Замки, превращённые в острова, — топ мест, где туристы теряют счёт времени

Путешествовать по Европе можно по-разному: кто-то выбирает шумные столицы и музеи, а кто-то ищет атмосферу прошлого среди старинных крепостей. Если вам близок второй вариант — обязательно стоит увидеть замки с рвами.
Такие места дарят особое ощущение: по одну сторону — стены и башни, по другую — спокойная гладь воды, в которой отражается крепость. Они завораживают, превращают прогулку в путешествие во времени и дают те самые фотографии, ради которых едут туристы со всего мира.
Слово "ров" произошло от старофранцузского motte — "курган". Первые укрепления представляли собой насыпной холм с башней и частоколом. Позже вокруг таких замков стали рыть глубокие канавы, которые заполняли водой. Это делало невозможным подкопы, усложняло применение таранов и осадных башен.
Иногда рвы использовали и как хозяйственный ресурс: в Тауэре в 1292 году разводили щуку, а в XIX веке ров осушили и долго использовали как огород.
Крупнейший замок Уэльса, построенный в 1268 году. Первое концентрическое укрепление страны с несколькими кольцами стен и системой искусственных озёр. Выдержал нападения валлийцев, служил убежищем королю Эдуарду II.
Возведён по приказу Эдуарда I с 1295 года. Благодаря соединению рва с морем суда могли подплывать к замку вплотную. Несмотря на незавершённое строительство, считался неприступным.
Треугольная форма выделяет его среди других крепостей. В 1300 году выдержал осаду войск Эдуарда I всего два дня, но остался одним из самых атмосферных замков страны.
Возведён в 1385 году Эдвардом Дэлингриджем. Сочетает оборонительную функцию и декоративность. Сегодня — один из самых фотогеничных замков Великобритании.
|Замок
|Страна
|Особенность
|Состояние сегодня
|Кайрфилли
|Уэльс
|Самый большой в стране, система озёр
|Военные руины, открыт туристам
|Бомарис
|Уэльс
|Ров соединён с морем
|Незавершён, но сохранился
|Керлаверок
|Шотландия
|Уникальная треугольная форма
|Частично разрушен, доступен для посещения
|Бодиам
|Англия
|Живописный "водный замок"
|Один из самых фотографируемых
Планируйте поездку в тёплый сезон — летом вода в ровах отражает замки особенно эффектно.
В Англии и Уэльсе лучше брать туры English Heritage или Cadw — это удобно и даёт доступ к нескольким объектам.
Для фото приезжайте утром или ближе к закату: отражения замков в воде выглядят наиболее живописно.
В Керлавероке и Кайрфилли можно совместить посещение с пешими маршрутами по окрестностям.
А что если бы рвы никогда не использовались как водные преграды? Возможно, замки выглядели бы менее живописно, а в архитектуре не появилось бы "водных зеркал", которые сегодня стали визитной карточкой средневековой романтики.
|Плюсы
|Минусы
|Атмосфера средневековья
|Многие замки — руины
|Живописные виды и фото
|Платный вход
|Интересная история
|Далеко от крупных городов
|Возможность совместить с походами
|В плохую погоду прогулка теряет эффект
Почему у замков есть рвы?
Изначально для защиты от нападений и подкопов. Позже — также для хозяйственных целей и эстетики.
Можно ли увидеть рвы, полные воды?
Да, например, в Бодиаме или Кайрфилли. В других местах рвы осушены.
Какой замок самый фотогеничный?
Чаще всего таким называют замок Бодиам в Англии.
