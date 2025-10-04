Конец бесплатных дорог: водителям намекнули, что платить придётся за всё — от трасс до просёлков

К 2030 году в России могут ввести плату за проезд по всем автомобильным дорогам.
Пока инициатива находится только на стадии обсуждения.
"Стоимость строительных ресурсов и содержания дорог растет. Также на трассах появляется все больше электромобилей, которые освобождены от уплаты транспортного налога", — пояснил Кирюхин.
По его словам, именно эти факторы вынуждают искать новые источники финансирования дорожной отрасли.
Ранее в России уже обсуждались льготы для отдельных категорий. В частности, предлагалось сделать бесплатным проезд по платным трассам для родителей с тремя и более детьми. Такая мера помогла бы сократить расходы многодетных семей во время поездок и повысить их мобильность.
|Плюсы
|Минусы
|Дополнительные средства на ремонт и содержание дорог
|Рост расходов для всех автомобилистов
|Снижение нагрузки на бюджет
|Риски социальной напряженности
|Возможность дифференцированных тарифов
|Увеличение стоимости логистики и товаров
|Мотивация к развитию каршеринга и общественного транспорта
|Неравные условия для жителей отдалённых регионов
Это пока лишь обсуждается, решение не принято.
Количество электромобилей растёт, они освобождены от налога. При этом расходы на содержание дорог увеличиваются.
Обсуждается бесплатный проезд для многодетных семей, а также возможны другие исключения.
Если все дороги действительно станут платными, изменится структура транспортных расходов населения и бизнеса. Для автомобилистов это дополнительные траты, но для государства — возможность стабильно финансировать дорожное хозяйство. В перспективе это может привести к улучшению качества покрытия и большей безопасности трасс, однако ударит по карману рядовых водителей.
Идея платных дорог не нова. Ещё в Древнем Риме существовали пошлины за проезд по мостам и определённым маршрутам. В Средневековой Европе сборы за использование дорог взимали феодалы, что стало прообразом современной системы.
В России первые платные дороги появились в XIX веке — чаще всего это были мосты и переправы, где нужно было платить за проезд телег или скотины.
Современная история началась в 1990-х: в 1999 году открылся первый платный участок — мост через реку Воложку в Тверской области. Сегодня в стране насчитываются десятки федеральных и региональных платных трасс, включая магистраль М-11 "Нева" Москва-Санкт-Петербург.
В Европе и США система платных дорог действует десятилетиями и является основным источником финансирования их содержания.
Идея сделать все дороги в России платными пока обсуждается на уровне концепции. Власти ищут баланс между потребностью в финансировании и социальными последствиями. Итоговое решение будет зависеть от экономических расчётов и общественной реакции.
Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?