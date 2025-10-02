Североирландский гром среди бочонков: молодая пивоварня обошла легенды Европы

Европа и пиво — тандем, проверенный веками: Германия с её Октоберфестом, Чехия с доступным лагером, Ирландия с культовым Guinness. Но в последние годы неожиданным центром притяжения пивных энтузиастов стала Северная Ирландия. Неподалёку от Белфаста среди зелёных холмов и старых пабов выросла новая сила на мировом пивном рынке — Our Brewery (Наша Пивоварня) из Рэндластауна.
Крафтовое пиво стало одним из главных трендов XXI века. Северная Ирландия присоединилась к нему сравнительно недавно, но сделала это с размахом. Белфаст обзавёлся собственными крафтовыми барами — The Woodworkers и Northern Lights, а по всей стране начали появляться новые пивоварни: Bullhouse Brew Co., Boundary Brewing, Mourne Mountains, Walled City.
Our Brewery, получив лицензию всего в 2021 году, буквально ворвалась в мировую элиту. Уже к 2025 году она превзошла признанные европейские марки, собрав целую коллекцию наград.
Секрет пивоварни — сочетание традиционных рецептов и смелых экспериментов. Пиво здесь варят на современном оборудовании, но часто выдерживают в винных или бурбоновых бочках, соединяя культуру пива и вина.
Среди наиболее ярких сортов:
Неудивительно, что сегодня Our Brewery упоминают в одном ряду с Bushmills Distillery — легендарным производителем виски.
Где купить пиво Our Brewery за пределами Северной Ирландии?
Пока в основном через онлайн-дистрибьюторов, но ассортимент постепенно расширяется.
Какой сорт стоит попробовать в первую очередь?
Для любителей хмеля — Making Sense of it All IPA, для поклонников крепкого и сложного вкуса — Terra Nocturne.
Можно ли посетить пивоварню?
Информация о турах ограничена, но часто такие пивоварни организуют дегустации и экскурсии по запросу.
Уточнения
Се́верная Ирла́ндия (ирл. Tuaisceart Éireann, англ. Northern Ireland, ольст.-шотл. Norlin Airlann) — автономия, административно-политическая часть Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, расположенная в северо-восточной части острова Ирландия. Столица и крупнейший город — Белфаст.
Пивоваре́ние — раньше набор приёмов и способов ремесла, теперь технология, применяемая в пивоваренной промышленности — отрасли пищевой промышленности, то есть технология промышленного производства пива методом ферментации.
