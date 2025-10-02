Золотая неделя в Китае: аэропорты захлебнулись туристами, и это только начало

Начало октября во многих аэропортах мира сопровождается привычной для этого времени картиной: переполненные залы, очереди на регистрацию и оживленные разговоры на китайском языке. Причина проста — Китай отмечает День образования КНР. Эта "Золотая неделя" давно стала символом не только государственных праздников, но и глобального туристического всплеска. В 2025 году ситуация приобрела особый размах: количество путешественников выросло более чем на 130% по сравнению с прошлым годом.
Продленные каникулы с 29 сентября по 12 октября вызвали ажиотаж в туристической сфере. Тысячи китайцев заблаговременно оформили путевки и забронировали гостиницы. По данным агентства "Qunar", лидерами стали Япония, Таиланд, Южная Корея и Вьетнам. Но настоящий сюрприз принес Египет, где темпы бронирования отелей превысили все ожидания.
В топ-стран также попали Узбекистан, Камбоджа и даже Швеция, что говорит о расширении туристических горизонтов.
|Страна
|Причина популярности
|Особенности сезона
|Япония
|близость, культурные маршруты
|Осенние фестивали
|Таиланд
|пляжный отдых, безвиз
|Сезон фруктов
|Египет
|археология, мягкий климат
|Осенняя прохлада
|Вьетнам
|доступные туры, природа
|Экзотические рынки
|Африка (Кения, Танзания)
|сафари, экотуризм
|Рост бронирований на 130%
Современный китайский турист всё чаще выбирает не стандартные экскурсионные пакеты, а индивидуальные маршруты. Популярность набирают туры с погружением в местную культуру: сафари в Африке, наблюдение за северным сиянием в России, исследование древних цивилизаций в Египте.
Что будет, если праздничные каникулы увеличат еще на несколько дней? Эксперты считают, что туристический поток выйдет за рамки привычной Азии, и китайцы массово устремятся в Южную Америку и Европу. Это может создать новые туристические "магниты" вроде Перу с Мачу-Пикчу или Исландии с гейзерами.
Как выбрать направление для поездки?
Сравните климат, цены на отели и особенности сезона. Египет и Россия осенью предлагают мягкую погоду и уникальные впечатления.
Что лучше — турпакет или самостоятельное планирование?
Для популярных направлений (Япония, Таиланд) выгоднее турпакеты. Для Африки и Центральной Азии удобнее индивидуальное бронирование.
Миф: путешествовать в Золотую неделю невозможно — слишком дорого.
Правда: при раннем бронировании цены остаются доступными.
Миф: китайские туристы выбирают только Азию.
Правда: растет интерес к Африке, Европе и Центральной Азии.
В 2025 году китайцы забронировали отели в 2800 городах мира.
1949 год — образование КНР и учреждение Дня Независимости.
1999 год — впервые введена "Золотая неделя".
Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.