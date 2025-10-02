Зачем ехать на Лошинь в бархатный сезон: трюфели, лангустины и атмосфера античности

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:53
Туризм

Осень и бархатное лето на хорватском острове Лошинь — это не только мягкое солнце, прозрачное море и спокойные пляжи. Это ещё и гастрономические открытия, культурные фестивали и удивительное сочетание природы и истории.

Лошинь, Хорватия
Фото: ru.wikipedia.org by Daniel Niederl. is licensed under free for commercial use
Лошинь, Хорватия

Целебные ароматы и пейзажи

Лошинь с XIX века известен как курорт с "особым" воздухом, которым восхищались даже Габсбурги. Прогулки вдоль залива Чикат дарят ароматы сосны, розмарина, можжевельника и бессмертника. Эти природные "ингредиенты" создают атмосферу ароматерапии, а в сентябре — ещё и тишину, поскольку поток туристов заметно снижается.

Гастрономический фестиваль Taste the Mediterranean

Каждую осень в Мали-Лошине проходит гастрономический фестиваль Taste the Mediterranean. Здесь шеф-повара из разных стран создают уникальные блюда вместе с местными мастерами. Кухня региона Кварнер признана Международным институтом гастрономии и туризма: в 2026 году он станет Европейским гастрономическим регионом.

Что попробовать:

  • истрийские трюфели с равиоли;

  • кальмары с чесночной блитвой (листья мангольда, подвида свёклы);

  • блюда из синего краба — инвазивного вида, ставшего деликатесом;

  • главное сокровище Кварнера — шкампи (адриатические лангустины).

Кулинарные открытия

  • В Diana Steakhouse равиоли с трюфелями сочетаются с далматинскими гарнирами.

  • В Konoba Cigale подают блюда из свежей рыбы и морепродуктов, в том числе из синего краба.

  • В Konoba Zijavica в Мошченичка-Драге шеф-повар Стивен Вунич готовит легендарных шкампи — сладких и нежных лангустинов.

  • В Bocca Vera и Lanterna Grill можно насладиться блюдами из тюрбо, зубана и осьминога под аккомпанемент заката.

Культурные и природные достопримечательности

Мали-Лошинь — город с барочными домами капитанов, рыбным рынком и музеем древнегреческой статуи Апоксиомена. Узкие улочки ведут к церкви Рождества Богородицы с её венецианской колокольней.

Для ценителей природы работает Ароматный сад Лошиня, где растут десятки трав, а рядом живут ослы, кролики и черепахи. Отсюда легко дойти до уединённых пляжей, таких как Валдарке.

Два острова по цене одного

Лошинь соединён мостом с островом Црес, где овцы и оливковые рощи создают атмосферу покоя. В деревне Бели расположен центр спасения белоголовых сипов — редких птиц, сохранившихся благодаря усилиям орнитологов.

Город Црес — ещё одно венецианское чудо с уютными бухтами, пляжами и современными отелями, включая Isolano, открытый в 2025 году.

Советы путешественникам

  •  Лучшее время: сентябрь-октябрь — меньше туристов, мягкий климат, фестивали.

  •  Обязательно посетите смотровую площадку Providenca - вино, корзина с местными продуктами и панорама на острова Кварнера.

  •  Закажите шкампи — символ гастрономии региона.

  •  Не ограничивайтесь одним Лошинем: посетите Црес, Раб и Крк.

  •  Отели Bellevue и Alhambra на Лошине предлагают высокий уровень сервиса, но есть и бутики попроще.

Факты о Лошине

  •  Регион Кварнер станет гастрономическим регионом 2026 года.

  •  Лошинь известен как курорт с "целебным воздухом" ещё с XIX века.

  •  Здесь работает музей с одной из лучших сохранившихся античных статуй — Апоксиоменом.

  •  На Цресе находится крупнейшая хорватская колония белоголовых сипов.

FAQ

❓ Стоит ли ехать на Лошинь осенью?
Да, это лучшее время: мягкая погода, меньше туристов и фестивали.

❓ Дорог ли отдых?
Цены в отелях начинаются от 170-180 евро за ночь, но можно найти и более доступные апартаменты.

❓ Что обязательно попробовать из кухни?
Шкампи, блюда из свежей рыбы, крабов и истрийские трюфели.

❓ Подходит ли остров для семейного отдыха?
Да, здесь безопасные пляжи, прогулочные маршруты и множество активностей для детей.

❓ Как добраться?
На пароме с Крка или через Рijekу с пересадкой.

Лошинь и соседний Црес — это не просто острова для пляжного отдыха. Это сочетание ароматов, гастрономии, истории и природы. Здесь можно найти уединение, насладиться кулинарными открытиями и почувствовать себя частью Адриатики.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
