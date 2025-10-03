Билет в один конец: новые правила перелётов с детьми могут создать неожиданные препятствия

С января 2026 года родители, планирующие поездки с детьми за пределы России, столкнутся с новыми требованиями. Если раньше несовершеннолетние до 14 лет могли выезжать в некоторые страны СНГ только по свидетельству о рождении, то теперь им понадобится заграничный паспорт. Однако системы бронирования авиакомпаний пока позволяют оформлять билеты по старым документам, что может привести к неприятным ситуациям уже на этапе вылета.

Почему правила изменились

Поправки внесены в Федеральный закон о порядке выезда и въезда в Россию. Их цель — унифицировать порядок пересечения границы и исключить разночтения. Теперь неважно, идёт ли речь о Турции, Абхазии, Казахстане или Киргизии: для ребёнка нужен загранпаспорт. Исключений не останется.

Юристы подчёркивают, что сам запрет касается именно процедуры пересечения границы, а не покупки авиабилетов. Но логично, что и механизмы бронирования должны быть приведены в соответствие.

"Если выехать по свидетельству будет нельзя, значит, и оформить на эти документы билеты нельзя будет. Перевозчики перестроятся, просто ещё не успели", — сказал один из юристов.

Проверка систем бронирования

В системе "Аэрофлота" при покупке билета для ребёнка система по умолчанию предлагает поле для загранпаспорта. Однако при замене на свидетельство бронирование проходит без ошибок и спокойно доводится до этапа оплаты.

С аналогичным результатом прошла проверка у S7 и "Победы": билеты можно купить, введя данные свидетельства. Система не сообщает о невозможности пересечения границы, хотя рейс приходится на конец января — период, когда новые правила уже вступят в силу.

Таким образом, высок риск, что родители приобретут билеты по документу, с которым их дети не смогут пересечь границу.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к поездке с ребёнком

Проверяйте документы заранее. Если у ребёнка нет загранпаспорта, подайте заявление как минимум за месяц до вылета. Используйте сервисы "Госуслуги" для подачи заявления онлайн — это ускоряет процесс. Уточняйте правила авиакомпании. Даже если система бронирования принимает свидетельство, лучше вводить данные загранпаспорта. Храните копии документов в облаке или на телефоне — пригодятся при утере оригиналов. При покупке тура через агентство уточняйте, что документы у ребёнка оформлены по новым правилам.

А что если…

Если семья уже приобрела билеты на январь 2026 года по свидетельству? В этом случае придётся в срочном порядке делать загранпаспорт. Сдать билеты получится не всегда, а штрафы и сборы могут оказаться выше стоимости самого документа.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы Минусы Единые требования для всех направлений Дополнительные расходы на оформление паспорта Снижение риска недоразумений на границе Загранпаспорт делают до 30 дней, что усложнит спонтанные поездки Соответствие международной практике Возможность купить билет по невыездному документу остаётся до изменений в системах авиакомпаний FAQ Как выбрать тип паспорта ребёнку — биометрический или обычный?

Биометрический действует 10 лет, но стоит дороже. Если ребёнок маленький и внешность быстро меняется, практичнее взять паспорт на 5 лет. Мифы и правда Миф: ребёнку до 14 лет для поездки в СНГ не нужен загранпаспорт.

Правда: с 20 января 2026 года без него выехать не получится.

Миф: свидетельство о рождении можно использовать для полётов внутри России.

Правда: для внутренних рейсов оно по-прежнему действует, но только внутри страны. Интересный факт Самая популярная страна для детского туризма из России по статистике — Турция. Исторический контекст В 2010-х заговорили о необходимости унифицировать порядок.

В 2025 году изменения закрепили законодательно, а вступают они в силу в январе 2026 года.