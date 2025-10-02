Кот с раздвоенным хвостом охраняет путь: ретро-поезд Куробэ покажет другую сторону Японии

Япония умеет удивлять сочетанием современности и традиций. Здесь можно прокатиться на скоростном синкансене, а через пару часов оказаться в маленьком ретро-поезде, который неспешно везёт пассажиров среди горных ущелий. Именно таким транспортом является Kurobe Keikoku Tetsudo Torokko — туристическая железная дорога в префектуре Тояма. Она проходит по ущелью Куробэ и открывает потрясающие виды, недоступные никакому другому транспорту.

Фото: commons.wikimedia.org by FH010001, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ущелье Куробэ, Япония

Где находится и чем интересен маршрут

Железная дорога берёт начало в городке Унадзуки Онсен — это курорт с горячими источниками, отелями и купальнями. Уже отсюда начинается необычное путешествие: узкие вагончики-"торокко" едут через мосты и тоннели вдоль горной реки Куробэ.

Полный маршрут занимает около 90 минут, но сегодня, в 2025 году, движение ограничено станцией Нэкомата. Один из мостов пострадал при землетрясении, и пока линия полностью не восстановлена, этот временный финал стал новой туристической точкой.

Сравнение форматов железных дорог в Японии

Тип поезда Скорость Назначение Атмосфера Синкансен 200-320 км/ч Междугородние поездки Современность и комфорт Локальные линии 40-100 км/ч Поездки между городами и деревнями Повседневная Япония Торокко 10-30 км/ч Туристические маршруты Атмосфера ретро, неспешные виды

Легенды станции Нэкомата

Новая конечная остановка имеет необычное название. "Нэкомата" связано сразу с двумя историями.

Первая легенда рассказывает о скале "Ива-Нэдзумигаэси". Мышь пыталась спастись от кошки, но оба не смогли преодолеть отвесную стену и вернулись назад. Так возникло название "нэко мата" — "и кошка тоже.

Вторая версия связана с японским фольклором. Нэкомата — это мифический ёкай: старый кот с раздвоенным хвостом, которому приписывают мистические способности.

Сегодня на станции сделали смотровую площадку, фотозону с кошачьими лапками и сувенирные печати. Так что остановка, созданная когда-то для рабочих, неожиданно превратилась в туристический аттракцион.

История линии

Ущелье Куробэ долго считалось недосягаемым. Но в 1920-е годы энергетическая компания Kansai Electric Power решила построить здесь гидроэлектростанции. Для доставки рабочих и стройматериалов проложили узкоколейную железную дорогу через десятки тоннелей и мостов.

Стройка была опасной: обвалы, лавины и трагические случаи были нередки. После завершения строительства дорога могла бы быть заброшена, но её превратили в туристический маршрут. В 1953 году первые туристы проехали по ущелью, и с тех пор эта поездка стала культовой.

Важно помнить: линия работает только с апреля по ноябрь, зимой движение закрыто из-за снега и риска лавин.

Советы шаг за шагом: как организовать поездку

Доберитесь до города Тояма или Канадзава на синкансене. Пересаживайтесь на локальную линию (Shin-Kurobe → Unazuki Onsen). Здесь принимают только наличные. Купите билет на поезд-торокко. Лучше бронировать заранее в сезон. Возьмите с собой тёплую куртку: в открытых вагончиках прохладно даже летом. Заложите время для купания в онсэнах и прогулок до гидроэлектростанции или дамбы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: приехать зимой.

Последствие: дорога закрыта.

Альтернатива: планируйте поездку с апреля по ноябрь.

Ошибка: рассчитывать на оплату картой.

Последствие: можно остаться без билета.

Альтернатива: иметь при себе наличные иен.

Ошибка: ехать только в одну сторону.

Последствие: не успеть осмотреть достопримечательности.

Альтернатива: запланировать остановки и короткий хайкинг.

А что если…

А что если бы дорогу после строительства электростанций разобрали? Тогда ущелье Куробэ осталось бы малоизвестным местом, куда попадали бы только альпинисты. Сегодня же миллионы туристов могут насладиться этими видами благодаря решению сохранить линию.

Плюсы и минусы маршрута

Плюсы Минусы Уникальные виды ущелья Зависимость от сезона Атмосфера ретро Медленная скорость Возможность сочетать поездку с онсэнами Требуются наличные Станция Нэкомата с легендами Сейчас маршрут укорочен

FAQ

Сколько длится поездка?

Полный маршрут — около 90 минут, но пока он сокращён до станции Нэкомата (50-60 минут).

Можно ли выйти на промежуточных станциях?

Да, но стоит уточнить расписание: поезда ходят с интервалом, и возвращаться нужно тем же маршрутом.