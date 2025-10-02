Немецкие острова, которые не уступают Средиземному морю — туристы в шоке от пейзажей

Германия у многих ассоциируется с замками, автобанами и пивными фестивалями, но мало кто знает: здесь есть более 70 островов, где можно устроить отпуск ничуть не хуже, чем на Средиземном море. Песчаные пляжи Северного моря, меловые скалы Балтики, уединённые деревушки и развитая инфраструктура делают немецкие острова отличным выбором для тех, кто ищет необычное направление.
Фризский остров Зюльт — самый известный в Германии. Его любят политики, бизнесмены и актёры. 40 км песчаных пляжей, дюны до 50 метров и знаменитые плетёные пляжные корзины (Strandkorb) создают неповторимый пейзаж. Кампен — самая дорогая коммуна Германии, здесь элитные рестораны и бутики.
Лучшее время: май-сентябрь, но и зимой можно насладиться штормами и пустынными пляжами.
Рюген — крупнейший остров Германии в Балтийском море. Здесь национальный парк Ясмунд с утёсами Кёнигсштуль (118 м), буковые леса и курортные городки. Бинц — главный курорт с белыми виллами XIX века и 370-метровым пирсом.
На острове сохранились руины славянских поселений, замки и узкоколейная железная дорога Rasender Roland.
Боркум славится йодистым воздухом, дюнами и климатотерапией. Здесь 26 км пляжей: семейные зоны, нудистские участки и места для серфинга. Автомобилей в центре нет — только пешком, на велосипеде или электрокаре.
Главная точка — маяк высотой 60 м с видом на Ваттовое море (объект ЮНЕСКО).
У берегов Рюгена находится Хиддензее — "жемчужина Балтики". Автомобилей здесь нет, передвижение только пешком, на велосипеде или в повозке. Остров делится на три части: Дорнбуш с маяком, Миттеланд с посёлком Клостер и Гелле с дюнами и лагунами.
Хиддензее вдохновлял писателей и художников. Здесь жил и работал Герхарт Гауптман, чей дом-музей открыт для туристов.
Фёр отличается мягким климатом и зеленью — здесь даже растут пальмы и эвкалипты. На острове 15 пляжей, а постоянные ветра делают его популярным у винд- и кайтсерферов.
Фёр также хранит фризскую культуру: язык, архитектуру и дома с соломенными крышами.
|Остров
|Особенности
|Для кого подходит
|Зюльт
|Аристократический курорт, пляжи 40 км, элитный отдых
|Любители гламура, гастрономии, СПА
|Рюген
|Меловые скалы, буковые леса, курорты XIX века
|Семьи, фотографы, ценители истории
|Боркум
|Йодистый климат, без машин в центре, оздоровление
|Люди с детьми, те, кто ищет здоровье и тишину
|Хиддензее
|Нет авто, национальный парк, творческая атмосфера
|Любители уединения, пеших прогулок, велотуристы
|Фёр
|Зелень, мягкий климат, серфинг, фризская культура
|Активные туристы, серферы, этнографы
Планируйте поездку с мая по сентябрь — это пик сезона.
Для активного отдыха берите велосипеды: острова идеально приспособлены для веломаршрутов.
Уточняйте расписание паромов: в несезон оно сокращено.
Забронируйте отель заранее, особенно на Зюльте и Рюгене.
Попробуйте местную кухню: крабы, камбала, устрицы и пиво с морской солью.
|Плюсы
|Минусы
|Чистая экология и уникальные ландшафты
|Погода переменчива
|Комбинация природы и инфраструктуры
|Цены выше, чем на материке
|Велотуризм, серфинг, талассотерапия
|Сезон ограничен тёплыми месяцами
|Оздоровительный климат
|Не все острова доступны на авто
Можно ли добраться на острова на машине?
Да, на Зюльт и Рюген ведут дамбы и мосты. На других островах — только паром или поезд.
Какая температура воды летом?
В среднем 18-20 °C в июле-августе.
Подходит ли отдых с детьми?
Да, особенно Боркум и Рюген с широкими пляжами и развитой инфраструктурой.
