Белый пароход мечты: круиз по Тихому океану привлечёт тысячи туристов и откроет новые маршруты Дальнего Востока

Уже в мае 2026 года на Дальнем Востоке стартует первый российский круизный проект. Лайнер вместимостью до 1400 туристов пройдёт маршрут Владивосток — Сахалин — Курилы — Петропавловск-Камчатский и обратно. Организаторы обещают комфорт мирового уровня и доступность для российских путешественников, но подготовка к запуску требует решения множества задач.
По словам замглавы Минвостокразвития Антона Басанского, развитие круизного направления означает:
"Развитие круизов открывает огромные перспективы для Дальнего Востока. Это не только экономика, но и совершенно иной уровень привлекательности региона", — отметил Басанский.
Ожидается, что круизы привлекут более 100 тысяч туристов в год.
Судно будет ходить под российским флагом, а сервис обеспечит компания, зарегистрированная в ДФО. Это позволит воспользоваться льготными режимами и поддержкой государства.
"Привезти за один-два дня дополнительно 1400 человек во Владивосток или Петропавловск — серьёзный вызов для авиакомпаний", — отметил замглавы "Авроры" Олег Емец.
Средняя стоимость — около 17 тыс. рублей в день на человека. В цену входят проживание, питание, экскурсии, концерты, спа и спорт. Для сравнения: самостоятельное путешествие с перелётом, гостиницей и экскурсиями обходится дороже.
|Формат
|Что входит
|Средние расходы в день
|Круиз
|проживание, питание, концерты, экскурсии, бассейн, спа
|~17 000 ₽
|Самостоятельная поездка
|перелёты, отель, питание, билеты, транспорт
|от 18-20 000 ₽
"Это эксклюзивный турпродукт, он не может стоить дёшево. Но спрос на него уже очевиден, и государство готово поддерживать проект", — подчеркнул замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.
|Тип маршрута
|Порты захода
|Продолжительность
|Особенности
|Внутренний 1
|Владивосток — Сахалин — Курилы — Петропавловск-Камчатский
|10-12 дней
|Доступные острова и природные локации, дикая природа
|Внутренний 2
|Петропавловск-Камчатский — Командоры — Сахалин — Владивосток
|10-12 дней
|Возможность увидеть Командорские острова
|Международный (первая очередь)
|Владивосток — Сокчхо — Чеджу (Южная Корея) — Шанхай (КНР) — Пусан (Южная Корея) — Владивосток
|12-14 дней
|Программа на Юго-Восточную Азию, уже в разработке
|Международный (перспектива)
|Владивосток — Япония — Хайнань (КНР) — КНДР — Вьетнам — Гонконг
|до 20 дней
|Запуск к концу 2026 года, расширенный маршрут
Таким образом, дальневосточные круизы могут стать не просто новым направлением в российском туризме, а настоящим окном в уникальный мир Камчатки, Курил и Сахалина. Для одних это будет шанс открыть недоступные прежде места в комфортных условиях, для других — возможность объединить морское путешествие с отдыхом в термальных источниках, восхождением на вулканы или знакомством с культурой региона. И если проект удастся реализовать в полном объёме, он способен вывести Дальний Восток в число ключевых туристических центров страны и сделать его точкой притяжения не только для россиян, но и для гостей из-за рубежа.
