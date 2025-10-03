Отпуск в рассрочку: как россияне массово уходят от кредитов и находят новые способы оплатить туры

С каждым годом россияне всё внимательнее относятся к способам оплаты отдыха. Теперь всё больше туристов предпочитают рассрочку от туроператоров, а не банковские кредиты.

Парный отпуск

Почему кредиты не популярны

Вице-президент АТОР и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин объяснил, что попытки внедрить банковские программы не оправдали ожиданий:

"Мы экспериментировали и предоставляли банковские кредиты, но туристы не очень этим интересуются. Очень небольшой процент таких путешественников, десятые доли процента", — сказал Сергей Ромашкин.

По его словам, ставки по таким займам выше, чем по потребительским кредитам или картам с беспроцентным периодом. В итоге туристу выгоднее оплатить поездку кредиткой и вернуть средства позже, не переплачивая.

Как работает рассрочка

Сейчас практически все туроператоры предлагают схему оплаты в рассрочку. Обычно:

первый взнос составляет 10-30 % от стоимости тура;

оставшуюся сумму вносят за 3-14 дней до поездки.

Такой вариант удобен и для семей, и для индивидуальных путешественников: он позволяет распределить расходы и не переплачивать банку за проценты.

Внутренний туризм и тенденции

Схожего мнения придерживается президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

"По нашим оценкам, объем туров, купленных с помощью займов, существенно сократился, в частности во внутреннем туризме", — отметил Илья Уманский.

Эксперты также обращают внимание на финансовую привычку последних лет: многие клиенты размещали деньги на депозитах, а затем снимали накопленное вместе с процентами, чтобы оплатить отпуск.

Плюсы и минусы рассрочки

Плюсы Минусы Нет переплаты процентов Оплатить остаток нужно в короткий срок Простота оформления — без банка Не всегда доступна при «горящих» турах Возможность планировать расходы Требует дисциплины в платежах Доступна практически у всех операторов Нет долгосрочного графика выплат

FAQ

Как выбрать: кредит или рассрочку?

Если вы хотите избежать переплаты, лучше рассрочка. Кредит оправдан только при длительном планировании и невозможности внести сумму в короткие сроки.

Сколько составляет минимальный взнос по рассрочке?

Обычно от 10 до 30 % от стоимости тура.

Можно ли оформить рассрочку онлайн?

Да, большинство операторов предлагают такую услугу через личный кабинет или при бронировании тура.

Что будет, если не оплатить остаток вовремя?

Оператор имеет право аннулировать бронирование, а внесённый аванс удержать как неустойку.

3 интересных факта

По данным АТОР, около 70 % всех зарубежных туров в 2025 году были оплачены именно через рассрочку. Некоторые компании предлагают рассрочку даже на индивидуальные туры и круизы. В Европе популярна обратная схема — турист платит всю сумму сразу, но получает бонусы и скидки, чего в России пока почти нет.

Рост популярности рассрочки объясняется просто: туристы не хотят переплачивать банкам. Они выбирают гибкие схемы оплаты, которые позволяют распределить расходы и сохранить деньги на другие нужды. Туроператоры, в свою очередь, адаптируются к спросу и предлагают максимально удобные условия. Это ещё один шаг к тому, чтобы отдых стал доступнее для широкой аудитории.