Здесь отпуск превращается в приключение: Канада ломает привычные туристические схемы

Канада остаётся одной из самых привлекательных стран для туристов. Здесь соединяются суровая северная природа и европейский шарм старинных городов. В одной поездке можно увидеть Ниагарский водопад, отправиться в поход по национальным паркам среди гор и ледников, покататься на лыжах в Уистлере или прогуляться по улочкам французского Квебека. Эта страна словно создана, чтобы удивлять: дикая природа соседствует с высокими технологиями и современной архитектурой.

Фото: commons.wikimedia.org by Óðinn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Парламентский холм в Оттаве

Висячий мост Капилано

Одним из символов Ванкувера считается подвесной мост Капилано. Его длина достигает 137 метров, а высота — 70 метров над рекой. Когда стоишь на середине и смотришь вниз, река кажется узким ручейком. Мост окружён хвойным лесом, а вечером подсвечивается огнями. Атмосфера усиливается тем, что мост слегка покачивается на ветру, добавляя прогулке элемент экстрима.

В парке, где расположен мост, проходят сезонные праздники: к Пасхе, Рождеству или Дню святого Валентина. Отсюда можно отправиться дальше — вглубь леса по другим подвесным мостам и тропинкам. Для гостей открыты кафе, ресторан и магазин сувениров. Встречаются хищные птицы: ястребы, совы, соколы.

Национальный парк Джаспер

Джаспер — крупнейший заповедник в Скалистых горах. Его площадь превышает 10 тысяч квадратных километров. Здесь соседствуют водопады, ледники, реки и альпийские луга. В парке обитает более 200 видов птиц, а также медведи гризли, росомахи, олени и лоси.

Не редкость — встретить медведя прямо на туристической тропе. Для таких случаев продаются специальные отпугивающие устройства: перцовые баллончики, ультразвуковые свистки и даже дымовые шашки. Но главное правило — уважать природу и сохранять дистанцию.

В Джаспере больше 1200 километров маршрутов, поэтому место найдётся как для активных путешественников, так и для тех, кто ищет уединение. В туристической зоне оборудованы кемпинги, отели, работает горнолыжный курорт. Зимой популярны лыжи и коньки, летом — рыбалка и походы к ледникам.

Горный курорт Уистлер

Расположенный недалеко от Ванкувера курорт Уистлер считается меккой для лыжников и сноубордистов. Здесь 200 трасс разного уровня сложности и 33 подъёмника, которые работают ежедневно. Зимой курорт принимает тысячи туристов, а летом превращается в центр активного отдыха: по склонам можно кататься на велосипедах, брать в аренду спортинвентарь и выбирать маршруты от лёгких до экстремальных.

Дорога к Уистлеру сама по себе достопримечательность: трасса "От моря до неба" считается одной из самых живописных в Канаде. А после катания можно отдохнуть в спа, поужинать в ресторане с национальной кухней или отправиться на экскурсию в горы.

Залив Фанди

Уникальное место на Атлантическом побережье — залив Фанди. Здесь фиксируются самые высокие приливы в мире: уровень воды за день поднимается и опускается до 17 метров. Утром можно прогуливаться по пляжу среди каменных скал-столбов, а к полудню это же место скрывается под водой.

Каждые шесть часов прилив сменяет отлив, и за один день можно увидеть оба явления. Популярны прогулки на каяках среди водоворотов. А после отлива на берегу остаётся множество морепродуктов: омары, гребешки, устрицы. Их готовят в местных кафе и ресторанах, а цены здесь заметно ниже, чем в крупных городах.

Монреаль и Квебек

Канада хранит и европейское наследие. Яркий пример — провинция Квебек, где французский язык и культура до сих пор определяют облик региона. Главный архитектурный символ — собор Нотр-Дам-де-Монреаль. Высота здания достигает 70 метров, а внутри туристов впечатляют узорчатые стены и витражи.

Здесь проводят венчания, а Селин Дион выбрала этот храм для собственной церемонии. Туристы могут посетить богослужения, экскурсии и световые шоу. В старом Квебеке узкие улочки, лестницы и средневековые дома создают ощущение, будто вы оказались во Франции.

Парламентский холм в Оттаве

В центре столицы Канады находится Парламентский холм — комплекс зданий, где принимает решения правительство. Это канадский аналог московского Кремля или вашингтонского Капитолия. Туристы могут попасть внутрь зданий в составе бесплатной экскурсии, а летом на площади проходят государственные праздники и концерты.

Си-Эн Тауэр

В Торонто возвышается одна из самых высоких башен в мире — Си-Эн Тауэр высотой 553 метра. Туристы поднимаются на смотровую площадку "Скай Тауэр" на уровне 447 метров. Экстремалам предлагают аттракцион "Прогулка по краю": можно выйти за пределы башни и пройтись по круговой платформе, пристёгнутой страховочными ремнями.

Плюсы и минусы поездки в Канаду

Плюсы Минусы Уникальная природа: ледники, водопады, залив Фанди Долгий и недешёвый перелёт Разнообразие активного отдыха круглый год Стоимость проживания выше средней Европейский шарм Монреаля и Квебека Суровый климат в северных регионах Развитая инфраструктура в туристических зонах Виза и строгие правила въезда

Вопросы и ответы

Нужна ли виза?

Да, гражданам России требуется канадская виза.

Когда лучше ехать?

Для активного отдыха в горах — зимой, для поездок по городам и паркам — летом и осенью.