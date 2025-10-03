Лихтенштейн: крохотный альпийский край, который прячут от массового туриста

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:09
Туризм

Лихтенштейн остаётся одним из самых недооценённых уголков Европы. В то время как миллионы туристов устремляются во Францию, Италию и Испанию, это маленькое альпийское княжество хранит свой шарм и атмосферу спокойствия.

Штег, Лихтенштейн
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
Штег, Лихтенштейн

Среди горных пейзажей, старинных замков и уютных деревень здесь можно найти места, которые по праву входят в мировые рейтинги красоты. Так, деревня Штег в 2025 году была признана Forbes одной из 50 самых живописных в мире.

Как добраться до Штега

Деревня расположена всего в 20 минутах езды от столицы Вадуца. Проще всего прилететь в международный аэропорт Цюриха в Швейцарии. Далее можно поехать поездом до города Сарганс, пересесть на автобус до Вадуца и уже там пересесть на маршрут № 21 до Штега. Вся дорога не займёт больше пары часов, а сам финальный участок на автобусе — чуть больше 20 минут.

Озёра и прогулки в окрестностях

В Штеге туристов ждут два озера — Гангльзее и Штегское водохранилище. Первое идеально подходит для купания, второе — для рыбалки. Вокруг Гангльзее обустроены места для пикников с мангалами и проходит лёгкая тропа протяжённостью около километра. Летние месяцы, с июня по август, считаются лучшими для визита: в это время вода приобретает насыщенный бирюзовый оттенок.

Неподалёку работает ресторан Restaurant Seeblick, где подают традиционные блюда, включая шницель и рёшти. Ещё одно популярное место — Restaurant Bergstübli, уютное альпийское заведение с локальной кухней. Для любителей активного отдыха подойдёт 5-мильный маршрут в сторону Силума: за два часа прогулки открываются великолепные виды на Рейнскую долину и швейцарские Альпы.

Другие достопримечательности княжества

Лихтенштейн богат историей и культурой. Обязательно стоит посетить столицу Вадуц и подняться по тропе Вандервег к замку княжеской семьи. Внутрь попасть нельзя, но виды с вершины впечатляют. В самом городе заслуживают внимания Ландесмузеум, здание парламента и винные погреба Хофкеллерай, где можно попробовать княжеские вина.

Не менее интересен замок Гутенберг в Бальцерсе. Построенный в XII веке, он открывает свои ворота летом: по воскресеньям можно прогуляться по розарию. Для любителей пеших маршрутов подойдёт тропа Фюрстенштайг возле Тризенберга — 10 км с видами на горы Ретикон. А курорт Мальбун — это центр зимнего спорта и летнего треккинга, особенно удобный для семейного отдыха.

Если дорога обратно лежит через Швейцарию, стоит сделать остановку в долине Вегитал: озеро, пещеры и необычная природа делают её достойной финальной точкой путешествия.

Советы шаг за шагом

  1. Летите в Цюрих — это ближайший крупный аэропорт.
  2. Используйте связку поезд + автобус для комфортного переезда.
  3. Запланируйте минимум 2 дня в Штеге: для озёр и одной пешей прогулки.
  4. Сравните рестораны заранее, так как выбор ограничен.
  5. Если планируете треккинг, уточняйте погоду и маршрут.

А что если…

А что если совместить отдых в Лихтенштейне с гастрономическим туром по Швейцарии? Из Вадуца всего час езды до Цюриха, где можно попробовать сырное фондю или шоколадные десерты.

FAQ

Какое время лучше для поездки?
С июня по август для прогулок и купания, с декабря по март — для лыжного спорта.

Сколько стоит поездка в Лихтенштейн?
Ночь в отеле обойдётся от 80-120 евро, питание — от 20 евро на человека.

Можно ли путешествовать без авто?
Да, сеть автобусов и поездов позволяет добраться до всех ключевых точек.

Мифы и правда

  • Миф: Лихтенштейн — страна только для состоятельных туристов.
    Правда: здесь есть и доступные отели, и демократичные рестораны.
  • Миф: В деревнях скучно.
    Правда: Штег предлагает озёра, маршруты и традиционную кухню.
  • Миф: Курорты Альп одинаковы.
    Правда: Лихтенштейн уникален своей компактностью и камерной атмосферой.

3 интересных факта

  1. Лихтенштейн — шестая по величине страна в мире по уровню ВВП на душу населения.
  2. В Штеге всего около 300 жителей, но туристическая инфраструктура развита.
  3. В Мальбуне проходит традиционный фестиваль орлиных охотников.

Исторический контекст

  • XII век — строительство замка Гутенберг.
  • XVIII век — формирование княжества Лихтенштейн.
  • XX век — развитие горнолыжных курортов.
  • XXI век — включение деревни Штег в мировые туристические рейтинги.

Уточнения

Кня́жество Лихтенште́йн (нем. Fürstentum Liechtenstein ) — карликовое государство в Центральной Европе. Лихтенштейн — одно из трёх сохранившихся суверенных государств в мире со статусом княжества. Столица государства — Вадуц. Прилегает к восточной границе Швейцарии.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
