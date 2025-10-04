От кутежа к контейнеру: состоятельные люди платят сотни тысяч, чтобы три дня прожить жизнью бомжей на улице

В Тюмени запускают необычную программу для состоятельных людей — "бомж-туры" стоимостью 200 тысяч рублей. Экстремальный формат отдыха рассчитан на три дня и обещает полное погружение в атмосферу уличной жизни.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Символика бомж-туров

В чем суть тура

Организатор проекта Федор Цветков рассказал URA. RU, что это не развлечение ради шоу, а серьёзный социальный эксперимент.

"Состоятельные и успешные люди будут полностью погружены в атмосферу жизни бомжей. Будет и сценарий, и актеры, но атмосфера и обстоятельства — настоящие. Обязательными пунктами станут поиск "бомжатской одежды" в мусорных баках и "душевный разговор" с настоящим бездомным", — пояснил Цветков.

Участникам предстоит попробовать выжить без привычных благ: искать еду, одежду и ночлег.

Кто проявил интерес

По словам организатора, уже есть первые желающие: двое чиновников из ХМАО и один из Тюмени. С ними обсуждаются договоры с обязательным пунктом о неразглашении информации.

Зачем нужны "бомж-туры"

Цветков утверждает, что идея проекта напрямую связана с борьбой с коррупцией.

Три дня в роли бездомного, по замыслу организаторов, должны показать участникам, что счастье не сводится к материальным ценностям. Планируется также съёмка документального фильма о таком опыте.

Подобные примеры

Необычные проекты в Тюменской области уже встречались. Например, в Тобольске туристам предлагали провести ночь "как каторжане" в хостеле "Узник". Многие постояльцы оценили необычную атмосферу и необычный опыт проживания в условиях, близких к историческим.

Плюсы и минусы необычных туров

Плюсы Минусы Сильный эмоциональный опыт Высокая стоимость участия Возможность взглянуть на жизнь иначе Не всем подойдут условия "экстремального отдыха" Осознание ценности базовых вещей Может вызвать негативную реакцию общества Формат подходит для документального кино Этические вопросы по отношению к теме бездомности

FAQ

Кто может участвовать в бомж-турах?

Программа рассчитана на состоятельных людей, готовых заплатить 200 тыс. рублей за опыт трёхдневной уличной жизни.

Какая цель у организаторов?

По их словам — дать чиновникам и бизнесменам почувствовать, что счастье не в деньгах, а в человеческих ценностях.

Будут ли эти туры регулярными?

Организаторы планируют запускать проект в формате отдельных групп и создать документальный фильм.

3 интересных факта

Похожий социальный эксперимент проходил в Японии, где бизнесменов на несколько дней отправляли жить без гаджетов и денег. В Европе существуют "экскурсии по бедным кварталам" с целью показать туристам социальные контрасты. В России аналогичные проекты пока единичны и чаще всего связаны с исторической реконструкцией.

А что если такие туры станут популярны

Что будет, если подобные туры станут массовыми? С одной стороны, это может превратиться в форму психологической практики — своего рода "детокс" для людей, перегруженных комфортом и деньгами. Участники смогут переосмыслить ценности, больше ценить простые вещи и учиться сочувствию.

С другой стороны, проект рискует вызвать негативную реакцию общества: для реальных бездомных это ежедневная борьба за выживание, а для богатых — всего лишь "игра в нищету". Поэтому будущее подобных инициатив будет зависеть от того, насколько деликатно они будут поданы и какую реальную пользу смогут принести.

"Бомж-туры" в Тюмени — проект на грани между социальным экспериментом и экстремальным отдыхом. Организаторы уверены: три дня без привычных удобств могут изменить восприятие жизни и дать новый взгляд на ценность простых вещей. Но идея вызывает вопросы — от этики до реального эффекта для участников.