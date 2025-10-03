Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте о затхлом запахе: вот как быстро высушить бельё осенью — 3 секрета
Экспресс-маникюр: секрет ухоженных ногтей, когда времени в обрез
Ксения Собчак пересеклась с Джонни Деппом в Париже: неожиданное сравнение актёра с российским бизнесменом
Похоже на чизкейк, но легче вдвое: готовим рикоттовый торт без глютена и сахара
Татьяна Лазарева* отказалась обсуждать коллег из России: резкий ответ украинской журналистке
Испания в красной зоне: как Ибица справляется с потопом, которого не видели 70 лет
Тайна активного долголетия: как эндокринологи учат обманывать старение и сохранять силу после 60 лет
За год до статуса востребовано: как Варна-Батуми стала связующим звеном между Европой и Азией
От любви к отстранённости: тревожные сигналы, что ваш питомец теряет радость жизни

Африканский кошмар: туристы едва спаслись от разъярённой слонихи

Туризм

Сафари в Ботсване давно считается одним из самых ярких способов соприкоснуться с дикой природой Африки. Но рядом с захватывающими впечатлениями скрываются и реальные риски.

Африканский слон
Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License
Африканский слон

Недавний инцидент в водно-болотных угодьях страны наглядно показал, как близость к диким животным может обернуться смертельной опасностью.

Как всё произошло

Группа туристов, в основном из США и Великобритании, отправилась в традиционное сафари на каноэ (мокоро) по заболоченным угодьям. Всё шло спокойно, пока лодки не оказались слишком близко к детёнышам слонов.

  • Реакция матери. Слониха мгновенно восприняла приближение как угрозу.

  • Атака. С мощным рыком и топотом она кинулась к лодкам, ударила ближайшие каноэ хоботом и перевернула их.

  • Критический момент. Туристы оказались в воде, а одна из женщин была прижата к мелководью. Её жизнь висела на волоске — только случайность спасла её от гибели.

Видео происшествия, снятое другими участниками сафари, быстро разошлось в соцсетях.

Последствия

  • Туристка отделалась сильным испугом и ушибами, но без серьёзных травм.

  • Часть участников потеряла фотоаппаратуру и телефоны.

  • Организаторам сафари пришлось срочно эвакуировать группу и прекратить маршрут.

Инцидент поднял вопросы о безопасности сафари-туров и ответственности гидов, которые допустили чрезмерное сближение с дикими животными.

Биология и поведение слонов

  • Семейная структура. Слонихи яростно защищают потомство. Подобные атаки происходят, когда животные чувствуют угрозу.

  • Размер и сила. Взрослая слониха весит до 7 тонн и способна перевернуть лодку одним движением.

  • Отсутствие хищников. У африканских слонов нет естественных врагов, кроме человека. Поэтому их агрессия направлена в первую очередь на защиту стада.

Экологический и социальный контекст

  • Ботсвана — оплот слонов. Здесь проживает около трети мировой популяции этих животных.

  • Туризм и охрана природы. Страна зарабатывает миллионы на сафари, но баланс между защитой природы и коммерцией остаётся хрупким.

  • Сложные решения. В 2019 году власти сняли запрет на охоту на слонов, что вызвало критику экологов.

Советы туристам

  1. Соблюдайте дистанцию. Никогда не приближайтесь к детёнышам животных.

  2. Доверяйте проводникам. Но не стесняйтесь уточнять правила безопасности перед началом тура.

  3. Будьте готовы к экстренной ситуации. Лёгкая одежда, спасательный жилет и понимание сигналов гидов могут спасти жизнь.

  4. Не используйте вспышку и громкие звуки. Это раздражает животных.

  5. Сохраняйте спокойствие. Паника только усугубляет ситуацию.

FAQ

❓ Почему слоница атаковала каноэ?
Она защищала своих детёнышей, восприняв приближение лодок как угрозу.

❓ Можно ли было избежать инцидента?
Да, если бы группа соблюдала дистанцию и не пыталась приблизиться для фото.

❓ Часто ли происходят нападения слонов на туристов?
Такие случаи редки, но они случаются, особенно когда нарушаются правила безопасности.

❓ Опасно ли кататься на мокоро?
Само по себе — нет, если гиды опытны и соблюдают дистанцию. Основная угроза — неожиданное поведение животных.

❓ Как реагировать, если слон атакует?
Не шуметь, не убегать в воду, а по возможности оставаться в лодке и следовать указаниям гида.

Добавим к публикации отдельный блок о юридической стороне сафари в Ботсване, чтобы материал был более полным и полезным.

Правовые аспекты сафари в Ботсване

Государственное регулирование

Сафари в Ботсване регулируется Министерством туризма и охраны окружающей среды. Деятельность туроператоров лицензируется, а гиды обязаны проходить обучение и сертификацию. Основные требования:

  • соблюдение дистанции при наблюдении за животными;

  • запрет на преследование или намеренное провоцирование животных;

  • ограничение на количество лодок и автомобилей вблизи одного стада;

  • обязательное наличие средств связи и аварийного оборудования.

Ответственность туроператоров

Организаторы сафари несут прямую ответственность за безопасность туристов. В случае происшествия:

  • компания обязана оказать помощь пострадавшим;

  • может быть проведено расследование на предмет нарушения правил безопасности;

  • в случае серьёзной халатности лицензия может быть приостановлена или отозвана.

Конфликт между туризмом и охраной природы

Хотя туризм приносит стране значительные доходы, власти подчёркивают, что приоритет остаётся за сохранением дикой природы. С 2019 года, после частичной отмены запрета на охоту на слонов, экологические организации требуют ужесточить контроль за туристическими программами и ввести новые правила, чтобы снизить риск подобных инцидентов.

Инцидент в Ботсване — напоминание о том, что сафари не является аттракционом, а дикая природа — не зоопарк.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Окна скинули одежду: интерьер оживает, когда вместо занавесок выбирают стильные экорешения
Недвижимость
Окна скинули одежду: интерьер оживает, когда вместо занавесок выбирают стильные экорешения
Балтийский патруль: Швеция поднялась на борт российского корабля
Военные новости
Балтийский патруль: Швеция поднялась на борт российского корабля
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Домашние животные
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Война на морских просторах: сколько танкеров окажется в ловушке Макрона в ближайшие дни? Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Пять растений для октябрьского чуда: весной сад взорвётся цветами без вашей помощи
Удручающее состояние: Андрей Малахов нашёл заброшенные могилы звёзд советского кино
Удручающее состояние: Андрей Малахов нашёл заброшенные могилы звёзд советского кино
Последние материалы
Испания в красной зоне: как Ибица справляется с потопом, которого не видели 70 лет
За год до статуса востребовано: как Варна-Батуми стала связующим звеном между Европой и Азией
От любви к отстранённости: тревожные сигналы, что ваш питомец теряет радость жизни
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Осенью клубника думает о весне: как заложить богатый урожай уже сейчас и избежать ошибок на грядке
Мини-набор в сумочке: палочка-выручалочка для макияжа и свежести на ходу
Под маской блеска: почему Киркоров засыпает под хорроры и просыпается с тревогой
Секрет ленивого десерта: мягкий шоколадный кекс в кружке с тягучей прослойкой внутри удивит даже гурманов
Это упражнение задействует пресс, спину и ягодицы одновременно — и всё без зала
Бизнес на первом этаже — это война с соседями: одна ошибка может стоить вам миллионы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.