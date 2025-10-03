Новый Мамисон обещает разорвать рынок: Кавказ готовит лыжникам сюрприз

В Северной Осетии готовят к официальному открытию новый горнолыжный курорт "Мамисон". Его называют долгожданным проектом и ключевым шагом в развитии туризма региона. Первая тестовая эксплуатация уже состоялась весной, а полноценный запуск ожидается в начале зимнего сезона.
"Мамисон — это наш долгожданный курорт. Есть уже даже такая фраза: "Мамисон — это уже не сон"", — сказал министр экономического развития Республики Северная Осетия-Алания Марат Сокаев.
По словам министра, курорт с первых дней доказал свою перспективность: заработали гондольная и кресельная канатные дороги, открылись трассы протяженностью 10 километров. К моменту официального открытия добавят ещё девять километров.
Объект возводится на территории особой экономической зоны. Уже зарегистрировано 13 резидентов, а к первому сезону туристов примет эко-деревня с глэмпингами и домиками. На старте подготовлено около 200 мест для размещения, в будущем появятся отели, рестораны и пункты проката.
Старт работы первой очереди канатной дороги намечен на 1 ноября, но точное начало сезона зависит от погоды и снегопада. Планируется, что к 2030 году курорт предложит более 40 километров трасс, несколько современных подъемников и до 3 тысяч мест для проживания.
Определите уровень катания: новичку подойдут Белокуриха или Бобровый лог, а опытным спортсменам — Эльбрус или Шерегеш.
Обратите внимание на доступность: до Красной Поляны удобнее всего добираться самолетом, Шерегеш требует пересадки, а Бобровый лог находится прямо в крупном городе.
Продумайте размещение: ищите гостиницу или апартаменты заранее, особенно в пиковые даты.
Сравните развлечения: если важны СПА, бары и клубы — это Сочи; если нужен спокойный отдых — Архыз или Белокуриха.
Ошибка: ехать без брони жилья → Последствие: завышенные цены или отсутствие номеров → Альтернатива: бронирование через сервисы заранее.
Ошибка: экономия на снаряжении → Последствие: травмы или дискомфорт → Альтернатива: аренда в прокате или покупка качественного инвентаря.
Что делать, если снегопад задерживается? Многие курорты, включая Красную Поляну и "Мамисон", используют системы искусственного оснежения. Это значит, что катание возможно даже в малоснежные годы.
|Плюсы
|Минусы
|Большой выбор курортов разного уровня
|Развитие инфраструктуры неравномерное
|Доступные цены по сравнению с Европой
|Иногда нестабильные погодные условия
|Возможность сочетать отдых и лечение (Белокуриха)
|Очереди на популярных курортах
|Уникальные пейзажи Кавказа и Алтая
|Долгий перелет до Сибири
Как выбрать горнолыжный курорт новичку?
Лучше остановиться на курортах с мягкими и короткими трассами — Белокуриха, Бобровый лог, Архыз.
Что лучше — Эльбрус или Шерегеш?
Эльбрус интересен высотой и экстремальными трассами, а Шерегеш — стабильным снегом и развитым апре-ски.
Миф: в России мало горнолыжных курортов.
Правда: их десятки, от Сочи до Сибири и Алтая.
Миф: отдых на Кавказе небезопасен.
Правда: современные курорты охраняются, туристическая инфраструктура отвечает стандартам.
Белокуриха известна не только трассами, но и минеральными источниками.
Бобровый лог — единственный крупный горнолыжный курорт, находящийся прямо в черте миллионного города.
1960-е годы — активное развитие Домбая, ставшего символом советского горнолыжного отдыха.
1980-е — строительство объектов Красной Поляны, но массовый туризм пришёл позже.
2014 год — Олимпиада в Сочи дала мощный толчок развитию курортов мирового уровня.
2020-е — запуск новых проектов в кластере "Кавказ.РФ": Архыз, Ведучи, Мамисон.
