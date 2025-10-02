Один город, две жизни: как Гальштат стал глобальным феноменом благодаря китайскому клону

Гальштат — небольшой австрийский городок в регионе Зальцкаммергут Верхней Австрии, расположенный на берегу озера Гальштеттер-Зее. Это место поражает гармонией: дома, словно вырастающие из горных склонов, зеркальное озеро, утопающие в зелени леса и церковная башня, выделяющаяся среди крытых черепицей домиков.
История города насчитывает более трёх тысяч лет и связана с добычей соли, благодаря чему даже возник термин "гальштатская культура". В 1997 году ЮНЕСКО включило Гальштат в список объектов Всемирного наследия, отметив его культурную и историческую ценность.
В 2012 году компания Minmetals Land Ltd. реализовала грандиозный замысел: построить "двойник" Гальштата в провинции Гуандун. На площади более миллиона квадратных ярдов вырос "австрийский город", возведённый по чертежам, сделанным китайскими архитекторами во время поездки в австрийский Гальштат.
Особое внимание уделили деталям: воссоздали фонтаны, мостовые, фасады, башни и даже приходскую церковь. Первоначально проект задумывался как элитный жилой район, но быстро превратился в популярный туристический объект.
Новость о китайском "клоне" вызвала смешанные чувства у жителей Гальштата. Одни сочли это культурной кражей, другие — любопытным экспериментом. Мэр Александр Шойц занял дипломатичную позицию и даже посетил открытие копии, подписав соглашение о культурном обмене.
Со временем австрийский город получил неожиданный бонус: китайский проект сделал Гальштат ещё популярнее среди туристов, особенно в Азии.
В 2005 году Гальштат принимал всего несколько десятков туристов из Китая в год. После появления "двойника" и выхода корейской драмы "Весенний вальс", снятой в этих местах, поток гостей вырос в сотни раз.
К 2019 году количество иностранных туристов достигало до 100 000 в день. В социальных сетях Гальштат стал "звездой": хэштег #Hallstatt собрал сотни тысяч публикаций. Местные жители, уставшие от толп, были вынуждены ограничить число туристических автобусов.
Сегодня "Hallstatt Huizhou" окружён роскошными виллами, дорогими магазинами и благоустроенной инфраструктурой. До него можно добраться за 1 час 15 минут на поезде из Гонконга или за 30-60 минут на автомобиле из Шэньчжэня.
Этот "европейский островок" стал частью динамичного региона дельты Жемчужной реки. Для состоятельных китайцев он стал символом статуса и "кусочком Европы" у себя дома.
Местоположение оригинала: Верхняя Австрия, на берегу озера Гальштеттер-Зее.
Всемирное наследие ЮНЕСКО: с 1997 года.
Китайский проект: стоимость около 1 млрд долларов.
Медиа-эффект: популярность выросла после съёмок драмы "Весенний вальс".
Планируйте поездку в межсезонье (весна, осень), чтобы избежать многотысячных толп.
Лучше остановиться в Гальштате на 1-2 ночи, а не приезжать на автобусный тур на пару часов.
Исследуйте не только центр: окрестности с пещерами, горами и тропами менее загружены.
Для визита в китайский Гальштат выбирайте будние дни: в выходные он переполнен.
❓ Можно ли посетить оба Гальштата?
Да. Австрийский привлекает историей и природой, китайский — экзотикой и роскошью.
❓ Как добраться в австрийский Гальштат?
Поездом из Зальцбурга или Вены до станции Hallstatt, затем паромом через озеро.
❓ Чем отличается китайский вариант?
Он более современный, окружён торговыми центрами и жилыми комплексами.
❓ Почему Гальштат стал феноменом?
Из-за сочетания природной красоты, истории, медийного эффекта и символа европейского шарма.
Гальштат — культурный символ, ставший глобальным феноменом. Китайская копия лишь усилила этот эффект, превратив город в миф и бренд, который объединяет Восток и Запад.
