью возврата билетов.

FAQ

Отменят ли мой рейс?
Скорее всего нет, но возможны задержки.

Стоит ли переносить поездку?
Если это короткая поездка и даты не критичны — лучше иметь запасные варианты.

Какие документы нужны для полёта?
Паспорт или водительское удостоверение, соответствующее стандарту REAL ID (с октября 2025 года он обязателен для внутренних рейсов в США).

Мифы и правда

  • Миф: "Приостановка правительства = остановка полётов".
    Правда: рейсы продолжают выполняться, но с перебоями.
  • Миф: "Все сотрудники уходят домой".
    Правда: работники критически важных служб выходят на работу, но без гарантии зарплаты.
  • Миф: "Путешественников это не коснётся".
    Правда: задержки и длинные очереди затронут многих.

3 интересных факта

  1. В 2018 году из-за забастовки всего 10 авиадиспетчеров в США произошли массовые задержки рейсов.
  2. США — одна из немногих стран, где авиабезопасность зависит от федерального бюджета напрямую.
  3. Туризм приносил экономике США более 2 трлн долларов ежегодно, поэтому шатдаун особенно болезнен для отрасли.

Исторический контекст

  • 1981 год: крупная забастовка авиадиспетчеров в США, которая изменила подход к контролю воздушного движения.
  • 2013 год: шатдаун продолжался 16 дней, вызвав перебои в работе аэропортов.
  • 2018-2019 годы: рекордная приостановка длилась 35 дней и стала самой долгой в истории США.

Уточнения

Шатдаун (англ. Shutdown) — приостановка работы правительства США

