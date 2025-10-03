Инфраструктурный бум: что ждёт туристов в Шерегеше в новом сезоне

Зима в России ассоциируется не только с морозами и пушистым снегом, но и с атмосферными праздниками, фестивалями и активным отдыхом. Одним из самых ярких символов отечественного зимнего туризма давно стал Шерегеш — горнолыжный курорт в Кемеровской области, который ежегодно принимает миллионы туристов.
Сезон здесь традиционно открывает "Шерегешфест" с говорящим лозунгом: "Настоящая русская зима здесь!" А в сезоне 2024-2025 годов, если учитывать не только туристов, но и участников экскурсий и фестивалей, поток гостей превысил 2,6 миллиона человек. В планах — увеличить этот показатель ещё на 10%.
К зиме гостей встретят:
В событийном календаре собраны мероприятия для всех категорий туристов: от "Дня сноубордиста" и новогоднего Gesh Local Market до гонок на собачьих упряжках и "Дня лыжника". Финальной точкой сезона станет яркий GrelkaFest-2026 в апреле.
Развитие курорта идёт активно. В секторе F уже начато строительство третьей очереди отеля "Шермонт". Это будут пятизвёздочные апартаменты на 179 номеров с рестораном, спа и прогулочной зоной. Сдать объект планируют к концу 2027 года.
К концу текущего года заработает один из двух строящихся крупных отелей общей вместимостью 618 номеров. В комплексе появятся караоке-залы, рестораны, конференц-площадки и термальный центр.
По словам министра туризма Кузбасса Елены Латышенко, в Шерегеше предлагаются разные варианты размещения: от доступных гостиниц до премиальных апартаментов. Для жителей региона действует система лояльности с участием около 40 бизнес-партнёров. Почти 10 тысяч туристов уже получают кешбэк за проживание, питание и прокат инвентаря.
Особое внимание уделяется въездному туризму. В декабре на склонах горы Зеленой ждут делегацию китайских туроператоров. Кузбасс вошёл в число 25 регионов, признанных перспективными для работы с иностранными рынками в рамках программы "Открой твою Россию".
Основная ставка сделана на туристов из Китая. Для них планируют создать турпродукт "Горная Шория. К детям тайги", доработать логистику и инфраструктуру, адаптировать меню ресторанов.
"Конечно, запуск прямых авиарейсов из Китая в Новокузнецк — непростая и небыстрая история. Но уже есть рейс в Новосибирск, и нужно работать с имеющейся логистикой", — уверен директор Агентства по туризму Кузбасса Дмитрий Черноскутов.
Продвижение региона на китайском рынке уже началось, в том числе через участие в выставке China International Tourism Industry Expo в Гуанчжоу.
А что если совместить отдых в Шерегеше с визитом в новый курорт "Мамисон"? Это отличная идея для опытных лыжников и сноубордистов: попробовать разные регионы, разные склоны и сравнить атмосферу Сибири и Кавказа.
Когда открывается сезон в Шерегеше?
Официальное открытие проходит в ноябре, завершается сезон в апреле.
Сколько стоит проживание?
От 3-4 тысяч рублей за ночь в среднем, премиум-отели — от 10 тысяч.
Что лучше: Шерегеш или Мамисон?
Шерегеш подойдёт тем, кто любит фестивали и развитую инфраструктуру. Мамисон интересен как новое направление с современными трассами.
Уточнения
Шерегеш (шор Шерегеш)— посёлок городского типа в Таштагольском районе Кемеровской области — Кузбасса у подножия горы Зелёная. Известен своим горнолыжным курортом.
