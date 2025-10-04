Ошибка туриста: почему в Китае с евро можно остаться без покупок и как не лишиться денег в самый нужный момент

Планируя поездку в Китай, стоит заранее продумать вопрос валюты. Как рассказали "Тонкостям туризма" в пресс-службе Space Travel, лучше всего брать с собой доллары и юани.
Евро в Китае почти не используется, обменять его можно только в крупных городах.
"Если перемещаться по малоизвестным туристическим местам, то юани. Для Хайнаня, Даляня, Циндао и крупных городов — это доллары и юани", — пояснили в Space Travel.
Таким образом, выбор валюты зависит от маршрута путешествия: чем дальше от мегаполисов, тем нужнее юани.
В крупных городах, таких как Пекин, Шанхай или Чэнду, работают карты UnionPay Россельхозбанка. Но, как подчеркнули эксперты, наличные остаются более удобным вариантом: ими можно рассчитаться практически везде.
|Валюта
|Где использовать
|Ограничения
|Юани
|Везде, особенно в малых городах
|Требует покупки заранее или обмена в КНР
|Доллары
|Крупные города, туристические зоны
|Иногда нужен официальный обмен в банке
|Евро
|Редко, в мегаполисах
|Практически не в ходу
Валюта юань (CNY) была введена в обращение в 1948 году Народным банком Китая, став символом новой экономической системы. В течение второй половины XX века курс юаня жёстко регулировался государством, а обмен валют для иностранцев был крайне ограничен.
До 1990-х годов иностранные туристы могли пользоваться специальными ваучерами (FEC — Foreign Exchange Certificates), которые принимались только в "гостиницах для иностранцев" и магазинах "Friendship Store". Лишь после экономических реформ юань стал единственным законным средством платежа и постепенно укрепил свои позиции.
Сегодня юань активно используется не только внутри КНР, но и в международных расчётах, постепенно превращаясь в одну из мировых резервных валют.
Для комфортной поездки в Китай лучше взять с собой комбинацию юаней и долларов. Евро пригодятся лишь в крупных городах, а вот в небольших туристических зонах рассчитывать на них не стоит. Наличные по-прежнему остаются главным способом оплаты.
