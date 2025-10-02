Новые барьеры для туристов: сколько нужно иметь на счете, чтобы получить шенген

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянам со средним достатком, планирующим поездку в Европу, стоит заранее продумывать маршрут и экономить на проживании. Об этом Pravda.Ru рассказал эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Туризм по Европе

По его словам, в нынешних условиях получение шенгенской визы стало сложным, а затраты на поездку значительно возросли.

"Главный способ сэкономить — это выбор доступного проживания. С едой уже сложно существенно снизить расходы, поэтому важно заранее планировать бюджет. Также стоит учитывать, что для оформления шенгенской визы нужно иметь определенную сумму на счете — примерно 300 тысяч рублей для двухнедельной поездки и около 600 тысяч при более длительных сроках", — отметил эксперт.

Бандурин подчеркнул, что стоит тщательно выбирать маршрут и способ передвижения по Европе.

"Лучше использовать автобусы и поезда, чтобы увидеть больше городов. При планировании маршрута нужно учитывать, что некоторые страны не пропускают туристов с пятилетними небиометрическими паспортами — например, Франция, Литва, Латвия, Эстония, Чехия. Это важно, чтобы избежать депортации и аннулирования визы", — пояснил он.

Эксперт добавил, что оформление визы стоит планировать заранее.

"Лучше подавать документы минимум за три месяца до поездки, чтобы избежать лишней спешки и дополнительных расходов — при этом визу могут не одобрить с первого раза", — резюмировал Бандурин.