Один город, две жизни: как Гальштат стал глобальным феноменом благодаря китайскому клону

4:42
Туризм

Гальштат — небольшой австрийский городок в регионе Зальцкаммергут Верхней Австрии, расположенный на берегу озера Гальштеттер-Зее. Это место поражает гармонией: дома, словно вырастающие из горных склонов, зеркальное озеро, утопающие в зелени леса и церковная башня, выделяющаяся среди крытых черепицей домиков.

Гальштат в Китае
Фото: en.wikipedia.org by Ханно Бёк is licensed under free for commercial use
Гальштат в Китае

История города насчитывает более трёх тысяч лет и связана с добычей соли, благодаря чему даже возник термин "гальштатская культура". В 1997 году ЮНЕСКО включило Гальштат в список объектов Всемирного наследия, отметив его культурную и историческую ценность.

Китайская копия: проект стоимостью миллиард долларов

В 2012 году компания Minmetals Land Ltd. реализовала грандиозный замысел: построить "двойник" Гальштата в провинции Гуандун. На площади более миллиона квадратных ярдов вырос "австрийский город", возведённый по чертежам, сделанным китайскими архитекторами во время поездки в австрийский Гальштат.

Особое внимание уделили деталям: воссоздали фонтаны, мостовые, фасады, башни и даже приходскую церковь. Первоначально проект задумывался как элитный жилой район, но быстро превратился в популярный туристический объект.

Реакция Австрии

Новость о китайском "клоне" вызвала смешанные чувства у жителей Гальштата. Одни сочли это культурной кражей, другие — любопытным экспериментом. Мэр Александр Шойц занял дипломатичную позицию и даже посетил открытие копии, подписав соглашение о культурном обмене.

Со временем австрийский город получил неожиданный бонус: китайский проект сделал Гальштат ещё популярнее среди туристов, особенно в Азии.

Туристический бум и медийный эффект

В 2005 году Гальштат принимал всего несколько десятков туристов из Китая в год. После появления "двойника" и выхода корейской драмы "Весенний вальс", снятой в этих местах, поток гостей вырос в сотни раз.

К 2019 году количество иностранных туристов достигало до 100 000 в день. В социальных сетях Гальштат стал "звездой": хэштег #Hallstatt собрал сотни тысяч публикаций. Местные жители, уставшие от толп, были вынуждены ограничить число туристических автобусов.

Китайский Гальштат как символ престижа

Сегодня "Hallstatt Huizhou" окружён роскошными виллами, дорогими магазинами и благоустроенной инфраструктурой. До него можно добраться за 1 час 15 минут на поезде из Гонконга или за 30-60 минут на автомобиле из Шэньчжэня.

Этот "европейский островок" стал частью динамичного региона дельты Жемчужной реки. Для состоятельных китайцев он стал символом статуса и "кусочком Европы" у себя дома.

Факты

  • Местоположение оригинала: Верхняя Австрия, на берегу озера Гальштеттер-Зее.

  • Всемирное наследие ЮНЕСКО: с 1997 года.

  • Китайский проект: стоимость около 1 млрд долларов.

  • Медиа-эффект: популярность выросла после съёмок драмы "Весенний вальс".

Советы туристам

  • Планируйте поездку в межсезонье (весна, осень), чтобы избежать многотысячных толп.

  • Лучше остановиться в Гальштате на 1-2 ночи, а не приезжать на автобусный тур на пару часов.

  • Исследуйте не только центр: окрестности с пещерами, горами и тропами менее загружены.

  • Для визита в китайский Гальштат выбирайте будние дни: в выходные он переполнен.

FAQ

❓ Можно ли посетить оба Гальштата?
Да. Австрийский привлекает историей и природой, китайский — экзотикой и роскошью.

❓ Как добраться в австрийский Гальштат?
Поездом из Зальцбурга или Вены до станции Hallstatt, затем паромом через озеро.

❓ Чем отличается китайский вариант?
Он более современный, окружён торговыми центрами и жилыми комплексами.

❓ Почему Гальштат стал феноменом?
Из-за сочетания природной красоты, истории, медийного эффекта и символа европейского шарма.

Гальштат — культурный символ, ставший глобальным феноменом. Китайская копия лишь усилила этот эффект, превратив город в миф и бренд, который объединяет Восток и Запад.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
