80-летняя туристка провела 5 дней в лесу в Германии: история удивительного выживания

1:19
Туризм

В Германии произошла удивительная история спасения: 80-летняя туристка несколько дней пролежала под упавшим деревом и сумела выжить.

Пещера
Фото: commons.wikimedia.org by Nikola.grancharov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пещера

Исчезновение и поиски

Родственники пенсионерки забили тревогу 30 сентября, когда она перестала выходить на связь. Полиция установила, что женщина отправилась в поход в горы Эгге и нашли её автомобиль недалеко от телевышки. Однако поиски пришлось отложить до утра из-за наступления темноты.

Долгие дни в ловушке

На следующий день вертолёт заметил в подлеске упавшее дерево всего в 250 метрах от туристической тропы. Под ним и находилась путешественница. Как выяснилось, дерево придавило её ещё 27 сентября, и всё это время женщина оставалась в неподвижности, борясь за жизнь.

"Путешественница пролежала под деревом пять дней начиная с 27 сентября и выжила", — сообщает издание Bild.

Спасательная операция

Сотрудники экстренных служб с помощью бензопилы распилили ствол и освободили пострадавшую. В тяжёлом состоянии её доставили в больницу. Сейчас врачи отмечают положительную динамику, и пенсионерка уже идёт на поправку.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
