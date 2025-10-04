Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Игра с ракеткой против старости: теннис помогает замедлить биологические часы и продлить активную жизнь
Потенциальный НЛО приближается к Земле: его поведение не укладывается в законы физики
Слёзы, которых никто не ожидал: рэпер Пи Дидди не выдержал слов своих детей на суде
Секрет идеальной корочки и тающей мякоти: ресторанный трюк, который изменит ваши ужины
Как продать квартиру на 30% быстрее конкурентов: три шага, о которых все забывают
Тыква вместо золота: вот почему дачники превращают её в главный урожай года
Чистоплотность кошки всё чаще убивает: почему шерсть в желудке опаснее, чем кажется
Секрет молодости оказался рядом: это средство переплюнуло лучшие коллагеновые сыворотки
Машина превращается в чёрную дыру для денег: когда ремонт дороже продажи на вторичке

Конец бесплатных дорог: водителям намекнули, что платить придётся за всё — от трасс до просёлков

4:22
Туризм

К 2030 году в России могут ввести плату за проезд по всем автомобильным дорогам.

Дорога
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дорога

Что известно сейчас

Пока инициатива находится только на стадии обсуждения.

"Стоимость строительных ресурсов и содержания дорог растет. Также на трассах появляется все больше электромобилей, которые освобождены от уплаты транспортного налога", — пояснил Кирюхин.

По его словам, именно эти факторы вынуждают искать новые источники финансирования дорожной отрасли.

Предложенные исключения

Ранее в России уже обсуждались льготы для отдельных категорий. В частности, предлагалось сделать бесплатным проезд по платным трассам для родителей с тремя и более детьми. Такая мера помогла бы сократить расходы многодетных семей во время поездок и повысить их мобильность.

Плюсы и минусы идеи

Плюсы Минусы
Дополнительные средства на ремонт и содержание дорог Рост расходов для всех автомобилистов
Снижение нагрузки на бюджет Риски социальной напряженности
Возможность дифференцированных тарифов Увеличение стоимости логистики и товаров
Мотивация к развитию каршеринга и общественного транспорта Неравные условия для жителей отдалённых регионов

FAQ

Станут ли все дороги платными к 2030 году?

Это пока лишь обсуждается, решение не принято.

Зачем вводить оплату, если есть транспортный налог?

Количество электромобилей растёт, они освобождены от налога. При этом расходы на содержание дорог увеличиваются.

Будут ли льготы?

Обсуждается бесплатный проезд для многодетных семей, а также возможны другие исключения.

А что, если дороги действительно станут платные

Если все дороги действительно станут платными, изменится структура транспортных расходов населения и бизнеса. Для автомобилистов это дополнительные траты, но для государства — возможность стабильно финансировать дорожное хозяйство. В перспективе это может привести к улучшению качества покрытия и большей безопасности трасс, однако ударит по карману рядовых водителей.

Исторический контекст

Идея платных дорог не нова. Ещё в Древнем Риме существовали пошлины за проезд по мостам и определённым маршрутам. В Средневековой Европе сборы за использование дорог взимали феодалы, что стало прообразом современной системы.

В России первые платные дороги появились в XIX веке — чаще всего это были мосты и переправы, где нужно было платить за проезд телег или скотины.

Современная история началась в 1990-х: в 1999 году открылся первый платный участок — мост через реку Воложку в Тверской области. Сегодня в стране насчитываются десятки федеральных и региональных платных трасс, включая магистраль М-11 "Нева" Москва-Санкт-Петербург.

В Европе и США система платных дорог действует десятилетиями и является основным источником финансирования их содержания.

Мифы и правда

  • Миф: введение платы за дороги всегда ухудшает их качество.
  • Правда: наоборот, целевая оплата позволяет быстрее ремонтировать трассы и поддерживать инфраструктуру.
  • Миф: бесплатные дороги в России исчезнут полностью.
  • Правда: даже при введении тотальной платы всегда сохраняются альтернативные маршруты, пусть и менее удобные.
  • Миф: оплата нужна только для новых дорог.
    Правда: в мировой практике сбор взимается и за старые трассы, чтобы финансировать их содержание и реконструкцию.
  • Миф: платные дороги сделают поездки недоступными для простых людей.
  • Правда: при разумном тарифе и льготах для отдельных категорий плата может быть посильной, а качество и безопасность поездок заметно вырастут.

Идея сделать все дороги в России платными пока обсуждается на уровне концепции. Власти ищут баланс между потребностью в финансировании и социальными последствиями. Итоговое решение будет зависеть от экономических расчётов и общественной реакции.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Наука и техника
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Наука и техника
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Домашние животные
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Скрытые хитрости гибридного салона: как экран и кнопки создают идеальный баланс Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Автовладельцы вышли на цифровую баррикаду: закон об утильсборе встретил протест
Автовладельцы вышли на цифровую баррикаду: закон об утильсборе встретил протест
Последние материалы
Игра с ракеткой против старости: теннис помогает замедлить биологические часы и продлить активную жизнь
Потенциальный НЛО приближается к Земле: его поведение не укладывается в законы физики
Слёзы, которых никто не ожидал: рэпер Пи Дидди не выдержал слов своих детей на суде
Секрет идеальной корочки и тающей мякоти: ресторанный трюк, который изменит ваши ужины
Как продать квартиру на 30% быстрее конкурентов: три шага, о которых все забывают
Тыква вместо золота: вот почему дачники превращают её в главный урожай года
Чистоплотность кошки всё чаще убивает: почему шерсть в желудке опаснее, чем кажется
Секрет молодости оказался рядом: это средство переплюнуло лучшие коллагеновые сыворотки
Машина превращается в чёрную дыру для денег: когда ремонт дороже продажи на вторичке
Волосы растут быстрее календаря: домашние ритуалы, которые заменят парики и наращивание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.