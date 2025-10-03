Билеты тают быстрее, чем снег весной: бархатный сезон обрушил привычные ценники

Осень традиционно считается бархатным сезоном, и в этом году у туристов появился дополнительный повод для поездки — заметное снижение цен на авиабилеты. Сервис "Авиасейлс" подсчитал: по России осенью перелёты в среднем дешевле на 17% по сравнению с летом, а за границу — на 5%. Но некоторые направления выделяются особенно выгодными предложениями.
Наибольшая разница заметна в Сочи. Билеты в обе стороны упали в цене сразу на 39%. Если летом стоимость перелёта из Москвы составляла около 16-17 тысяч рублей, то в октябре билет можно найти от 10,2 тысячи. Из Петербурга он обойдётся примерно в 13,4 тысячи, а из Екатеринбурга — около 13 тысяч. Климат при этом остаётся мягким: в октябре воздух прогревается до +18°C, в ноябре — до +13°C.
Похожая ситуация в Минеральных Водах, где цены снизились на 18%. Из Москвы туда и обратно билет стоит примерно от 11 тысяч, из Петербурга — от 14,7 тысячи, а из Екатеринбурга — от 13,2 тысячи рублей. Погода также радует: +17°C — в октябре и около +10°C — в ноябре, сообщает "Царьград".
В Геленджике перелёты осенью обошлись туристам дешевле на 23%. Москва — около 17 тысяч рублей, Санкт-Петербург — 23 тысячи, Екатеринбург — почти 23 тысячи, но чаще с пересадкой. Температура в октябре держится в пределах +18°C, а в ноябре опускается до +12°C.
На международных направлениях снижение цен не столь значительное, но всё же заметное. Осенью перелёты в Ереван стали доступнее на 18%. Билет из Москвы обойдётся от 15,4 тысячи рублей, из Петербурга — от 21,8 тысячи, из Екатеринбурга — около 18,7 тысячи. Погода располагает к отдыху: +20°C в октябре и +13°C в ноябре.
В Тбилиси падение цен составило 11%. Из Москвы перелёт стоит около 28 тысяч рублей, из Петербурга — 27,8 тысячи, из Екатеринбурга — почти 27 тысяч. Температура держится на уровне +20°C в октябре и +13°C в ноябре.
Ташкент тоже вошёл в список более доступных направлений. Средний чек снизился на 10%. Перелёт туда и обратно из Москвы можно купить от 22,7 тысячи рублей, из Петербурга — примерно за ту же сумму (но чаще с пересадкой), а из Екатеринбурга — от 26,4 тысячи. В октябре здесь около +22°C, в ноябре — +14°C.
|Направление
|Лето (средняя цена, руб.)
|Осень (средняя цена, руб.)
|Снижение
|Сочи
|~16,7 тыс.
|~10,2 тыс.
|-39%
|Минеральные Воды
|~13,4 тыс.
|~11 тыс.
|-18%
|Геленджик
|~22 тыс.
|~17 тыс.
|-23%
|Ереван
|~18,8 тыс.
|~15,4 тыс.
|-18%
|Тбилиси
|~31,4 тыс.
|~28 тыс.
|-11%
|Ташкент
|~25,2 тыс.
|~22,7 тыс.
|-10%
Снижение цен объясняется спадом спроса после высокого сезона. Туристов меньше, погода становится мягче, а авиакомпании стараются заполнить рейсы более доступными тарифами. При этом осень на юге России и в Закавказье сохраняет комфортный климат: можно гулять, ездить на экскурсии, наслаждаться морскими видами без изнуряющей жары.
Главный плюс — цена. Перелёт в Сочи осенью обойдётся почти вдвое дешевле, чем летом. Ещё один плюс — меньше людей, что особенно приятно в популярных туристических зонах. Погода остаётся тёплой, но уже нет зноя.
Минусы тоже есть: купальный сезон практически закрыт, вечерами прохладно, а в ноябре возможны дожди и шторма. Кроме того, часть авиарейсов сокращается, и удобные прямые перелёты не всегда доступны.
Когда лучше всего лететь в Сочи осенью?
Оптимальное время — октябрь, когда ещё тепло, но туристов уже мало.
Сколько стоит перелёт из Москвы в Минеральные Воды?
Около 11 тысяч рублей туда и обратно.
Осень выгоднее весны?
Да, хотя весной билеты тоже дешевеют, но осенью комфортнее отдыхать из-за погоды.
Некоторые считают, что осенью отдыхать на юге России бессмысленно, ведь море уже холодное. Но бархатный сезон не ограничивается купанием: это время экскурсий, винных туров, прогулок в горах. Другой миф связан с перелётами: бытует мнение, что зимой цены минимальны. На самом деле осенью они часто падают сильнее — особенно в Сочи и Геленджике.
