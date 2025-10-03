Инфраструктурный бум: что ждёт туристов в Шерегеше в новом сезоне

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Зима в России ассоциируется не только с морозами и пушистым снегом, но и с атмосферными праздниками, фестивалями и активным отдыхом. Одним из самых ярких символов отечественного зимнего туризма давно стал Шерегеш — горнолыжный курорт в Кемеровской области, который ежегодно принимает миллионы туристов.

горный курорт Шерегеш
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
горный курорт Шерегеш

Сезон здесь традиционно открывает "Шерегешфест" с говорящим лозунгом: "Настоящая русская зима здесь!" А в сезоне 2024-2025 годов, если учитывать не только туристов, но и участников экскурсий и фестивалей, поток гостей превысил 2,6 миллиона человек. В планах — увеличить этот показатель ещё на 10%.

Инфраструктура Шерегеша: цифры и факты

К зиме гостей встретят:

  • 95 гостиниц (ещё три находятся на стадии открытия);
  • 77 ресторанов и кафе;
  • 50 спа-комплексов, бань и саун;
  • 23 канатные дороги;
  • 16 автостоянок.

В событийном календаре собраны мероприятия для всех категорий туристов: от "Дня сноубордиста" и новогоднего Gesh Local Market до гонок на собачьих упряжках и "Дня лыжника". Финальной точкой сезона станет яркий GrelkaFest-2026 в апреле.

Новые отели и инвестиции

Развитие курорта идёт активно. В секторе F уже начато строительство третьей очереди отеля "Шермонт". Это будут пятизвёздочные апартаменты на 179 номеров с рестораном, спа и прогулочной зоной. Сдать объект планируют к концу 2027 года.

К концу текущего года заработает один из двух строящихся крупных отелей общей вместимостью 618 номеров. В комплексе появятся караоке-залы, рестораны, конференц-площадки и термальный центр.

По словам министра туризма Кузбасса Елены Латышенко, в Шерегеше предлагаются разные варианты размещения: от доступных гостиниц до премиальных апартаментов. Для жителей региона действует система лояльности с участием около 40 бизнес-партнёров. Почти 10 тысяч туристов уже получают кешбэк за проживание, питание и прокат инвентаря.

Вектор на Китай

Особое внимание уделяется въездному туризму. В декабре на склонах горы Зеленой ждут делегацию китайских туроператоров. Кузбасс вошёл в число 25 регионов, признанных перспективными для работы с иностранными рынками в рамках программы "Открой твою Россию".

Основная ставка сделана на туристов из Китая. Для них планируют создать турпродукт "Горная Шория. К детям тайги", доработать логистику и инфраструктуру, адаптировать меню ресторанов.

"Конечно, запуск прямых авиарейсов из Китая в Новокузнецк — непростая и небыстрая история. Но уже есть рейс в Новосибирск, и нужно работать с имеющейся логистикой", — уверен директор Агентства по туризму Кузбасса Дмитрий Черноскутов.

Продвижение региона на китайском рынке уже началось, в том числе через участие в выставке China International Tourism Industry Expo в Гуанчжоу.

Советы шаг за шагом

  1. Забронируйте отель заранее: в высокий сезон свободных номеров мало.
  2. Изучите календарь событий, чтобы попасть на фестивали.
  3. Для гостей из Китая или других стран: уточняйте варианты трансфера через Новосибирск.
  4. Семьям с детьми лучше выбирать отели с термальными комплексами и анимацией.
  5. Для активных туристов — планируйте поездки на GrelkaFest, он завершает сезон ярко.

А что если…

А что если совместить отдых в Шерегеше с визитом в новый курорт "Мамисон"? Это отличная идея для опытных лыжников и сноубордистов: попробовать разные регионы, разные склоны и сравнить атмосферу Сибири и Кавказа.

FAQ

Когда открывается сезон в Шерегеше?
Официальное открытие проходит в ноябре, завершается сезон в апреле.

Сколько стоит проживание?
От 3-4 тысяч рублей за ночь в среднем, премиум-отели — от 10 тысяч.

Что лучше: Шерегеш или Мамисон?
Шерегеш подойдёт тем, кто любит фестивали и развитую инфраструктуру. Мамисон интересен как новое направление с современными трассами.

Мифы и правда

  • Миф: Шерегеш подходит только для профессионалов.
    Правда: здесь есть трассы для новичков и семей с детьми.
  • Миф: новые курорты не могут конкурировать с известными.
    Правда: Мамисон обещает качественную инфраструктуру с нуля.
  • Миф: отдых в горах России дороже зарубежного.
    Правда: при учёте авиаперелётов и виз, российские курорты выгоднее.

3 интересных факта

  1. GrelkaFest в Шерегеше считается одним из самых ярких горнолыжных фестивалей Европы.
  2. Система лояльности курорта охватывает не только гостиницы, но и рестораны, аренду оборудования, СПА.
  3. В Мамисоне появится первый на Кавказе ресторан ski-in/ski-out.

Исторический контекст

  • 1980-е: первые массовые туристические программы в Горной Шории.
  • 2000-е: активное развитие инфраструктуры Шерегеша.
  • 2010-е: формирование имиджа курорта как центра массового зимнего отдыха.
  • 2020-е: выход на международный рынок и появление новых проектов — Мамисон, Домбай, Архыз.

Уточнения

Шерегеш (шор  Шерегеш)— посёлок городского типа в Таштагольском районе Кемеровской области — Кузбасса у подножия горы Зелёная. Известен своим горнолыжным курортом.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
