Билеты в небо подорожают: монополия на бронирование грозит ростом цен и ударом по бюджету пассажиров

Резкий рост цен на авиабилеты в ближайшее время может оказаться неизбежным. Причина — новые условия сотрудничества крупнейшей хостинговой системы "Сирена-ТрЭвел" с онлайн-тревел-агентствами. Эта компания контролирует до 80% бронирований авиабилетов в России, и любое изменение правил работы отражается на всём рынке.

Новая схема работы через "Миксвел"

Недавно "Сирена-ТрЭвел" уведомила агентов о расторжении действующих договоров и переводе всех операций на дочернюю структуру — ООО "Миксвел".

Изменения включают:

фиксированный сбор 190 рублей за каждый электронный билет;

доплату 11 рублей за оформление дополнительных услуг;

снижение ежемесячной абонентской платы с 44,8 тыс. до 14,8 тыс. рублей.

Но вместе с этим вводится новая тарификация запросов: от 12 тыс. рублей за 1 млн запросов в месяц до 60 тыс. рублей при объёмах свыше 200 млн.

По подсчётам экспертов, итоговые расходы онлайн-агентств возрастут примерно на 10%.

Что это значит для пассажиров

"Дополнительные сборы будут перекладываться в сервисные сборы агентов и, в конечном счёте, в цену билета, особенно в сегменте бюджетных перевозок", — отметил глава АНО "Цифровизации и новых технологий" Алексей Кожевников.

Для многих агентств повышение расходов означает необходимость корректировать сервисные сборы, а значит, и конечная стоимость билетов для пассажиров может вырасти.

Уникальное положение "Сирены-ТрЭвел"

"Оформить билеты через другие системы для многих авиакомпаний невозможно", — пояснил Гендиректор платформы "Ракета" Дмитрий Кривошеев.

До 2022 года агентства могли использовать международные глобальные системы дистрибуции (GDS), где были доступны рейсы "Аэрофлота" и S7. Но сейчас доступ к ним закрыт, и альтернативы у российских игроков практически нет.

Возможная альтернатива — прямые продажи

Единственным вариантом замены "Миксвел" остаются прямые продажи через протокол NDC, который позволяет агентствам напрямую подключаться к системам авиакомпаний. Но для полноценного внедрения этого решения нужны инвестиции и время.

Плюсы и минусы NDC

Плюсы Минусы Прямой доступ к тарифам авиакомпаний Требуются значительные вложения Возможность гибкого ценообразования Сложность технической интеграции Независимость от посредников Не все авиакомпании готовы работать по протоколу Долгосрочная экономия Реализация занимает месяцы и даже годы

А что если… агентства не перейдут на NDC?

Если переход затянется, агентствам придётся работать по новым условиям "Миксвел". В этом случае неизбежен рост цен для пассажиров. Причём сильнее всего подорожание затронет бюджетные перевозки, где каждая сотня рублей на конечной цене особенно заметна.

FAQ

Будет ли рост цен на билеты значительным?

По прогнозам экспертов, увеличение составит около 10%, но в сегменте лоукостеров это может ощущаться гораздо сильнее.

Могут ли агентства отказаться от "Миксвел"?

Технически да, но тогда придётся выстраивать прямые интеграции с авиакомпаниями через NDC, что требует времени и ресурсов.

Как пассажиры могут минимизировать расходы?

Лучше бронировать билеты заранее, следить за акциями авиакомпаний и использовать бонусные программы.

Мифы и правда

Миф: рост цен связан только с авиакомпаниями.

Правда: значительное влияние оказывают инфраструктурные сервисы бронирования.

Миф: онлайн-агентства могут легко перейти на другую систему.

Правда: альтернативы "Сирене-ТрЭвел" в России фактически нет.

Миф: изменения не затронут пассажиров.

Правда: дополнительные расходы агентств будут заложены в итоговую цену билета.

Ситуация вокруг "Сирены-ТрЭвел" показывает, насколько уязвим рынок, когда один игрок занимает доминирующее положение. Для онлайн-тревел-агентств это серьёзный вызов: либо адаптироваться к новым условиям, либо ускорять переход на NDC. А для пассажиров — предупреждение, что стоимость авиабилетов зависит не только от авиакомпаний, но и от тех, кто обеспечивает технологию бронирования.