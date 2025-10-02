Новый сезон в Гоа обещает быть рекордным — секрет идеального отпуска раскрылся раньше времени

Октябрь в Гоа начался с важного события — сюда прибыл первый международный чартерный рейс из Сибири. Этот символический "сибирский десант" стал официальным стартом нового сезона для индийского курорта, куда ежегодно стремятся миллионы путешественников со всего мира.
Самолёт из Новосибирска приземлился в международном аэропорту Манохар в Мопе в час тридцать ночи, привезя первых российских туристов. Именно с этого момента Гоа начал отсчёт сезона, который продлится до мая 2026 года.
"Рейс, прибывающий из Новосибирска в международный аэропорт Манохар в Мопе, Северный Гоа, доставит на борту 120 пассажиров", — сказал старший вице-президент компании Concord Exotic Voyages Шейх Исмаил.
По его словам, впервые прямое авиасообщение связало столицу Сибири и Гоа, что расширяет возможности для российских путешественников. Помимо рейсов из Новосибирска, в расписании значатся Екатеринбург и Москва — всего девять полётов в неделю.
В преддверии высокого сезона в штате активно приводят в порядок пляжи и инфраструктуру. Лицензии на установку традиционных пляжных хижин уже начали выдавать.
"В прошлом году было выдано 355 лицензий, точные данные на этот сезон будут известны к концу октября", — пояснил президент Общества благосостояния владельцев хижин Крус Кардосо.
Министр туризма Рохан Кхонте утвердил основную часть заявок, что позволит подготовить пляжные зоны в кратчайшие сроки.
По официальной статистике, в 2024 году Гоа посетили более 10 миллионов человек. Однако иностранные туристы составили лишь малую часть — около 467 тысяч. Теперь власти надеются, что новые маршруты помогут увеличить число зарубежных гостей.
Определите формат отпуска: ночные вечеринки или умиротворение у океана.
Забронируйте отель заранее — в декабре и январе спрос максимальный.
Обязательно торгуйтесь на рынках: цены для иностранцев могут быть завышены.
Уважайте местные обычаи: на пляжах Гоа действует свой свод правил.
Попробуйте гоанскую кухню — смесь индийских специй и португальских традиций.
Не забудьте оформить медицинскую страховку.
Ошибка: бронировать жильё в последний момент.
→ Последствие: завышенные цены или отсутствие номеров.
→ Альтернатива: использовать сервисы раннего бронирования (Booking, Ostrovok)
Ошибка: игнорировать транспорт.
→ Последствие: сложности с перемещением.
→ Альтернатива: аренда скутера или такси через приложения типа GoaMiles.
С мая по сентябрь в Гоа идёт сезон дождей. В это время большинство хижин закрывается, а цены на отели падают почти вдвое. Такой вариант подойдёт тем, кто ценит уединение и готов к переменчивой погоде.
|Плюсы
|Минусы
|Живописные пляжи и океан
|Перелёт долгий и дорогой
|Доступные цены на питание
|Высокий сезон — многолюдно
|Сочетание культур
|Тропический климат не для всех
|Возможность занятий йогой, аюрведой
|Сложности с транспортом
|Богатая экскурсионная программа
|Разница в уровне сервиса
Как выбрать отель в Гоа?
Ориентируйтесь на формат отдыха: для шумных вечеринок — Север, для уединения и сервиса — Юг.
Что лучше: чартер или перелёт с пересадкой?
Чартеры быстрее и дешевле, но ограничены расписанием. Регулярные рейсы Qatar Airways и Oman Air дают больше гибкости.
Миф: в Гоа нет спокойных пляжей.
Правда: Южный Гоа славится уединением.
Миф: ехать сюда стоит только ради вечеринок.
Правда: многие приезжают за йогой, аюрведой и экскурсиями.
• В Гоа насчитывается более 100 километров пляжной линии.
• Здесь растут плантации специй, которые экспортируются по всему миру.
• Самый известный фестиваль Sunburn ежегодно собирает десятки тысяч человек.
В XVI веке Гоа был колонией Португалии, и её влияние до сих пор заметно в архитектуре.
После 1961 года штат вошёл в состав Индии, сохранив особый культурный колорит.
Сегодня Гоа остаётся главным туристическим регионом страны, конкурируя с Кералой и Андхра-Прадешем.
