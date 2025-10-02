Североирландский гром среди бочонков: молодая пивоварня обошла легенды Европы

Европа и пиво — тандем, проверенный веками: Германия с её Октоберфестом, Чехия с доступным лагером, Ирландия с культовым Guinness. Но в последние годы неожиданным центром притяжения пивных энтузиастов стала Северная Ирландия. Неподалёку от Белфаста среди зелёных холмов и старых пабов выросла новая сила на мировом пивном рынке — Our Brewery (Наша Пивоварня) из Рэндластауна.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Пиво

Пивная революция по-североирландски

Крафтовое пиво стало одним из главных трендов XXI века. Северная Ирландия присоединилась к нему сравнительно недавно, но сделала это с размахом. Белфаст обзавёлся собственными крафтовыми барами — The Woodworkers и Northern Lights, а по всей стране начали появляться новые пивоварни: Bullhouse Brew Co., Boundary Brewing, Mourne Mountains, Walled City.

Our Brewery, получив лицензию всего в 2021 году, буквально ворвалась в мировую элиту. Уже к 2025 году она превзошла признанные европейские марки, собрав целую коллекцию наград.

Чем удивила Our Brewery

Секрет пивоварни — сочетание традиционных рецептов и смелых экспериментов. Пиво здесь варят на современном оборудовании, но часто выдерживают в винных или бурбоновых бочках, соединяя культуру пива и вина.

Среди наиболее ярких сортов:

Making Sense of it All American IPA — эль с грейпфрутовыми и тропическими нотками;

Terra Nocturne Imperial Stout — насыщенный стаут, выдержанный 20 месяцев в бурбоновых бочках;

Pressure to Pick Italian Pilsner — лёгкий, цветочный пилснер в итальянском стиле;

а такие сорта, как Seasur Mixed Ferm (лучший в мире в категории biére de garde/saison) и Low Land Oud Bruin (бельгийский коричневый эль, выдержанный в бочке из-под бордо), закрепили статус пивоварни как мирового лидера.

Награды и признание

12 медалей World Beer Awards 2025, включая 7 золотых.

11 наград Great Taste Awards всего за несколько недель до этого.

Неудивительно, что сегодня Our Brewery упоминают в одном ряду с Bushmills Distillery — легендарным производителем виски.

FAQ

Где купить пиво Our Brewery за пределами Северной Ирландии?

Пока в основном через онлайн-дистрибьюторов, но ассортимент постепенно расширяется.

Какой сорт стоит попробовать в первую очередь?

Для любителей хмеля — Making Sense of it All IPA, для поклонников крепкого и сложного вкуса — Terra Nocturne.

Можно ли посетить пивоварню?

Информация о турах ограничена, но часто такие пивоварни организуют дегустации и экскурсии по запросу.

Мифы и правда

Миф: Северная Ирландия известна только виски.

Правда: крафтовое пиво региона уже получает мировые награды.

Правда: Our Brewery отличается выдержкой в винных и бурбоновых бочках и соединением стилей.

Правда: стоимость выше массовых марок, но качество и уникальность вкуса оправдывают цену.

Три интересных факта

В 2025 году Our Brewery получила мировое признание всего через 4 года после основания. Их сорта выдерживаются дольше, чем многие вина: до 20 месяцев. Североирландский крафт активно борется со старыми законами о лицензировании, ограничивающими рост индустрии.

Уточнения

Се́верная Ирла́ндия (ирл. Tuaisceart Éireann, англ. Northern Ireland, ольст.-шотл. Norlin Airlann) — автономия, административно-политическая часть Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, расположенная в северо-восточной части острова Ирландия. Столица и крупнейший город — Белфаст.



Пивоваре́ние — раньше набор приёмов и способов ремесла, теперь технология, применяемая в пивоваренной промышленности — отрасли пищевой промышленности, то есть технология промышленного производства пива методом ферментации.

