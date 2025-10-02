Замки, превращённые в острова, — топ мест, где туристы теряют счёт времени

4:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествовать по Европе можно по-разному: кто-то выбирает шумные столицы и музеи, а кто-то ищет атмосферу прошлого среди старинных крепостей. Если вам близок второй вариант — обязательно стоит увидеть замки с рвами.

Фото: commons.wikimedia.org by Antony McCallum, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Замок Бодиам, Англия

Такие места дарят особое ощущение: по одну сторону — стены и башни, по другую — спокойная гладь воды, в которой отражается крепость. Они завораживают, превращают прогулку в путешествие во времени и дают те самые фотографии, ради которых едут туристы со всего мира.

От "мотта" к "рву"

Слово "ров" произошло от старофранцузского motte — "курган". Первые укрепления представляли собой насыпной холм с башней и частоколом. Позже вокруг таких замков стали рыть глубокие канавы, которые заполняли водой. Это делало невозможным подкопы, усложняло применение таранов и осадных башен.

Иногда рвы использовали и как хозяйственный ресурс: в Тауэре в 1292 году разводили щуку, а в XIX веке ров осушили и долго использовали как огород.

Знаменитые замки с ровами

Замок Кайрфилли (Уэльс)

Крупнейший замок Уэльса, построенный в 1268 году. Первое концентрическое укрепление страны с несколькими кольцами стен и системой искусственных озёр. Выдержал нападения валлийцев, служил убежищем королю Эдуарду II.

Замок Бомарис (Уэльс)

Возведён по приказу Эдуарда I с 1295 года. Благодаря соединению рва с морем суда могли подплывать к замку вплотную. Несмотря на незавершённое строительство, считался неприступным.

Замок Керлаверок (Шотландия)

Треугольная форма выделяет его среди других крепостей. В 1300 году выдержал осаду войск Эдуарда I всего два дня, но остался одним из самых атмосферных замков страны.

Замок Бодиам (Англия)

Возведён в 1385 году Эдвардом Дэлингриджем. Сочетает оборонительную функцию и декоративность. Сегодня — один из самых фотогеничных замков Великобритании.

Таблица: сравнение замков с ровами

Замок Страна Особенность Состояние сегодня Кайрфилли Уэльс Самый большой в стране, система озёр Военные руины, открыт туристам Бомарис Уэльс Ров соединён с морем Незавершён, но сохранился Керлаверок Шотландия Уникальная треугольная форма Частично разрушен, доступен для посещения Бодиам Англия Живописный "водный замок" Один из самых фотографируемых

Советы шаг за шагом

Планируйте поездку в тёплый сезон — летом вода в ровах отражает замки особенно эффектно. В Англии и Уэльсе лучше брать туры English Heritage или Cadw — это удобно и даёт доступ к нескольким объектам. Для фото приезжайте утром или ближе к закату: отражения замков в воде выглядят наиболее живописно. В Керлавероке и Кайрфилли можно совместить посещение с пешими маршрутами по окрестностям.

А что если…

А что если бы рвы никогда не использовались как водные преграды? Возможно, замки выглядели бы менее живописно, а в архитектуре не появилось бы "водных зеркал", которые сегодня стали визитной карточкой средневековой романтики.

Плюсы и минусы посещения замков с рвами

Плюсы Минусы Атмосфера средневековья Многие замки — руины Живописные виды и фото Платный вход Интересная история Далеко от крупных городов Возможность совместить с походами В плохую погоду прогулка теряет эффект

FAQ

Почему у замков есть рвы?

Изначально для защиты от нападений и подкопов. Позже — также для хозяйственных целей и эстетики.

Можно ли увидеть рвы, полные воды?

Да, например, в Бодиаме или Кайрфилли. В других местах рвы осушены.

Какой замок самый фотогеничный?

Чаще всего таким называют замок Бодиам в Англии.