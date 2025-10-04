Конец эпохи скучных квартир: без эмоций на рынке посуточной аренды выжить уже невозможно

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:43
Туризм

Сегодня туристы ждут от аренды апартаментов не просто крыши над головой. Для успеха на рынке хозяину важно предложить гостю атмосферу и положительные эмоции.

Натяжной потолок в квартире
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Натяжной потолок в квартире

"Мы приближаемся к пику внутреннего туризма и видим, как меняются предпочтения у путешественников. Сейчас они хотят получать комплексную услугу, а не просто квартиру на сутки. Нужно дарить гостям особый опыт", — отметил директор Авито Путешествий Артем Кромочкин.

Рост рынка и конкуренция

По прогнозам, к концу 2025 года рынок краткосрочной аренды жилья в России увеличится на 22%, а к 2028 году достигнет 549 млрд рублей. При этом число объектов посуточной аренды за год выросло на 26%, а загородного жилья — на 32%.

Конкуренция становится жёстче, и простая цифровизация больше не гарантирует успеха. Важнее — "мягкие навыки" и умение создавать атмосферу.

Важна атмосфера, а не только сервис

"Вау-эффект вовсе не обязательно стоит миллионы. Атмосферу создают мелочи — карточка с именем гостя, велком-десерт или даже одноразовая мочалка в ванной. Эти детали оставляют яркие впечатления", — подчёркивает ресторатор и отельер, сооснователь Ginza Project Алексей Губкин.

Успешные арендодатели учатся слышать гостя, предугадывать его потребности и работать с обратной связью.

Реальные кейсы

  • В нижегородской сети апартаментов путешественникам предлагают оставить онлайн-чаевые горничным по QR-коду. Эта простая опция показала высокий отклик.
  • Владельцы жилья делятся впечатлениями: слова "Как хорошо, что вы к нам приехали!" при заселении запомнились путешественнику больше, чем идеальные фотографии квартиры.

Плюсы и минусы для арендодателя

Плюсы Минусы
Растущий рынок (549 млрд к 2028 году) Высокая конкуренция
Возможность превратить хобби в бизнес Требуются инвестиции в атмосферу и сервис
Повторные клиенты при хорошем впечатлении Негативные отзывы могут быстро испортить репутацию

FAQ

Как повысить шансы на успех в аренде?

Создавайте атмосферу: от маленьких подарков до рекомендаций по городу.

Что важнее — цена или эмоции?

Сегодня турист готов переплатить за комфорт и внимание.

Стоит ли новичку входить в рынок?

Да, но подходить к аренде как к бизнесу, а не как к подработке.

Исторический контекст

Посуточная аренда в России прошла несколько этапов.

  • Советский период. Туристы и командировочные чаще пользовались гостиницами или обменивались квартирами по знакомству. Сдача жилья посторонним считалась полулегальной.
  • 1990-е годы. Появились первые объявления в газетах и на уличных досках. Посуточная аренда стала "серым" бизнесом без договоров и налогов.
  • 2000-е годы. С ростом туризма и интернета оформились первые специализированные сайты и агентства. Началась цифровизация, но доверия к рынку не хватало.
  • 2010-е годы. Пришли международные платформы (например, Airbnb), а вслед за ними отечественные сервисы. Стали популярны онлайн-бронирования и рейтинги.
  • Сегодня. Рынок официально интегрируется в индустрию гостеприимства. Аренда из хобби превращается в бизнес со своими стандартами качества и конкурентной борьбой.

Мифы и правда

  • Миф: для успеха достаточно просто сдавать квартиру.
  • Правда: сегодня туристы ждут эмоций, заботы и сервиса, а не только квадратных метров.
  • Миф: посуточная аренда — временное явление, связанное только с Airbnb.
  • Правда: это устойчивая часть туристической индустрии, которая продолжает расти.
  • Миф: главное в аренде — низкая цена.
  • Правда: гости всё чаще выбирают атмосферу и внимание хозяев, даже если это дороже.
  • Миф: цифровизация решает всё.
  • Правда: онлайн-сервисы важны, но успех определяют "мягкие навыки" — умение общаться, слушать и создавать впечатления.

3 интересных факта

  1. По данным исследований, более 60% туристов выбирают квартиры или апартаменты вместо гостиниц во время поездок по России.
  2. Самый активный сегмент — загородное жильё: спрос на него растёт быстрее, чем на городские апартаменты.
  3. В крупных городах доля гостей, которые возвращаются к одному и тому же арендодателю, может достигать 40% — это результат атмосферы и правильного подхода.

А что если это останется навсегда

Если посуточная аренда окончательно трансформируется в часть индустрии гостеприимства, владельцам придётся конкурировать не только ценой, но и эмоциями. Это приведёт к появлению новых стандартов — от персонализированных услуг до сотрудничества с ресторанами и локальными бизнесами.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
