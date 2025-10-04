От кутежа к контейнеру: состоятельные люди платят сотни тысяч, чтобы три дня прожить жизнью бомжей на улице

В Тюмени запускают необычную программу для состоятельных людей — "бомж-туры" стоимостью 200 тысяч рублей. Экстремальный формат отдыха рассчитан на три дня и обещает полное погружение в атмосферу уличной жизни.
Организатор проекта Федор Цветков рассказал URA. RU, что это не развлечение ради шоу, а серьёзный социальный эксперимент.
"Состоятельные и успешные люди будут полностью погружены в атмосферу жизни бомжей. Будет и сценарий, и актеры, но атмосфера и обстоятельства — настоящие. Обязательными пунктами станут поиск "бомжатской одежды" в мусорных баках и "душевный разговор" с настоящим бездомным", — пояснил Цветков.
Участникам предстоит попробовать выжить без привычных благ: искать еду, одежду и ночлег.
По словам организатора, уже есть первые желающие: двое чиновников из ХМАО и один из Тюмени. С ними обсуждаются договоры с обязательным пунктом о неразглашении информации.
Цветков утверждает, что идея проекта напрямую связана с борьбой с коррупцией.
Три дня в роли бездомного, по замыслу организаторов, должны показать участникам, что счастье не сводится к материальным ценностям. Планируется также съёмка документального фильма о таком опыте.
Необычные проекты в Тюменской области уже встречались. Например, в Тобольске туристам предлагали провести ночь "как каторжане" в хостеле "Узник". Многие постояльцы оценили необычную атмосферу и необычный опыт проживания в условиях, близких к историческим.
|Плюсы
|Минусы
|Сильный эмоциональный опыт
|Высокая стоимость участия
|Возможность взглянуть на жизнь иначе
|Не всем подойдут условия "экстремального отдыха"
|Осознание ценности базовых вещей
|Может вызвать негативную реакцию общества
|Формат подходит для документального кино
|Этические вопросы по отношению к теме бездомности
Программа рассчитана на состоятельных людей, готовых заплатить 200 тыс. рублей за опыт трёхдневной уличной жизни.
По их словам — дать чиновникам и бизнесменам почувствовать, что счастье не в деньгах, а в человеческих ценностях.
Организаторы планируют запускать проект в формате отдельных групп и создать документальный фильм.
Что будет, если подобные туры станут массовыми? С одной стороны, это может превратиться в форму психологической практики — своего рода "детокс" для людей, перегруженных комфортом и деньгами. Участники смогут переосмыслить ценности, больше ценить простые вещи и учиться сочувствию.
С другой стороны, проект рискует вызвать негативную реакцию общества: для реальных бездомных это ежедневная борьба за выживание, а для богатых — всего лишь "игра в нищету". Поэтому будущее подобных инициатив будет зависеть от того, насколько деликатно они будут поданы и какую реальную пользу смогут принести.
"Бомж-туры" в Тюмени — проект на грани между социальным экспериментом и экстремальным отдыхом. Организаторы уверены: три дня без привычных удобств могут изменить восприятие жизни и дать новый взгляд на ценность простых вещей. Но идея вызывает вопросы — от этики до реального эффекта для участников.
