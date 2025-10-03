Билеты в небо подорожают: монополия на бронирование грозит ростом цен и ударом по бюджету пассажиров

Резкий рост цен на авиабилеты в ближайшее время может оказаться неизбежным. Причина — новые условия сотрудничества крупнейшей хостинговой системы "Сирена-ТрЭвел" с онлайн-тревел-агентствами. Эта компания контролирует до 80% бронирований авиабилетов в России, и любое изменение правил работы отражается на всём рынке.
Недавно "Сирена-ТрЭвел" уведомила агентов о расторжении действующих договоров и переводе всех операций на дочернюю структуру — ООО "Миксвел".
Изменения включают:
Но вместе с этим вводится новая тарификация запросов: от 12 тыс. рублей за 1 млн запросов в месяц до 60 тыс. рублей при объёмах свыше 200 млн.
По подсчётам экспертов, итоговые расходы онлайн-агентств возрастут примерно на 10%.
"Дополнительные сборы будут перекладываться в сервисные сборы агентов и, в конечном счёте, в цену билета, особенно в сегменте бюджетных перевозок", — отметил глава АНО "Цифровизации и новых технологий" Алексей Кожевников.
Для многих агентств повышение расходов означает необходимость корректировать сервисные сборы, а значит, и конечная стоимость билетов для пассажиров может вырасти.
"Оформить билеты через другие системы для многих авиакомпаний невозможно", — пояснил Гендиректор платформы "Ракета" Дмитрий Кривошеев.
До 2022 года агентства могли использовать международные глобальные системы дистрибуции (GDS), где были доступны рейсы "Аэрофлота" и S7. Но сейчас доступ к ним закрыт, и альтернативы у российских игроков практически нет.
Единственным вариантом замены "Миксвел" остаются прямые продажи через протокол NDC, который позволяет агентствам напрямую подключаться к системам авиакомпаний. Но для полноценного внедрения этого решения нужны инвестиции и время.
|Плюсы
|Минусы
|Прямой доступ к тарифам авиакомпаний
|Требуются значительные вложения
|Возможность гибкого ценообразования
|Сложность технической интеграции
|Независимость от посредников
|Не все авиакомпании готовы работать по протоколу
|Долгосрочная экономия
|Реализация занимает месяцы и даже годы
Если переход затянется, агентствам придётся работать по новым условиям "Миксвел". В этом случае неизбежен рост цен для пассажиров. Причём сильнее всего подорожание затронет бюджетные перевозки, где каждая сотня рублей на конечной цене особенно заметна.
По прогнозам экспертов, увеличение составит около 10%, но в сегменте лоукостеров это может ощущаться гораздо сильнее.
Технически да, но тогда придётся выстраивать прямые интеграции с авиакомпаниями через NDC, что требует времени и ресурсов.
Лучше бронировать билеты заранее, следить за акциями авиакомпаний и использовать бонусные программы.
Ситуация вокруг "Сирены-ТрЭвел" показывает, насколько уязвим рынок, когда один игрок занимает доминирующее положение. Для онлайн-тревел-агентств это серьёзный вызов: либо адаптироваться к новым условиям, либо ускорять переход на NDC. А для пассажиров — предупреждение, что стоимость авиабилетов зависит не только от авиакомпаний, но и от тех, кто обеспечивает технологию бронирования.
