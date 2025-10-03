Новый Мамисон обещает разорвать рынок: Кавказ готовит лыжникам сюрприз

4:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Северной Осетии готовят к официальному открытию новый горнолыжный курорт "Мамисон". Его называют долгожданным проектом и ключевым шагом в развитии туризма региона. Первая тестовая эксплуатация уже состоялась весной, а полноценный запуск ожидается в начале зимнего сезона.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Катание на лыжах

"Мамисон — это наш долгожданный курорт. Есть уже даже такая фраза: "Мамисон — это уже не сон"", — сказал министр экономического развития Республики Северная Осетия-Алания Марат Сокаев.

По словам министра, курорт с первых дней доказал свою перспективность: заработали гондольная и кресельная канатные дороги, открылись трассы протяженностью 10 километров. К моменту официального открытия добавят ещё девять километров.

"Мамисон": что ждет туристов

Объект возводится на территории особой экономической зоны. Уже зарегистрировано 13 резидентов, а к первому сезону туристов примет эко-деревня с глэмпингами и домиками. На старте подготовлено около 200 мест для размещения, в будущем появятся отели, рестораны и пункты проката.

Старт работы первой очереди канатной дороги намечен на 1 ноября, но точное начало сезона зависит от погоды и снегопада. Планируется, что к 2030 году курорт предложит более 40 километров трасс, несколько современных подъемников и до 3 тысяч мест для проживания.

Советы шаг за шагом: как выбрать курорт

Определите уровень катания: новичку подойдут Белокуриха или Бобровый лог, а опытным спортсменам — Эльбрус или Шерегеш. Обратите внимание на доступность: до Красной Поляны удобнее всего добираться самолетом, Шерегеш требует пересадки, а Бобровый лог находится прямо в крупном городе. Продумайте размещение: ищите гостиницу или апартаменты заранее, особенно в пиковые даты. Сравните развлечения: если важны СПА, бары и клубы — это Сочи; если нужен спокойный отдых — Архыз или Белокуриха.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ехать без брони жилья → Последствие: завышенные цены или отсутствие номеров → Альтернатива: бронирование через сервисы заранее.

Ошибка: экономия на снаряжении → Последствие: травмы или дискомфорт → Альтернатива: аренда в прокате или покупка качественного инвентаря.

А что если…

Что делать, если снегопад задерживается? Многие курорты, включая Красную Поляну и "Мамисон", используют системы искусственного оснежения. Это значит, что катание возможно даже в малоснежные годы.

Плюсы и минусы российских курортов

Плюсы Минусы Большой выбор курортов разного уровня Развитие инфраструктуры неравномерное Доступные цены по сравнению с Европой Иногда нестабильные погодные условия Возможность сочетать отдых и лечение (Белокуриха) Очереди на популярных курортах Уникальные пейзажи Кавказа и Алтая Долгий перелет до Сибири FAQ Как выбрать горнолыжный курорт новичку?

Лучше остановиться на курортах с мягкими и короткими трассами — Белокуриха, Бобровый лог, Архыз. Что лучше — Эльбрус или Шерегеш?

Эльбрус интересен высотой и экстремальными трассами, а Шерегеш — стабильным снегом и развитым апре-ски. Мифы и правда Миф: в России мало горнолыжных курортов.

Правда: их десятки, от Сочи до Сибири и Алтая.

Миф: отдых на Кавказе небезопасен.

Правда: современные курорты охраняются, туристическая инфраструктура отвечает стандартам. Интерсные факты Белокуриха известна не только трассами, но и минеральными источниками. Бобровый лог — единственный крупный горнолыжный курорт, находящийся прямо в черте миллионного города. Исторический контекст 1960-е годы — активное развитие Домбая, ставшего символом советского горнолыжного отдыха.

1980-е — строительство объектов Красной Поляны, но массовый туризм пришёл позже.

2014 год — Олимпиада в Сочи дала мощный толчок развитию курортов мирового уровня.

2020-е — запуск новых проектов в кластере "Кавказ.РФ": Архыз, Ведучи, Мамисон.