Женский круг силы: как особые путешествия помогают справляться с кризисами и дарят вторую молодость

Туризм

В последние годы спрос на женские туры растёт рекордными темпами. Туроператоры фиксируют увеличение бронирований на 25-30% по сравнению с прошлым периодом. Путешествовать в таких форматах предпочитают женщины разных возрастов: от 30 до 60 лет и старше.

Фото: freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зачем женщины выбирают такие туры

Главные причины, по мнению экспертов, кроются не только в отдыхе, но и в социальном запросе:

  • безопасность — важный фактор для многих путешественниц;
  • поддержка и новые знакомства — в группе проще найти подруг и единомышленниц;
  • перезагрузка и развитие — релакс-программы, мастер-классы, йога и арт-практики позволяют "сменить батарейку".

"Главная цель поездки — тематический опыт, восстановление сил и общение в кругу единомышленниц", — говорит, эксперт Российского союза туриндустрии, Валерий Бритаус.

Что включают программы

  • спа-процедуры (массаж, ароматерапия, сауны, бассейны с термальной водой);
  • йога-туры с авторскими практиками, смехотерапией и медитациями;
  • мастер-классы по живописи, музыке и творчеству;
  • выезды на природу, фотосессии и даже круизы на яхтах.

По словам заведующего кафедрой РЭУ им. Плеханова Романа Гареева, такие туры помогают справиться с одиночеством и расширяют круг общения, что особенно важно для женщин старшего возраста.

География и цены

Женские туры охватывают и Россию, и зарубежье. Популярные направления:

  • Россия и Кавказ (от 30 до 120 тыс. рублей за 5-10 дней);
  • Турция, Таиланд, Южная Корея (от 120 до 350 тыс. рублей);
  • Премиум-программы — от 280 тыс. рублей, включая комфорт, трансформационные практики и эксклюзивные маршруты.

Примерная стоимость туров

Категория Длительность Цена (руб.) Что включает
Бюджетные (Россия, Кавказ, Азия) 5-10 дней 30 000-120 000 Насыщенная программа, доступная логистика
Средний сегмент (Турция, Корея, Таиланд) 7-12 дней 120 000-350 000 Популярные направления, расширенные услуги
Премиум от 5 дней от 280 000 Индивидуальный сервис, трансформация, эксклюзивные практики

60+ и женские компании

Женщины старшего возраста чаще всего организовывают поездки сами или выбирают туры с подругами. По данным туроператоров, 85% клиенток 60+ путешествуют группами по 2-3 человека. Это сочетает комфорт, близость и поддержку.

"Сейчас 60 — это новые 50. Совместные поездки помогают прожить эмоции ярче и справляться с возрастными кризисами" -, добавляет психолог Алена Сафронова.

Женские туры перестали быть нишевым продуктом: они стали ответом на потребность женщин в комфорте, развитии и сообществе. Для одних это возможность уйти от рутины, для других — найти новые источники энергии и общения. Но в любом случае это формат путешествий, где важнее не километры, а эмоциональный опыт.

6 причин выбрать женский тур

  1. Безопасность. Групповые поездки с организаторами и опытными гидами снижают риски и создают чувство защищённости.
  2. Новые подруги. Совместные путешествия помогают наладить доверительное общение и заводить настоящие дружеские связи.
  3. Перезагрузка. Спа-процедуры, йога, арт-терапия и медитации позволяют восстановить силы и снять накопившийся стресс.
  4. Творческое развитие. Мастер-классы по живописи, танцам, музыке или гастрономии дарят новые навыки и вдохновение.
  5. Комфорт без забот. Организаторы берут на себя все вопросы логистики, бронирования и досуга. Женщинам остаётся только наслаждаться.
  6. Эмоциональная поддержка. Туры создают пространство, где можно делиться переживаниями, получать поддержку и чувствовать себя "на одной волне".

Женские туры сегодня — это не просто модный тренд, а отражение потребности женщин в заботе о себе, новых впечатлениях и круге единомышленниц. Такой формат позволяет сочетать отдых с внутренним развитием, а также создавать тёплые воспоминания и дружбу, которые остаются надолго. Именно поэтому этот сегмент туризма будет только расти, открывая всё больше маршрутов и возможностей для женщин любого возраста.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
