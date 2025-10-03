Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Согревающий десерт сезона — пирог, который хочется есть горячим с молоком
От Чукотки до Казани: выставка Родные мотивы на BRICS+ Fashion Summit
Кадыров потребовал от Шаманова встать на колени: спор в Госдуме превратился в личную дуэль
Тайны кастинга: почему дочь Ирины Гринёвой не получила роль – актриса в недоумении
Ноги чешутся, ногти крошатся? Так начинается инфекция, которую подцепить проще, чем простуду
Найден ключ к древним вулканам: Кембридж установил причину извержений 60 млн лет назад
Счастья хотели, а получили желтые листья: спатифиллум мстит хозяйке за халатность
Сколько вы платите государству: размер исполнительского сбора
Когда зеркало врёт, а фен добивает: ошибки, что превращают локоны в прах

Новый Мамисон обещает разорвать рынок: Кавказ готовит лыжникам сюрприз

4:40
Туризм

В Северной Осетии готовят к официальному открытию новый горнолыжный курорт "Мамисон". Его называют долгожданным проектом и ключевым шагом в развитии туризма региона. Первая тестовая эксплуатация уже состоялась весной, а полноценный запуск ожидается в начале зимнего сезона.

Катание на лыжах
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Катание на лыжах

"Мамисон — это наш долгожданный курорт. Есть уже даже такая фраза: "Мамисон — это уже не сон"", — сказал министр экономического развития Республики Северная Осетия-Алания Марат Сокаев.

По словам министра, курорт с первых дней доказал свою перспективность: заработали гондольная и кресельная канатные дороги, открылись трассы протяженностью 10 километров. К моменту официального открытия добавят ещё девять километров.

"Мамисон": что ждет туристов

Объект возводится на территории особой экономической зоны. Уже зарегистрировано 13 резидентов, а к первому сезону туристов примет эко-деревня с глэмпингами и домиками. На старте подготовлено около 200 мест для размещения, в будущем появятся отели, рестораны и пункты проката.

Старт работы первой очереди канатной дороги намечен на 1 ноября, но точное начало сезона зависит от погоды и снегопада. Планируется, что к 2030 году курорт предложит более 40 километров трасс, несколько современных подъемников и до 3 тысяч мест для проживания.

Советы шаг за шагом: как выбрать курорт

  1. Определите уровень катания: новичку подойдут Белокуриха или Бобровый лог, а опытным спортсменам — Эльбрус или Шерегеш.

  2. Обратите внимание на доступность: до Красной Поляны удобнее всего добираться самолетом, Шерегеш требует пересадки, а Бобровый лог находится прямо в крупном городе.

  3. Продумайте размещение: ищите гостиницу или апартаменты заранее, особенно в пиковые даты.

  4. Сравните развлечения: если важны СПА, бары и клубы — это Сочи; если нужен спокойный отдых — Архыз или Белокуриха.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ехать без брони жилья → Последствие: завышенные цены или отсутствие номеров → Альтернатива: бронирование через сервисы заранее.

  • Ошибка: экономия на снаряжении → Последствие: травмы или дискомфорт → Альтернатива: аренда в прокате или покупка качественного инвентаря.

А что если…

Что делать, если снегопад задерживается? Многие курорты, включая Красную Поляну и "Мамисон", используют системы искусственного оснежения. Это значит, что катание возможно даже в малоснежные годы.

Плюсы и минусы российских курортов

Плюсы Минусы
Большой выбор курортов разного уровня Развитие инфраструктуры неравномерное
Доступные цены по сравнению с Европой Иногда нестабильные погодные условия
Возможность сочетать отдых и лечение (Белокуриха) Очереди на популярных курортах
Уникальные пейзажи Кавказа и Алтая Долгий перелет до Сибири

FAQ

Как выбрать горнолыжный курорт новичку?
Лучше остановиться на курортах с мягкими и короткими трассами — Белокуриха, Бобровый лог, Архыз.

Что лучше — Эльбрус или Шерегеш?
Эльбрус интересен высотой и экстремальными трассами, а Шерегеш — стабильным снегом и развитым апре-ски.

Мифы и правда

  • Миф: в России мало горнолыжных курортов.
    Правда: их десятки, от Сочи до Сибири и Алтая.

  • Миф: отдых на Кавказе небезопасен.
    Правда: современные курорты охраняются, туристическая инфраструктура отвечает стандартам.

Интерсные факты

  1. Белокуриха известна не только трассами, но и минеральными источниками.

  2. Бобровый лог — единственный крупный горнолыжный курорт, находящийся прямо в черте миллионного города.

Исторический контекст

  • 1960-е годы — активное развитие Домбая, ставшего символом советского горнолыжного отдыха.

  • 1980-е — строительство объектов Красной Поляны, но массовый туризм пришёл позже.

  • 2014 год — Олимпиада в Сочи дала мощный толчок развитию курортов мирового уровня.

  • 2020-е — запуск новых проектов в кластере "Кавказ.РФ": Архыз, Ведучи, Мамисон.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Домашние животные
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Колёса наперекосяк: зачем водители ставят шины вперёд ногами
Авто
Колёса наперекосяк: зачем водители ставят шины вперёд ногами
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Россия закроет небо над Ираном и Ираком. Израилю надо задуматься Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Сказка или реальность: вот почему персик из косточки может стать крепче сортового
Сказка или реальность: вот почему персик из косточки может стать крепче сортового
Последние материалы
Сколько вы платите государству: размер исполнительского сбора
Когда зеркало врёт, а фен добивает: ошибки, что превращают локоны в прах
От эйфории до ломоты: секрет превращения крепатуры в двигатель силы и прогресса
Китайцам вход закрыт: почему Haval не стал народным такси
Молчаливая пытка для попугая: три вещи в вашем доме, которые медленно его убивают
Выложился на 10 из 10: Тейлор Свифт впервые раскрыла подробности предложения руки и сердца
Хуже, чем Пи Дидди: почему Ким Кардашьян подала иск против бывшего бойфренда Рэя Джея
Правильное дыхание против переедания: избавьтесь от лишних килограммов без усилий
Незаметный убийца суставов: какую обувь нужно выбирать тем, кто весь день на ногах
Человеческое любопытство против бездны: что скрывают странные кольца во Вселенной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.