Отпуск в рассрочку: как россияне массово уходят от кредитов и находят новые способы оплатить туры

С каждым годом россияне всё внимательнее относятся к способам оплаты отдыха. Теперь всё больше туристов предпочитают рассрочку от туроператоров, а не банковские кредиты.
Вице-президент АТОР и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин объяснил, что попытки внедрить банковские программы не оправдали ожиданий:
"Мы экспериментировали и предоставляли банковские кредиты, но туристы не очень этим интересуются. Очень небольшой процент таких путешественников, десятые доли процента", — сказал Сергей Ромашкин.
По его словам, ставки по таким займам выше, чем по потребительским кредитам или картам с беспроцентным периодом. В итоге туристу выгоднее оплатить поездку кредиткой и вернуть средства позже, не переплачивая.
Сейчас практически все туроператоры предлагают схему оплаты в рассрочку. Обычно:
Такой вариант удобен и для семей, и для индивидуальных путешественников: он позволяет распределить расходы и не переплачивать банку за проценты.
Схожего мнения придерживается президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.
"По нашим оценкам, объем туров, купленных с помощью займов, существенно сократился, в частности во внутреннем туризме", — отметил Илья Уманский.
Эксперты также обращают внимание на финансовую привычку последних лет: многие клиенты размещали деньги на депозитах, а затем снимали накопленное вместе с процентами, чтобы оплатить отпуск.
|Плюсы
|Минусы
|Нет переплаты процентов
|Оплатить остаток нужно в короткий срок
|Простота оформления — без банка
|Не всегда доступна при «горящих» турах
|Возможность планировать расходы
|Требует дисциплины в платежах
|Доступна практически у всех операторов
|Нет долгосрочного графика выплат
Если вы хотите избежать переплаты, лучше рассрочка. Кредит оправдан только при длительном планировании и невозможности внести сумму в короткие сроки.
Обычно от 10 до 30 % от стоимости тура.
Да, большинство операторов предлагают такую услугу через личный кабинет или при бронировании тура.
Оператор имеет право аннулировать бронирование, а внесённый аванс удержать как неустойку.
Рост популярности рассрочки объясняется просто: туристы не хотят переплачивать банкам. Они выбирают гибкие схемы оплаты, которые позволяют распределить расходы и сохранить деньги на другие нужды. Туроператоры, в свою очередь, адаптируются к спросу и предлагают максимально удобные условия. Это ещё один шаг к тому, чтобы отдых стал доступнее для широкой аудитории.
