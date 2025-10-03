Спортивный туризм взрывает рынок: бронирования растут быстрее рекордов на финише

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Всё больше жителей России предпочитают активный отдых, где спорт становится частью путешествия. По данным совместного исследования платформы "Авито Путешествия" и организаторов полумарафона "Моя Столица", более 11% россиян регулярно практикуют спортивный туризм, а почти половина из них — беговые направления. Это значит, что тысячи людей сегодня выбирают не просто отпуск, а возможность участвовать в забегах и марафонах, открывая для себя новые города и регионы.

Пробежка по набережной
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пробежка по набережной

Куда едут спортивные туристы в России

Результаты опроса показывают, что самые популярные направления среди активных путешественников — южные регионы (42%) и крупные города, включая Москву и Санкт-Петербург (33%). Чуть меньше трети (28%) выбирают культурные центры страны, а 22% готовы ехать даже на северные территории ради спортивных мероприятий.

Особый интерес вызывает беговой туризм. Например, в Суздале доля приезжих участников забегов достигла 93%, в Сочи — 86%, а в Казани — 62%. Чуть меньше гостей фиксируют Ярославль (54%) и Нижний Новгород (26%). Такие данные подтверждают, что спортивные старты становятся мощным стимулом для внутреннего туризма.

"Беговые мероприятия оказывают прямое влияние на увеличение туристического потока", — отметил руководитель проекта "Моя Столица" Игорь Блюмин.

По его словам, каждый бегун приезжает не один, а с друзьями или семьей, проводя в городе минимум два дня. Ежегодный прирост числа бегунов превышает 20%, и в 2025 году ожидается рекорд — более миллиона участников различных стартов.

Как спорт стимулирует экономику

Рост интереса к спортивному туризму отражается и на бронированиях жилья. По статистике "Авито Путешествий", спрос в городах, где проходят крупные забеги, вырос на десятки процентов: в Екатеринбурге — на 51%, в Уфе — на 42%, в Тобольске — на 41%, в Пскове и Перми — на 39%, в Самаре — на 35%, а в Томске — на 32%.

"Марафоны и спортивные события создают спрос на гостиницы, транспорт и аренду жилья", — заявил директор "Авито Путешествий" Артём Кромочкин.

Он подчеркнул, что беговые мероприятия часто становятся для участников полноценным отпуском: многие приезжают заранее, чтобы совместить соревнования с экскурсией по городу.

Советы шаг за шагом: как начать заниматься спортивным туризмом

  1. Определите интерес: бег, горные лыжи, серфинг или велопрогулки.

  2. Подберите направление: для марафона удобны крупные города, для треккинга — природные заповедники.

  3. Забронируйте жилье заранее, особенно если планируете поездку в дни массовых событий.

  4. Используйте специализированные сервисы: "Авито Путешествия", Booking. com, Airbnb.

  5. Составьте маршрут с учетом отдыха: совмещайте спорт с экскурсиями, СПА или гастрономическими турами.

А что если…

Что если совместить спортивный туризм с семейным отдыхом? Многие марафоны и велофестивали проходят в городах с насыщенной детской и культурной программой. Это позволяет взрослым участвовать в стартах, а детям — провести время в музеях, парках или аквапарках. Таким образом, спорт становится объединяющим фактором для всей семьи.

Плюсы и минусы спортивного туризма

Плюсы Минусы
Улучшение физической формы Дополнительные траты на экипировку
Новые знакомства и сообщество Зависимость от расписания мероприятий
Возможность открыть новые города Необходимость подготовки
Совмещение спорта и отдыха Риск отмены соревнований (погода, пандемия)

FAQ

Как выбрать спортивный туризм для начинающих?
Начните с беговых мероприятий или велопоездок по знакомым маршрутам, постепенно расширяя географию.

Что лучше для активного отпуска — горнолыжный или велосипедный туризм?
Все зависит от сезона: зимой лыжи и сноуборд, летом — велопрогулки и треккинг.

Мифы и правда

  • Миф: спортивный туризм — только для профессионалов.
    Правда: участвовать можно на любительском уровне, многие забеги рассчитаны на новичков.

  • Миф: такие поездки слишком дорогие.
    Правда: бюджет можно регулировать выбором направления и жилья.

  • Миф: спортивный отдых утомляет.
    Правда: грамотно составленный маршрут позволяет совмещать спорт и восстановление.

Интересные факты

  1. Самый массовый марафон в мире проходит в Нью-Йорке — более 50 тысяч участников ежегодно.

  2. В Нидерландах число велосипедов превышает количество жителей.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
