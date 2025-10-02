Немецкие острова, которые не уступают Средиземному морю — туристы в шоке от пейзажей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:44
Туризм

Германия у многих ассоциируется с замками, автобанами и пивными фестивалями, но мало кто знает: здесь есть более 70 островов, где можно устроить отпуск ничуть не хуже, чем на Средиземном море. Песчаные пляжи Северного моря, меловые скалы Балтики, уединённые деревушки и развитая инфраструктура делают немецкие острова отличным выбором для тех, кто ищет необычное направление.

Остров Зюльт, Германия
Фото: commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek is licensed under GNU Free Documentation License
Остров Зюльт, Германия

Зюльт — аристократический курорт

Фризский остров Зюльт — самый известный в Германии. Его любят политики, бизнесмены и актёры. 40 км песчаных пляжей, дюны до 50 метров и знаменитые плетёные пляжные корзины (Strandkorb) создают неповторимый пейзаж. Кампен — самая дорогая коммуна Германии, здесь элитные рестораны и бутики.

Лучшее время: май-сентябрь, но и зимой можно насладиться штормами и пустынными пляжами.

Рюген — остров меловых скал

Рюген — крупнейший остров Германии в Балтийском море. Здесь национальный парк Ясмунд с утёсами Кёнигсштуль (118 м), буковые леса и курортные городки. Бинц — главный курорт с белыми виллами XIX века и 370-метровым пирсом.

На острове сохранились руины славянских поселений, замки и узкоколейная железная дорога Rasender Roland.

Боркум — остров здоровья

Боркум славится йодистым воздухом, дюнами и климатотерапией. Здесь 26 км пляжей: семейные зоны, нудистские участки и места для серфинга. Автомобилей в центре нет — только пешком, на велосипеде или электрокаре.

Главная точка — маяк высотой 60 м с видом на Ваттовое море (объект ЮНЕСКО).

Хиддензее — остров тишины

У берегов Рюгена находится Хиддензее — "жемчужина Балтики". Автомобилей здесь нет, передвижение только пешком, на велосипеде или в повозке. Остров делится на три части: Дорнбуш с маяком, Миттеланд с посёлком Клостер и Гелле с дюнами и лагунами.

Хиддензее вдохновлял писателей и художников. Здесь жил и работал Герхарт Гауптман, чей дом-музей открыт для туристов.

Фёр — зелёное сердце Северного моря

Фёр отличается мягким климатом и зеленью — здесь даже растут пальмы и эвкалипты. На острове 15 пляжей, а постоянные ветра делают его популярным у винд- и кайтсерферов.

Фёр также хранит фризскую культуру: язык, архитектуру и дома с соломенными крышами.

Таблица: чем отличаются немецкие острова

Остров Особенности Для кого подходит
Зюльт Аристократический курорт, пляжи 40 км, элитный отдых Любители гламура, гастрономии, СПА
Рюген Меловые скалы, буковые леса, курорты XIX века Семьи, фотографы, ценители истории
Боркум Йодистый климат, без машин в центре, оздоровление Люди с детьми, те, кто ищет здоровье и тишину
Хиддензее Нет авто, национальный парк, творческая атмосфера Любители уединения, пеших прогулок, велотуристы
Фёр Зелень, мягкий климат, серфинг, фризская культура Активные туристы, серферы, этнографы

Советы шаг за шагом

  1. Планируйте поездку с мая по сентябрь — это пик сезона.

  2. Для активного отдыха берите велосипеды: острова идеально приспособлены для веломаршрутов.

  3. Уточняйте расписание паромов: в несезон оно сокращено.

  4. Забронируйте отель заранее, особенно на Зюльте и Рюгене.

  5. Попробуйте местную кухню: крабы, камбала, устрицы и пиво с морской солью.

Плюсы и минусы островного отдыха

Плюсы Минусы
Чистая экология и уникальные ландшафты Погода переменчива
Комбинация природы и инфраструктуры Цены выше, чем на материке
Велотуризм, серфинг, талассотерапия Сезон ограничен тёплыми месяцами
Оздоровительный климат Не все острова доступны на авто

FAQ

Можно ли добраться на острова на машине?
Да, на Зюльт и Рюген ведут дамбы и мосты. На других островах — только паром или поезд.

Какая температура воды летом?
В среднем 18-20 °C в июле-августе.

Подходит ли отдых с детьми?
Да, особенно Боркум и Рюген с широкими пляжами и развитой инфраструктурой.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
