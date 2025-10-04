Ошибка туриста: почему в Китае с евро можно остаться без покупок и как не лишиться денег в самый нужный момент

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Планируя поездку в Китай, стоит заранее продумать вопрос валюты. Как рассказали "Тонкостям туризма" в пресс-службе Space Travel, лучше всего брать с собой доллары и юани.

Какая валюта нужна

Евро в Китае почти не используется, обменять его можно только в крупных городах.

"Если перемещаться по малоизвестным туристическим местам, то юани. Для Хайнаня, Даляня, Циндао и крупных городов — это доллары и юани", — пояснили в Space Travel.

Таким образом, выбор валюты зависит от маршрута путешествия: чем дальше от мегаполисов, тем нужнее юани.

Карты и наличные

В крупных городах, таких как Пекин, Шанхай или Чэнду, работают карты UnionPay Россельхозбанка. Но, как подчеркнули эксперты, наличные остаются более удобным вариантом: ими можно рассчитаться практически везде.

Сравнение валют для поездки в Китай

Валюта Где использовать Ограничения
Юани Везде, особенно в малых городах Требует покупки заранее или обмена в КНР
Доллары Крупные города, туристические зоны Иногда нужен официальный обмен в банке
Евро Редко, в мегаполисах Практически не в ходу

Советы туристам

  • Для поездок по провинциям всегда имейте запас юаней.
  • В популярных курортных местах можно использовать доллары, но обмен лучше производить в официальных пунктах.
  • Даже если у вас есть карта UnionPay, держите наличные на мелкие покупки.

Исторический контекст

Валюта юань (CNY) была введена в обращение в 1948 году Народным банком Китая, став символом новой экономической системы. В течение второй половины XX века курс юаня жёстко регулировался государством, а обмен валют для иностранцев был крайне ограничен.

До 1990-х годов иностранные туристы могли пользоваться специальными ваучерами (FEC — Foreign Exchange Certificates), которые принимались только в "гостиницах для иностранцев" и магазинах "Friendship Store". Лишь после экономических реформ юань стал единственным законным средством платежа и постепенно укрепил свои позиции.

Сегодня юань активно используется не только внутри КНР, но и в международных расчётах, постепенно превращаясь в одну из мировых резервных валют.

Мифы и правда

  • Миф: В Китае можно легко расплачиваться долларами в любом магазине.
    Правда: Доллары принимают только в туристических зонах или при обмене в банке. В повседневной жизни нужны именно юани.
  • Миф: Евро в Китае более выгодны для обмена, чем доллары.
    Правда: Евро практически не в ходу, обменять их можно только в крупных городах и с потерей на курсе.
  • Миф: Китайцы не пользуются наличными.
    Правда: Несмотря на широкое распространение мобильных платежей (WeChat Pay, Alipay), наличные остаются востребованными, особенно в регионах и на рынках.

Для комфортной поездки в Китай лучше взять с собой комбинацию юаней и долларов. Евро пригодятся лишь в крупных городах, а вот в небольших туристических зонах рассчитывать на них не стоит. Наличные по-прежнему остаются главным способом оплаты.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
