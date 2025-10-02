Испания в красной зоне: как Ибица справляется с потопом, которого не видели 70 лет

На этой неделе Испанию потрясли необычайные погодные условия. Национальная метеорологическая служба AEMET объявила красную степень готовности, предупредив о "чрезвычайном риске" из-за обильных дождей и угрозы масштабных наводнений.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Наводнение

В центре событий оказались острова Ибица и Форментера, где в течение суток выпало рекордное количество осадков, превысившее многолетние нормы.

Рекордные дожди и последствия

В городе Ибица за 24 часа выпало 254 мм осадков - это более половины от среднего годового показателя.

В аэропорту Ибицы зафиксировано 174 мм , что стало самым высоким значением с 1952 года.

На острове Форментера выпало 109 мм.

Эти цифры означают не просто статистический рекорд: улицы оказались под водой, подвалы затоплены, движение транспорта нарушено.

Чрезвычайная ситуация

Спасательные службы Ибицы только за день отреагировали на 132 вызова .

Основные причины: затопленные дома, обрушенные деревья, перекрытые дороги.

Пожарные спасли около 15 человек, заблокированных в лифтах, автомобилях и квартирах на первых этажах.

Транспорт и инфраструктура:

Автобусное сообщение с городом Ибица полностью приостановлено.

Школы отменили занятия.

Многие медицинские приёмы пришлось перенести.

В аэропорту произошли протечки воды и локальные возгорания, но большая часть рейсов выполнялась, хотя с задержками и изменением маршрутов.

Армия приходит на помощь

Для ликвидации последствий чрезвычайного положения на Балеарские острова было направлено подразделение Испанского военного корпуса по чрезвычайным ситуациям (UME).

Жители получали предупреждения напрямую на мобильные телефоны с рекомендацией:

избегать поездок,

оставаться дома,

перемещаться на верхние этажи в случае затопления.

Прогноз погоды

Метеорологи AEMET уверены, что ситуация начнёт стабилизироваться. Ожидается, что к концу недели шторм утихнет, и погода вернётся в норму. Однако синоптики подчеркивают: в условиях изменения климата аномальные дожди могут становиться всё более частыми.

Факты о ливнях на Балеарских островах

254 мм осадков в Ибице за сутки — рекорд последних десятилетий.

Красный уровень тревоги AEMET — самый высокий, применяется только при экстремальной угрозе жизни и имуществу.

Подобные эпизоды связывают с усилением средиземноморских циклонов.

Советы жителям и туристам

Следите за предупреждениями AEMET. Подписка на оповещения помогает среагировать вовремя. Не оставляйте машины на улицах, подверженных затоплению. Автомобили — одна из главных жертв подобных ливней. Храните документы и электронику выше уровня пола. Даже 20-30 см воды могут повредить ценное имущество. Избегайте подвалов. Это самые опасные места при резком подъёме воды. Запаситесь фонарями и питьевой водой. Отключения электроэнергии в таких условиях — не редкость.

FAQ

❓ Почему выпало столько дождя за короткое время?

Аномальные ливни вызваны сочетанием средиземноморского циклона и насыщенного влагой воздуха, что привело к интенсивным осадкам.

❓ Это часто случается на Балеарах?

Нет, такие масштабы редки. Обычно Ибица получает менее 500 мм осадков в год, но половина этой нормы выпала всего за один день.

❓ Безопасно ли сейчас ехать на Ибицу или Форментеру?

Власти советуют отложить поездки в ближайшие дни. Ситуация постепенно нормализуется, но последствия наводнения ещё устраняются.

❓ Почему вмешалась армия?

Из-за масштаба разрушений и угрозы жизням граждан было принято решение подключить военные подразделения для помощи местным службам.

❓ Когда погода вернётся в норму?

По прогнозам AEMET, стабилизация ожидается ближе к выходным, однако новые осадки возможны и позже.

Ситуация на Балеарских островах показала, насколько уязвимыми могут быть даже популярные туристические регионы перед лицом климатических аномалий.