Испания в красной зоне: как Ибица справляется с потопом, которого не видели 70 лет

На этой неделе Испанию потрясли необычайные погодные условия. Национальная метеорологическая служба AEMET объявила красную степень готовности, предупредив о "чрезвычайном риске" из-за обильных дождей и угрозы масштабных наводнений.
В центре событий оказались острова Ибица и Форментера, где в течение суток выпало рекордное количество осадков, превысившее многолетние нормы.
В городе Ибица за 24 часа выпало 254 мм осадков - это более половины от среднего годового показателя.
В аэропорту Ибицы зафиксировано 174 мм, что стало самым высоким значением с 1952 года.
На острове Форментера выпало 109 мм.
Эти цифры означают не просто статистический рекорд: улицы оказались под водой, подвалы затоплены, движение транспорта нарушено.
Спасательные службы Ибицы только за день отреагировали на 132 вызова.
Основные причины: затопленные дома, обрушенные деревья, перекрытые дороги.
Пожарные спасли около 15 человек, заблокированных в лифтах, автомобилях и квартирах на первых этажах.
Транспорт и инфраструктура:
Автобусное сообщение с городом Ибица полностью приостановлено.
Школы отменили занятия.
Многие медицинские приёмы пришлось перенести.
В аэропорту произошли протечки воды и локальные возгорания, но большая часть рейсов выполнялась, хотя с задержками и изменением маршрутов.
Для ликвидации последствий чрезвычайного положения на Балеарские острова было направлено подразделение Испанского военного корпуса по чрезвычайным ситуациям (UME).
Жители получали предупреждения напрямую на мобильные телефоны с рекомендацией:
избегать поездок,
оставаться дома,
перемещаться на верхние этажи в случае затопления.
Метеорологи AEMET уверены, что ситуация начнёт стабилизироваться. Ожидается, что к концу недели шторм утихнет, и погода вернётся в норму. Однако синоптики подчеркивают: в условиях изменения климата аномальные дожди могут становиться всё более частыми.
254 мм осадков в Ибице за сутки — рекорд последних десятилетий.
Красный уровень тревоги AEMET — самый высокий, применяется только при экстремальной угрозе жизни и имуществу.
Подобные эпизоды связывают с усилением средиземноморских циклонов.
Следите за предупреждениями AEMET. Подписка на оповещения помогает среагировать вовремя.
Не оставляйте машины на улицах, подверженных затоплению. Автомобили — одна из главных жертв подобных ливней.
Храните документы и электронику выше уровня пола. Даже 20-30 см воды могут повредить ценное имущество.
Избегайте подвалов. Это самые опасные места при резком подъёме воды.
Запаситесь фонарями и питьевой водой. Отключения электроэнергии в таких условиях — не редкость.
❓ Почему выпало столько дождя за короткое время?
Аномальные ливни вызваны сочетанием средиземноморского циклона и насыщенного влагой воздуха, что привело к интенсивным осадкам.
❓ Это часто случается на Балеарах?
Нет, такие масштабы редки. Обычно Ибица получает менее 500 мм осадков в год, но половина этой нормы выпала всего за один день.
❓ Безопасно ли сейчас ехать на Ибицу или Форментеру?
Власти советуют отложить поездки в ближайшие дни. Ситуация постепенно нормализуется, но последствия наводнения ещё устраняются.
❓ Почему вмешалась армия?
Из-за масштаба разрушений и угрозы жизням граждан было принято решение подключить военные подразделения для помощи местным службам.
❓ Когда погода вернётся в норму?
По прогнозам AEMET, стабилизация ожидается ближе к выходным, однако новые осадки возможны и позже.
Ситуация на Балеарских островах показала, насколько уязвимыми могут быть даже популярные туристические регионы перед лицом климатических аномалий.
