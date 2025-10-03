Женский круг силы: как особые путешествия помогают справляться с кризисами и дарят вторую молодость

В последние годы спрос на женские туры растёт рекордными темпами. Туроператоры фиксируют увеличение бронирований на 25-30% по сравнению с прошлым периодом. Путешествовать в таких форматах предпочитают женщины разных возрастов: от 30 до 60 лет и старше.
Главные причины, по мнению экспертов, кроются не только в отдыхе, но и в социальном запросе:
"Главная цель поездки — тематический опыт, восстановление сил и общение в кругу единомышленниц", — говорит, эксперт Российского союза туриндустрии, Валерий Бритаус.
По словам заведующего кафедрой РЭУ им. Плеханова Романа Гареева, такие туры помогают справиться с одиночеством и расширяют круг общения, что особенно важно для женщин старшего возраста.
Женские туры охватывают и Россию, и зарубежье. Популярные направления:
|Категория
|Длительность
|Цена (руб.)
|Что включает
|Бюджетные (Россия, Кавказ, Азия)
|5-10 дней
|30 000-120 000
|Насыщенная программа, доступная логистика
|Средний сегмент (Турция, Корея, Таиланд)
|7-12 дней
|120 000-350 000
|Популярные направления, расширенные услуги
|Премиум
|от 5 дней
|от 280 000
|Индивидуальный сервис, трансформация, эксклюзивные практики
Женщины старшего возраста чаще всего организовывают поездки сами или выбирают туры с подругами. По данным туроператоров, 85% клиенток 60+ путешествуют группами по 2-3 человека. Это сочетает комфорт, близость и поддержку.
"Сейчас 60 — это новые 50. Совместные поездки помогают прожить эмоции ярче и справляться с возрастными кризисами" -, добавляет психолог Алена Сафронова.
Женские туры перестали быть нишевым продуктом: они стали ответом на потребность женщин в комфорте, развитии и сообществе. Для одних это возможность уйти от рутины, для других — найти новые источники энергии и общения. Но в любом случае это формат путешествий, где важнее не километры, а эмоциональный опыт.
Женские туры сегодня — это не просто модный тренд, а отражение потребности женщин в заботе о себе, новых впечатлениях и круге единомышленниц. Такой формат позволяет сочетать отдых с внутренним развитием, а также создавать тёплые воспоминания и дружбу, которые остаются надолго. Именно поэтому этот сегмент туризма будет только расти, открывая всё больше маршрутов и возможностей для женщин любого возраста.
