Жарим шашлыки на природе: где в Кургане устроить пикник, как в кино

4:39
Туризм

С окончанием лета желание собираться с друзьями на природе и жарить шашлык никуда не исчезает. В Кургане всё больше жителей находят решение — арендуют гриль-домики и глэмпинги, которые позволяют готовить мясо и отдыхать в комфорте даже в холодное время года. Здесь есть как уютные деревянные домики для небольшой компании, так и современные комплексы с панорамными окнами и бассейнами.

Глэмпинг
Фото: commons.wikimedia.org by Rezenkov-novookatovo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Глэмпинг

Где в Кургане можно арендовать гриль-домики

Федерация "Стрелец" (посёлок Увал)

Здесь предлагают аренду домика-гриль с мангальной зоной под открытым небом. Минимальное время бронирования — 2 часа. Первый час обойдётся в 1700 рублей, а последующие — по 1100. В комплект включены шампуры (10-12 штук), мангал и электрический чайник. Воду необходимо привезти с собой.

Глэмпинг "Лесные кварталы" (Усть-Утяк, Кетовский округ)

Современные домики в окружении природы — отличный вариант для тех, кто хочет совместить шашлыки с комфортным отдыхом.

  • Двухкомнатный домик: 10 000 руб. в будни и 12 000 руб. в выходные.
  • Трёхкомнатный: 12 000 руб. в будни и 14 000 руб. в выходные.
  • В стоимость включены полотенца, туалетные принадлежности, зона барбекю, сезонный бассейн без подогрева, детская площадка и бутилированная вода. Дополнительно можно заказать питание.

Трактир "Изба" (ул. Звёздная, 1)

Тёплый гриль-домик подходит для компаний до 12 человек. Гости могут готовить сами или заказать блюда из меню трактира со скидкой. В аренду входят посуда, шампуры, уголь для первой растопки, музыкальный центр. Стоимость:

  • 1200 руб. в час по будням;
  • 1400 руб. в час по выходным.
  • Минимальная аренда — 3 часа. При заказе на 4 часа пятый предоставляется бесплатно. Для именинников действуют скидки. Требуется депозит 3000 рублей.

Глэмпинг "Остров" (Голубые озёра)

Домик с гриль-зоной рассчитан на 8 гостей (до 13 человек с доплатой 200 руб. за каждого). Дети до 8 лет — бесплатно. В стоимость входит парковка одного авто, за дополнительную машину берут 400 рублей. Аренда стоит 1000 рублей в час. Посуда не предоставляется.

Советы шаг за шагом

  1. Определите формат отдыха: быстрые посиделки на пару часов или полноценные выходные.
  2. Рассчитайте бюджет: часовая аренда выгодна для короткой встречи, а глэмпинг лучше для ночёвки.
  3. Заранее уточните, входит ли посуда и уголь в стоимость.
  4. Бронируйте заранее в праздничные дни — популярные места занимают быстро.
  5. Для семейного отдыха выбирайте локации с детскими площадками и бассейнами.

А что если…

…вы не любите холод? Тогда лучше выбрать тёплые домики с отоплением и дополнительными услугами. Глэмпинги предлагают уютные варианты с панорамными окнами и кухонной техникой, где можно провести целые выходные.

FAQ

Как выбрать гриль-домик?
Ориентируйтесь на количество гостей, бюджет и набор услуг. Если важен комфорт, выбирайте глэмпинг, для компании — тёплый домик при трактире.

Сколько стоит отдых в гриль-домике?
От 1000 рублей в час до 14 000 рублей в сутки — цена зависит от формата, места и сезона.

Что взять с собой?
Посуда, напитки, продукты для шашлыка, вода. В некоторых местах предоставляют часть инвентаря.

Мифы и правда

  • Миф: гриль-домики доступны только летом.
    Правда: большинство оборудованы для отдыха и в холодное время.
  • Миф: везде предоставляют посуду.
    Правда: в некоторых локациях её нужно привозить.
  • Миф: глэмпинг слишком дорогой.
    Правда: если разделить сумму на компанию, стоимость становится доступной.

Исторический контекст

  • 2000-е годы: в Кургане были популярны только открытые мангальные зоны.
  • 2010-е: появились первые гриль-домики при базах отдыха.
  • 2020-е: тренд на глэмпинг и домики с панорамными окнами, сезон шашлыков перестал ограничиваться летом.

Уточнения

Курга́н — город в России, административный центр Курганской области. Основан в 1679 году крестьянином Тимофеем Невежиным; в 1782 году по указу Екатерины II получил статус города. Расположен в Южном Зауралье, на берегах Тобола (преимущественно на левом берегу). Город трудовой доблести с 15 января 2025 года.

Глэ́мпинг (англ. glamping) — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Впервые понятие glamping появилось в Великобритании в 2005 году в результате словослияния слов glamour и camping.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
