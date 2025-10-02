Золотая неделя в Китае: аэропорты захлебнулись туристами, и это только начало

3:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Начало октября во многих аэропортах мира сопровождается привычной для этого времени картиной: переполненные залы, очереди на регистрацию и оживленные разговоры на китайском языке. Причина проста — Китай отмечает День образования КНР. Эта "Золотая неделя" давно стала символом не только государственных праздников, но и глобального туристического всплеска. В 2025 году ситуация приобрела особый размах: количество путешественников выросло более чем на 130% по сравнению с прошлым годом.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Переполнен аэропорт

Масштабы и направления

Продленные каникулы с 29 сентября по 12 октября вызвали ажиотаж в туристической сфере. Тысячи китайцев заблаговременно оформили путевки и забронировали гостиницы. По данным агентства "Qunar", лидерами стали Япония, Таиланд, Южная Корея и Вьетнам. Но настоящий сюрприз принес Египет, где темпы бронирования отелей превысили все ожидания.

В топ-стран также попали Узбекистан, Камбоджа и даже Швеция, что говорит о расширении туристических горизонтов.

Сравнение направлений

Страна Причина популярности Особенности сезона Япония близость, культурные маршруты Осенние фестивали Таиланд пляжный отдых, безвиз Сезон фруктов Египет археология, мягкий климат Осенняя прохлада Вьетнам доступные туры, природа Экзотические рынки Африка (Кения, Танзания) сафари, экотуризм Рост бронирований на 130% Как изменились привычки путешественников Современный китайский турист всё чаще выбирает не стандартные экскурсионные пакеты, а индивидуальные маршруты. Популярность набирают туры с погружением в местную культуру: сафари в Африке, наблюдение за северным сиянием в России, исследование древних цивилизаций в Египте. А что если… Что будет, если праздничные каникулы увеличат еще на несколько дней? Эксперты считают, что туристический поток выйдет за рамки привычной Азии, и китайцы массово устремятся в Южную Америку и Европу. Это может создать новые туристические "магниты" вроде Перу с Мачу-Пикчу или Исландии с гейзерами. FAQ Как выбрать направление для поездки?

Сравните климат, цены на отели и особенности сезона. Египет и Россия осенью предлагают мягкую погоду и уникальные впечатления. Что лучше — турпакет или самостоятельное планирование?

Для популярных направлений (Япония, Таиланд) выгоднее турпакеты. Для Африки и Центральной Азии удобнее индивидуальное бронирование. Мифы и правда Миф: путешествовать в Золотую неделю невозможно — слишком дорого.

Правда: при раннем бронировании цены остаются доступными.

Миф: китайские туристы выбирают только Азию.

Правда: растет интерес к Африке, Европе и Центральной Азии. Интересный факт В 2025 году китайцы забронировали отели в 2800 городах мира. Исторический контекст 1949 год — образование КНР и учреждение Дня Независимости.

1999 год — впервые введена "Золотая неделя".