Белый пароход мечты: круиз по Тихому океану привлечёт тысячи туристов и откроет новые маршруты Дальнего Востока

4:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Уже в мае 2026 года на Дальнем Востоке стартует первый российский круизный проект. Лайнер вместимостью до 1400 туристов пройдёт маршрут Владивосток — Сахалин — Курилы — Петропавловск-Камчатский и обратно. Организаторы обещают комфорт мирового уровня и доступность для российских путешественников, но подготовка к запуску требует решения множества задач.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Круизный лайнер на Дальнем Востоке

Что даёт региону круизный туризм

По словам замглавы Минвостокразвития Антона Басанского, развитие круизного направления означает:

новые рабочие места;

рост спроса на гостиницы, рестораны и экскурсионные услуги;

пополнение налоговой базы;

повышение уровня гостеприимства региона.

"Развитие круизов открывает огромные перспективы для Дальнего Востока. Это не только экономика, но и совершенно иной уровень привлекательности региона", — отметил Басанский.

Маршруты и программа круизов

Владивосток → Сахалин → Курилы → Петропавловск-Камчатский (10-12 дней);

обратный маршрут из Камчатки с заходом на Командоры;

в будущем — выход на международное направление (Корея, Китай, Япония, Вьетнам, Гонконг).

Ожидается, что круизы привлекут более 100 тысяч туристов в год.

Российский флаг и льготы

Судно будет ходить под российским флагом, а сервис обеспечит компания, зарегистрированная в ДФО. Это позволит воспользоваться льготными режимами и поддержкой государства.

Вызовы проекта

не все порты готовы принять лайнеры такого класса;

нехватка подготовленных гидов и экскурсионной инфраструктуры;

необходимость страховки по международным стандартам;

проблема авиадоставки туристов на Дальний Восток.

"Привезти за один-два дня дополнительно 1400 человек во Владивосток или Петропавловск — серьёзный вызов для авиакомпаний", — отметил замглавы "Авроры" Олег Емец.

Цена и сравнение

Средняя стоимость — около 17 тыс. рублей в день на человека. В цену входят проживание, питание, экскурсии, концерты, спа и спорт. Для сравнения: самостоятельное путешествие с перелётом, гостиницей и экскурсиями обходится дороже.

Сравнение формата отдыха

Формат Что входит Средние расходы в день Круиз проживание, питание, концерты, экскурсии, бассейн, спа ~17 000 ₽ Самостоятельная поездка перелёты, отель, питание, билеты, транспорт от 18-20 000 ₽

Дальние перспективы

запуск круизов по Севморпути (с вовлечением Чукотки и Колымы);

строительство новых судов, в том числе ледового класса;

развитие вертолётных экскурсионных программ для посещения труднодоступных островов.

"Это эксклюзивный турпродукт, он не может стоить дёшево. Но спрос на него уже очевиден, и государство готово поддерживать проект", — подчеркнул замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Таблица маршрутов круизов (внутренних и международных)

Тип маршрута Порты захода Продолжительность Особенности Внутренний 1 Владивосток — Сахалин — Курилы — Петропавловск-Камчатский 10-12 дней Доступные острова и природные локации, дикая природа Внутренний 2 Петропавловск-Камчатский — Командоры — Сахалин — Владивосток 10-12 дней Возможность увидеть Командорские острова Международный (первая очередь) Владивосток — Сокчхо — Чеджу (Южная Корея) — Шанхай (КНР) — Пусан (Южная Корея) — Владивосток 12-14 дней Программа на Юго-Восточную Азию, уже в разработке Международный (перспектива) Владивосток — Япония — Хайнань (КНР) — КНДР — Вьетнам — Гонконг до 20 дней Запуск к концу 2026 года, расширенный маршрут

Таким образом, дальневосточные круизы могут стать не просто новым направлением в российском туризме, а настоящим окном в уникальный мир Камчатки, Курил и Сахалина. Для одних это будет шанс открыть недоступные прежде места в комфортных условиях, для других — возможность объединить морское путешествие с отдыхом в термальных источниках, восхождением на вулканы или знакомством с культурой региона. И если проект удастся реализовать в полном объёме, он способен вывести Дальний Восток в число ключевых туристических центров страны и сделать его точкой притяжения не только для россиян, но и для гостей из-за рубежа.