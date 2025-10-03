Детям бесплатно, родителям — скидки: где отдохнуть всей семьёй и сэкономить там, где это было бы невозможно

Осень — время, когда на Алтае особенно красиво: горы окрашиваются в золотые тона, воздух становится прозрачным и свежим. А для семей с детьми это ещё и отличная возможность сэкономить. Курорт "Манжерок" запустил специальное предложение "Алтайские каникулы": с 3 октября по 14 ноября 2025 года дети до 14 лет проживают бесплатно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Семейный отдых на Алтае

Где остановиться

"Манжерок" — это всесезонный курорт всего в получасе езды от Горно-Алтайска. Здесь каждый найдёт подходящий вариант:

пятизвёздочный отель с панорамными видами;

премиальные шале из сибирского кедра;

уютный трёхзвёздочный отель для бюджетного отдыха.

Вкусные впечатления

Кухня — важная часть отдыха. В "Манжероке" всё продумано для взрослых и детей:

шведская линия в отеле 5* с блюдами русской, европейской и азиатской кухни;

панорамный ресторан на горе Малая Синюха;

фуд-холл "Со всего света" с блюдами разных стран;

семейное кафе "Баламут", где даже привередливые дети находят любимые блюда.

Чем занять детей

Курорт предлагает развлечения на любой вкус:

интерактивный парк "Лес чудес" со скалодромом, аркадами и VR-играми;

мастер-классы и анимация для ребят от 6 лет;

услуги няни для малышей с 3 лет;

пятибассейновый спа-комплекс с отдельной детской зоной.

Что могут делать родители, пока дети заняты

Осенний "Манжерок" — это не только отдых для детей, но и возможность для взрослых перезагрузиться. Пока малыши заняты в "Лесу чудес" или на мастер-классах, родители могут:

отправиться в банный комплекс с парными и ароматными травяными программами;

погрузиться в spa-зону с бассейнами, саунами и процедурами для восстановления;

прокатиться на канатной дороге и полюбоваться панорамой Алтайских гор;

устроить романтический ужин в ресторане "Манжара" или на горе Малая Синюха;

заняться спортом: катание на велосипеде, фитнес-зал, йога-программы на свежем воздухе.

Так отдых превращается в полноценный семейный баланс: дети получают приключения, а взрослые — заслуженный релакс.

"Алтайские каникулы" — что входит

Семейный пакет включает не только проживание, но и массу бонусов:

бесплатное размещение детей до 14 лет;

подъём на канатной дороге;

катание на родельбане и тюбинге;

скидка 15% на spa-программы;

ужин в ресторане "Манжара" со скидкой 10%;

услуги няни дешевле на 10%;

фирменный стикерпак в подарок.

Для турагентов и туристов

Главный плюс пакета — это готовое решение "под ключ". Бронируется не просто номер, а полноценная программа с проживанием, питанием и развлечениями. Цена фиксированная, без непредвиденных расходов на месте. Это упрощает продажу агентам и делает отдых комфортным для туристов.

Важные нюансы

Бесплатное проживание распространяется на всех детей до 14 лет без дополнительного места.

Дети размещаются в номере родителей.

Для семей с двумя и более детьми при бронировании подбираются номера с нужным количеством спальных мест.

Курорт "Манжерок" осенью — это не просто отдых, а настоящее семейное путешествие с выгодой и пользой. Здесь каждый находит что-то для себя: дети — яркие впечатления и новые открытия, родители — тишину, заботу и возможность восстановить силы. "Алтайские каникулы" превращают отпуск в гармоничное сочетание приключений и релакса, а значит, именно здесь можно провести время так, чтобы воспоминаний хватило до самой весны.