Лихтенштейн: крохотный альпийский край, который прячут от массового туриста

Лихтенштейн остаётся одним из самых недооценённых уголков Европы. В то время как миллионы туристов устремляются во Францию, Италию и Испанию, это маленькое альпийское княжество хранит свой шарм и атмосферу спокойствия.
Среди горных пейзажей, старинных замков и уютных деревень здесь можно найти места, которые по праву входят в мировые рейтинги красоты. Так, деревня Штег в 2025 году была признана Forbes одной из 50 самых живописных в мире.
Деревня расположена всего в 20 минутах езды от столицы Вадуца. Проще всего прилететь в международный аэропорт Цюриха в Швейцарии. Далее можно поехать поездом до города Сарганс, пересесть на автобус до Вадуца и уже там пересесть на маршрут № 21 до Штега. Вся дорога не займёт больше пары часов, а сам финальный участок на автобусе — чуть больше 20 минут.
В Штеге туристов ждут два озера — Гангльзее и Штегское водохранилище. Первое идеально подходит для купания, второе — для рыбалки. Вокруг Гангльзее обустроены места для пикников с мангалами и проходит лёгкая тропа протяжённостью около километра. Летние месяцы, с июня по август, считаются лучшими для визита: в это время вода приобретает насыщенный бирюзовый оттенок.
Неподалёку работает ресторан Restaurant Seeblick, где подают традиционные блюда, включая шницель и рёшти. Ещё одно популярное место — Restaurant Bergstübli, уютное альпийское заведение с локальной кухней. Для любителей активного отдыха подойдёт 5-мильный маршрут в сторону Силума: за два часа прогулки открываются великолепные виды на Рейнскую долину и швейцарские Альпы.
Лихтенштейн богат историей и культурой. Обязательно стоит посетить столицу Вадуц и подняться по тропе Вандервег к замку княжеской семьи. Внутрь попасть нельзя, но виды с вершины впечатляют. В самом городе заслуживают внимания Ландесмузеум, здание парламента и винные погреба Хофкеллерай, где можно попробовать княжеские вина.
Не менее интересен замок Гутенберг в Бальцерсе. Построенный в XII веке, он открывает свои ворота летом: по воскресеньям можно прогуляться по розарию. Для любителей пеших маршрутов подойдёт тропа Фюрстенштайг возле Тризенберга — 10 км с видами на горы Ретикон. А курорт Мальбун — это центр зимнего спорта и летнего треккинга, особенно удобный для семейного отдыха.
Если дорога обратно лежит через Швейцарию, стоит сделать остановку в долине Вегитал: озеро, пещеры и необычная природа делают её достойной финальной точкой путешествия.
А что если совместить отдых в Лихтенштейне с гастрономическим туром по Швейцарии? Из Вадуца всего час езды до Цюриха, где можно попробовать сырное фондю или шоколадные десерты.
Какое время лучше для поездки?
С июня по август для прогулок и купания, с декабря по март — для лыжного спорта.
Сколько стоит поездка в Лихтенштейн?
Ночь в отеле обойдётся от 80-120 евро, питание — от 20 евро на человека.
Можно ли путешествовать без авто?
Да, сеть автобусов и поездов позволяет добраться до всех ключевых точек.
