Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сказка или реальность: вот почему персик из косточки может стать крепче сортового
Луна хранит топливо будущего: ключ к энергии без отходов — битва за полезные ископаемые уже началась
Мозг без апдейта: почему бессонные ночи опаснее, чем кажется
Больше никаких царапин и криков: один трюк превратит купание кота из пытки в спа-процедуру
Как историк моды спас студенток от сутенёров: невероятная история Александра Васильева
Финал без аплодисментов: фанаты оплакивают Focus ST как символ ушедшей молодости
Усталость, онемение и шаткая походка: вот как дефицит B12 маскируется под десятки болезней
Болезнь с безобидным названием, которая калечит сердце и мозг: вирус Коксаки вышел из-под контроля
Чистота без розетки: японский способ уборки дарит спокойствие и бережёт энергию

Североирландский гром среди бочонков: молодая пивоварня обошла легенды Европы

3:57
Туризм

Европа и пиво — тандем, проверенный веками: Германия с её Октоберфестом, Чехия с доступным лагером, Ирландия с культовым Guinness. Но в последние годы неожиданным центром притяжения пивных энтузиастов стала Северная Ирландия. Неподалёку от Белфаста среди зелёных холмов и старых пабов выросла новая сила на мировом пивном рынке — Our Brewery (Наша Пивоварня) из Рэндластауна.

Пиво
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Пиво

Пивная революция по-североирландски

Крафтовое пиво стало одним из главных трендов XXI века. Северная Ирландия присоединилась к нему сравнительно недавно, но сделала это с размахом. Белфаст обзавёлся собственными крафтовыми барами — The Woodworkers и Northern Lights, а по всей стране начали появляться новые пивоварни: Bullhouse Brew Co., Boundary Brewing, Mourne Mountains, Walled City.

Our Brewery, получив лицензию всего в 2021 году, буквально ворвалась в мировую элиту. Уже к 2025 году она превзошла признанные европейские марки, собрав целую коллекцию наград.

Чем удивила Our Brewery

Секрет пивоварни — сочетание традиционных рецептов и смелых экспериментов. Пиво здесь варят на современном оборудовании, но часто выдерживают в винных или бурбоновых бочках, соединяя культуру пива и вина.

Среди наиболее ярких сортов:

  • Making Sense of it All American IPA — эль с грейпфрутовыми и тропическими нотками;
  • Terra Nocturne Imperial Stout — насыщенный стаут, выдержанный 20 месяцев в бурбоновых бочках;
  • Pressure to Pick Italian Pilsner — лёгкий, цветочный пилснер в итальянском стиле;
  • а такие сорта, как Seasur Mixed Ferm (лучший в мире в категории biére de garde/saison) и Low Land Oud Bruin (бельгийский коричневый эль, выдержанный в бочке из-под бордо), закрепили статус пивоварни как мирового лидера.

Награды и признание

  • 12 медалей World Beer Awards 2025, включая 7 золотых.
  • 11 наград Great Taste Awards всего за несколько недель до этого.

Неудивительно, что сегодня Our Brewery упоминают в одном ряду с Bushmills Distillery — легендарным производителем виски.

FAQ

Где купить пиво Our Brewery за пределами Северной Ирландии?
Пока в основном через онлайн-дистрибьюторов, но ассортимент постепенно расширяется.

Какой сорт стоит попробовать в первую очередь?
Для любителей хмеля — Making Sense of it All IPA, для поклонников крепкого и сложного вкуса — Terra Nocturne.

Можно ли посетить пивоварню?
Информация о турах ограничена, но часто такие пивоварни организуют дегустации и экскурсии по запросу.

Мифы и правда

  • Миф: Северная Ирландия известна только виски.
    Правда: крафтовое пиво региона уже получает мировые награды.
  • Миф: все крафтовые пивоварни делают одно и то же.
    Правда: Our Brewery отличается выдержкой в винных и бурбоновых бочках и соединением стилей.
  • Миф: крафтовое пиво слишком дорого.
    Правда: стоимость выше массовых марок, но качество и уникальность вкуса оправдывают цену.

Три интересных факта

  1. В 2025 году Our Brewery получила мировое признание всего через 4 года после основания.
  2. Их сорта выдерживаются дольше, чем многие вина: до 20 месяцев.
  3. Североирландский крафт активно борется со старыми законами о лицензировании, ограничивающими рост индустрии.

Уточнения

Се́верная Ирла́ндия (ирл. Tuaisceart Éireann, англ. Northern Ireland, ольст.-шотл. Norlin Airlann) — автономия, административно-политическая часть Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, расположенная в северо-восточной части острова Ирландия. Столица и крупнейший город — Белфаст.

Пивоваре́ние — раньше набор приёмов и способов ремесла, теперь технология, применяемая в пивоваренной промышленности — отрасли пищевой промышленности, то есть технология промышленного производства пива методом ферментации.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Домашние животные
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Авто
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Домашние животные
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Популярное
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути

Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.

MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Последние материалы
Паника на заправках: как действия водителей усугубляют ситуацию на российских АЗС
Колокол в небе: что означает странный звон Луны при ударах космических аппаратов
Бесплатная грядка: тыква делится семенами на годы вперёд — запас урожая, который не заканчивается
Неделя моды в Милане показала новые укладки: тренды сезона, доступные каждому
Кот с замашками аристократа: почему он будет вас игнорировать, но при этом обожать
Мышцы не растут, хоть вы тренируетесь: вот три ошибки, которые крадут результат
Североирландский гром среди бочонков: молодая пивоварня обошла легенды Европы
Honda задела струны прошлого: ретро-байк вернулся, чтобы снова стать культовым
Скандальная история с родами в туалете: Мария Погребняк встаёт на защиту здравого смысла
Удручающее состояние: Андрей Малахов нашёл заброшенные могилы звёзд советского кино
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.