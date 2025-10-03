Билет в один конец: новые правила перелётов с детьми могут создать неожиданные препятствия

С января 2026 года родители, планирующие поездки с детьми за пределы России, столкнутся с новыми требованиями. Если раньше несовершеннолетние до 14 лет могли выезжать в некоторые страны СНГ только по свидетельству о рождении, то теперь им понадобится заграничный паспорт. Однако системы бронирования авиакомпаний пока позволяют оформлять билеты по старым документам, что может привести к неприятным ситуациям уже на этапе вылета.
Поправки внесены в Федеральный закон о порядке выезда и въезда в Россию. Их цель — унифицировать порядок пересечения границы и исключить разночтения. Теперь неважно, идёт ли речь о Турции, Абхазии, Казахстане или Киргизии: для ребёнка нужен загранпаспорт. Исключений не останется.
Юристы подчёркивают, что сам запрет касается именно процедуры пересечения границы, а не покупки авиабилетов. Но логично, что и механизмы бронирования должны быть приведены в соответствие.
"Если выехать по свидетельству будет нельзя, значит, и оформить на эти документы билеты нельзя будет. Перевозчики перестроятся, просто ещё не успели", — сказал один из юристов.
В системе "Аэрофлота" при покупке билета для ребёнка система по умолчанию предлагает поле для загранпаспорта. Однако при замене на свидетельство бронирование проходит без ошибок и спокойно доводится до этапа оплаты.
С аналогичным результатом прошла проверка у S7 и "Победы": билеты можно купить, введя данные свидетельства. Система не сообщает о невозможности пересечения границы, хотя рейс приходится на конец января — период, когда новые правила уже вступят в силу.
Таким образом, высок риск, что родители приобретут билеты по документу, с которым их дети не смогут пересечь границу.
Проверяйте документы заранее. Если у ребёнка нет загранпаспорта, подайте заявление как минимум за месяц до вылета.
Используйте сервисы "Госуслуги" для подачи заявления онлайн — это ускоряет процесс.
Уточняйте правила авиакомпании. Даже если система бронирования принимает свидетельство, лучше вводить данные загранпаспорта.
Храните копии документов в облаке или на телефоне — пригодятся при утере оригиналов.
При покупке тура через агентство уточняйте, что документы у ребёнка оформлены по новым правилам.
Если семья уже приобрела билеты на январь 2026 года по свидетельству? В этом случае придётся в срочном порядке делать загранпаспорт. Сдать билеты получится не всегда, а штрафы и сборы могут оказаться выше стоимости самого документа.
|Плюсы
|Минусы
|Единые требования для всех направлений
|Дополнительные расходы на оформление паспорта
|Снижение риска недоразумений на границе
|Загранпаспорт делают до 30 дней, что усложнит спонтанные поездки
|Соответствие международной практике
|Возможность купить билет по невыездному документу остаётся до изменений в системах авиакомпаний
Как выбрать тип паспорта ребёнку — биометрический или обычный?
Биометрический действует 10 лет, но стоит дороже. Если ребёнок маленький и внешность быстро меняется, практичнее взять паспорт на 5 лет.
Миф: ребёнку до 14 лет для поездки в СНГ не нужен загранпаспорт.
Правда: с 20 января 2026 года без него выехать не получится.
Миф: свидетельство о рождении можно использовать для полётов внутри России.
Правда: для внутренних рейсов оно по-прежнему действует, но только внутри страны.
Самая популярная страна для детского туризма из России по статистике — Турция.
В 2010-х заговорили о необходимости унифицировать порядок.
В 2025 году изменения закрепили законодательно, а вступают они в силу в январе 2026 года.
