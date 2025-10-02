Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полина Диброва и Роман Товстик готовятся к новой свадьбе: раскрыты сроки и причины переноса
Когда сахар враг, а заменитель хуже: как искусственные подсластители бьют по когнитивным функциям
Идеальный питомец или смертельная ловушка: почему хомяк не простит вам ошибок в уходе
Овощная магия на сковороде: картофельный гуляш, который не отпускает с первой ложки
Инвесторы затаили дыхание: что скрывается за колебаниями рубля и нефти
Эти растения выглядят как из фантастики — но именно так чаще всего их убивают дома
Не просто гейзеры: частицы с Энцелада открыли окно в кухню зарождения жизни в космосе
Сыр и молоко под ударом: как часто нужно мыть холодильник, если вы храните эти продукты
Минус отёки за 10 минут: правда и мифы о патчах, которые обещают чудеса

Доступный рай: как Карибы с "Всё включено" становятся реальностью для каждого

4:25
Туризм

Половина удовольствия от путешествия начинается ещё дома — с планов и ожидания. Мы заранее представляем тёплое море, отдых у бассейна с коктейлем, прогулки по пляжу или наоборот — ленивое утро с видом на океан и лёгкий ветер за окном.

Антильские острова
Фото: commons.wikimedia.org by José Espanca, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Антильские острова

Самый сложный момент — выбор места проживания. Если бюджет не ограничен, то решение очевидно. Но если отели не привлекают или хочется готовить самостоятельно, тогда в ход идёт аренда апартаментов. А вот при сравнении роскошного и более доступного отеля с системой "всё включено" стоит внимательнее рассмотреть именно второй вариант.

Почему "всё включено" стало популярным

Когда-то система "all inclusive" воспринималась как вариант для экономии: питание, напитки и развлечения входили в стоимость, и это было удобно для тех, кто не хотел лишних забот. Сегодня ситуация изменилась: такие курорты есть и среди премиальных, с ресторанной кухней, авторскими барами, панорамными бассейнами и персональными сервисами.

Поэтому сравнение бюджетного и люксового "всё включено" стало не таким простым. Важно честно оценить свои ожидания и стиль отдыха.

"Самое большое заблуждение о курортах по системе "все включено"? Что они подразумевают компромисс", — сказала представитель Altezza Travel Джорджия Фоукс.

Советы шаг за шагом

  1. Изучите отзывы на Tripadvisor, The Points Guy и Oyster.
  2. Определите, что для вас важно — кухня, пляж, анимация, сервис.
  3. Проверьте, что реально включено в тариф: напитки, спорт, Wi-Fi, трансфер.
  4. Уточните атмосферу отеля: семейный, молодежный, спокойный.
  5. Сравните расположение: близость города или уединение.

"Не нужно планировать каждый приём пищи или экскурсию — просто приезжайте и наслаждайтесь", — отметил основатель Globe Thrivers Шир Ибгуи.

А что если…

А что если совместить отдых на курорте с исследованием острова? Бюджетное "всё включено" удобно именно этим: вы можете завтракать и ужинать на территории отеля, а обедать в местных кафе или отправляться на экскурсии. Это экономит деньги и даёт свободу.

"Курорты с системой "все включено", какими бы дешевыми они ни были, все равно предлагают невероятное соотношение цены и качества", — подчеркнула эксперт Taste Travel Discover Ава Уилсон.

FAQ

Как выбрать отель "всё включено"?
Сравните не только цену, но и список услуг: питание, напитки, спорт, пляж. Читайте отзывы о чистоте и сервисе.

Сколько стоит бюджетный "all inclusive" на Карибах?
В среднем от 80 до 150 долларов за ночь на человека в зависимости от страны и сезона.

Что лучше — апартаменты или отель "всё включено"?
Апартаменты подойдут тем, кто любит готовить и планировать. "Всё включено" удобно для тех, кто хочет заранее знать итоговую сумму отдыха.

Мифы и правда

  • Миф: "Всё включено" — это скучно и однообразно.
    Правда: даже в недорогих отелях есть разные рестораны, бары и анимация.
  • Миф: только люксовые курорты могут удивить кухней.
    Правда: в ряде бюджетных отелей работают хорошие шефы.
  • Миф: выгоднее всегда платить за еду отдельно.
    Правда: при длительном отпуске "всё включено" обычно экономит бюджет.

3 интересных факта

  1. В Доминиканской Республике бюджетные курорты с "all inclusive" составляют около 70% рынка.
  2. Туристы из Европы и Канады часто выбирают недорогие варианты, что делает атмосферу более международной.
  3. Некоторые карибские отели предлагают "умеренное всё включено": завтрак + напитки, а ужины оплачиваются отдельно.

Исторический контекст

  • 1950-е: первые курорты "all inclusive" появились на Ямайке.
  • 1980-е: формат стал популярным на Кубе и в Доминикане.
  • 2000-е: "всё включено" вошло в люксовый сегмент.
  • Сегодня: бюджетные и премиальные отели развиваются параллельно, предлагая разный уровень сервиса.

Уточнения

Анти́льские острова́ (или Карибские острова) — острова в Карибском море и Мексиканском заливе, расположенные между Северной Америкой и Южной Америкой. Вместе взятые, образуют площадь в 228 662 км² с населением примерно 42 млн чел. (на начало XXI века).

"Всё включено́" (англ. all inclusive) — комплекс услуг, который предоставляют в отелях. Он подразумевает бесплатное предоставление питания, напитков (часто локальных) и других видов услуг одновременно с проживанием в отеле.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Домашние животные
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Балтийский патруль: Швеция поднялась на борт российского корабля
Военные новости
Балтийский патруль: Швеция поднялась на борт российского корабля
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Домашние животные
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Война на морских просторах: сколько танкеров окажется в ловушке Макрона в ближайшие дни? Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Пять растений для октябрьского чуда: весной сад взорвётся цветами без вашей помощи
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Удручающее состояние: Андрей Малахов нашёл заброшенные могилы звёзд советского кино
Удручающее состояние: Андрей Малахов нашёл заброшенные могилы звёзд советского кино
Последние материалы
Смородина, которая переживет зиму: как правильно посадить и ухаживать за кустами осенью, чтобы они дали лучший урожай
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Зебра не отпустила пешехода до конца: движение или штраф — правило с подвохом
На грани жизни: какие симптомы требуют немедленного вызова скорой
Когда харчо не обжигает: рецепт, который подают даже самым маленьким
Доступный рай: как Карибы с "Всё включено" становятся реальностью для каждого
Шотландский виски снова на коне — Трамп готов сыграть на понижение тарифов
История Хатико — лишь красивая сказка: что японцы на самом деле скрывают об этой породе
Сафонов намекнул на слабое место Барселоны после триумфа ПСЖ
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд и ваша еда будет идеальной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.