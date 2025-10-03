Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Итальянцы бросили вызов немцам: стиль и цена против репутации
Хотите сгибаться как йог? Несколько минут растяжки в день — и мышцы перестанут ворчать
Рэпер Пи Диди и его тёмное прошлое: за какие деяния музыкант принёс публичное покаяние
Красный устарел, чёрный надоел: вот чем оттенок вишнёвая кола неожиданно покорил салоны и соцсети
В России предложили повысить пенсии до 35 тысяч: новая цифра для миллионов
Этот десерт пахнет детством: манные биточки снова покоряют кухни
Любопытная история происхождения: в честь какого киногероя на самом деле назвали Квентина Тарантино
Ледяная тюрьма исчезнет навсегда: простой приём превращает морозилку в сияющую камеру без следа инея
Ford прощается с Focus в Европе: легендарная модель уходит без преемника

Билет в один конец: новые правила перелётов с детьми могут создать неожиданные препятствия

4:32
Туризм

С января 2026 года родители, планирующие поездки с детьми за пределы России, столкнутся с новыми требованиями. Если раньше несовершеннолетние до 14 лет могли выезжать в некоторые страны СНГ только по свидетельству о рождении, то теперь им понадобится заграничный паспорт. Однако системы бронирования авиакомпаний пока позволяют оформлять билеты по старым документам, что может привести к неприятным ситуациям уже на этапе вылета.

Аэропорт
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Аэропорт

Почему правила изменились

Поправки внесены в Федеральный закон о порядке выезда и въезда в Россию. Их цель — унифицировать порядок пересечения границы и исключить разночтения. Теперь неважно, идёт ли речь о Турции, Абхазии, Казахстане или Киргизии: для ребёнка нужен загранпаспорт. Исключений не останется.

Юристы подчёркивают, что сам запрет касается именно процедуры пересечения границы, а не покупки авиабилетов. Но логично, что и механизмы бронирования должны быть приведены в соответствие.

"Если выехать по свидетельству будет нельзя, значит, и оформить на эти документы билеты нельзя будет. Перевозчики перестроятся, просто ещё не успели", — сказал один из юристов.

Проверка систем бронирования

В системе "Аэрофлота" при покупке билета для ребёнка система по умолчанию предлагает поле для загранпаспорта. Однако при замене на свидетельство бронирование проходит без ошибок и спокойно доводится до этапа оплаты.

С аналогичным результатом прошла проверка у S7 и "Победы": билеты можно купить, введя данные свидетельства. Система не сообщает о невозможности пересечения границы, хотя рейс приходится на конец января — период, когда новые правила уже вступят в силу.

Таким образом, высок риск, что родители приобретут билеты по документу, с которым их дети не смогут пересечь границу.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к поездке с ребёнком

  1. Проверяйте документы заранее. Если у ребёнка нет загранпаспорта, подайте заявление как минимум за месяц до вылета.

  2. Используйте сервисы "Госуслуги" для подачи заявления онлайн — это ускоряет процесс.

  3. Уточняйте правила авиакомпании. Даже если система бронирования принимает свидетельство, лучше вводить данные загранпаспорта.

  4. Храните копии документов в облаке или на телефоне — пригодятся при утере оригиналов.

  5. При покупке тура через агентство уточняйте, что документы у ребёнка оформлены по новым правилам.

А что если…

Если семья уже приобрела билеты на январь 2026 года по свидетельству? В этом случае придётся в срочном порядке делать загранпаспорт. Сдать билеты получится не всегда, а штрафы и сборы могут оказаться выше стоимости самого документа.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы Минусы
Единые требования для всех направлений Дополнительные расходы на оформление паспорта
Снижение риска недоразумений на границе Загранпаспорт делают до 30 дней, что усложнит спонтанные поездки
Соответствие международной практике Возможность купить билет по невыездному документу остаётся до изменений в системах авиакомпаний

FAQ

Как выбрать тип паспорта ребёнку — биометрический или обычный?
Биометрический действует 10 лет, но стоит дороже. Если ребёнок маленький и внешность быстро меняется, практичнее взять паспорт на 5 лет.

Мифы и правда

  • Миф: ребёнку до 14 лет для поездки в СНГ не нужен загранпаспорт.
    Правда: с 20 января 2026 года без него выехать не получится.

  • Миф: свидетельство о рождении можно использовать для полётов внутри России.
    Правда: для внутренних рейсов оно по-прежнему действует, но только внутри страны.

Интересный факт

Самая популярная страна для детского туризма из России по статистике — Турция.

Исторический контекст

  • В 2010-х заговорили о необходимости унифицировать порядок.

  • В 2025 году изменения закрепили законодательно, а вступают они в силу в январе 2026 года.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Еда и рецепты
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Наука и техника
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Россия закроет небо над Ираном и Ираком. Израилю надо задуматься Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Последние материалы
Больше не по карману? На сколько выросли цены на корма для животных в России
Два урожая вместо одного: оригинальный приём поможет превратить огород в золотую жилу
Роскошная жизнь под арестом: суд заморозил активы Аквариума и Азии Транс Трэвэл на 999 млн рублей
Джон Стюарт ворвался в монолог Джимми Киммела: как комики ответили на угрозы Трампа
Космос на скорости гигабита: российские студенты создают модем, который ускорит передачу данных малых спутников
Владельцам собак приготовиться: в Госдуму внесен список из 12 пород, которых могут запретить в квартирах
Как перестать бояться мнения окружающих: путь к уверенности и внутренней опоре
Минус боли и плюс уверенность: пресс и спина становятся сильнее без зала благодаря этой тренировке
Сладость борется с остеопорозом: венгерский пирог, в котором кальция больше, чем в сыре и молоке
Беременная Муцениеце без прикрас: звезда раскрыла свой вес и рассказала о состоянии накануне родов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.